"Dia boleh saja terus-menerus mengawasinya, tapi itu tak akan berguna," tegas Hoeneß terkait kemungkinan pendekatan Bayern terhadap Olise. Pemain serang asal Prancis itu "tak bisa dijual," tambah pria berusia 74 tahun itu.

Mourinho terlihat pada Sabtu sore saat meninggalkan hotelnya di Berlin, dan dari sana ia menuju ke Stadion Olimpiade. Menurut Bild, hal ini terkait dengan undangan dari lawan Bayern di final, VfB Stuttgart. Dikabarkan bahwa Mourinho telah menjadwalkan pertemuan dengan Direktur Olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, di sekitar pertandingan final Piala DFB.

Latar belakangnya adalah hubungan baik yang dijalin VfB dengan agensi GestiFute milik konsultan bintang Jorge Mendes, yang antara lain juga mewakili Mourinho. Hendrik Schauerte, yang bertanggung jawab atas pasar Jerman di GestiFute, mendampingi 'The Special One' di Berlin.