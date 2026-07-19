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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

"Dia bisa memicu api, tapi juga memadamkannya dengan air": Pep Guardiola sudah mengetahuinya sejak tahun lalu! Bagaimana seorang pemenang Ballon d'Or yang penuh cobaan berhasil meraih Piala Dunia yang luar biasa

World Cup
FEATURES
France vs Spain
Spain
Spain vs Argentina
Argentina
Rodri
P. Guardiola

Kemenangan di Liga Champions, gelar juara Eropa, Ballon d'Or — robekan ligamen silang. Masa kejayaan Rodri diikuti oleh masa sulit yang pahit, yang akhirnya berhasil ia lewati sepenuhnya di Piala Dunia, sehingga memenuhi ramalan Pep Guardiola.

Tiga tahun terakhir dalam karier Rodri dipenuhi pasang surut: Awalnya, kariernya terus menanjak—bahkan hingga mencapai puncak tertinggi—lalu ia harus melewati masa-masa sulit yang menyiksa dan melelahkan, dan kini, pada musim panas 2026, ia kembali berada di puncak. Dan mungkin pada hari Minggu nanti, ia akan kembali benar-benar berada di puncak tertinggi.

Pada Juni 2023, Rodri membawa Manchester City menjadi juara Liga Champions berkat gol penentu kemenangan 1-0-nya di final melawan Inter Milan. Kurang lebih setahun kemudian, ia mengantarkan Spanyol meraih gelar juara Euro; beberapa bulan setelahnya, kemenangan Ballon d’Or menobatkan gelandang strategis ini sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Namun, saat itu masa sulit yang harus dilalui Rodri sudah dimulai.

Pada pertengahan Juli 2026, ia dapat dengan bangga mengatakan: Ia telah kembali menjadi pemain seperti yang pernah ia tunjukkan dua tahun lalu. Piala Dunia 2026 selalu menjadi tujuan terbesar Rodri—dan ia telah menjadikannya miliknya. Meskipun, ia mungkin tidak ingin mendengar hal itu. Oleh karena itu, lebih tepatnya: Rodri telah menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai Piala Dunia Spanyol.

  • Perjalanan menuju sana—perjalanan menuju generasi emas Spanyol berikutnya setelah generasi yang dipimpin Xavi, Andrés Iniesta, dan kawan-kawan—menjadi sangat berat bagi Rodri pada September 2024. Sekitar satu bulan sebelum ia seharusnya menerima Ballon d’Or, gelandang tersebut mengalami robekan ligamen silang saat City bertanding melawan Arsenal FC di Liga Premier.

    Delapan bulan berlalu sebelum sang juara Eropa itu bisa kembali ke lapangan; musim 2024/25 pun berakhir lebih awal baginya. Yang terus memotivasi Rodri dalam perjalanan sulitnya kembali ke lapangan adalah Piala Dunia 2026. Prospek untuk meraih gelar juara dunia setelah sebelumnya menjuarai Eropa membuat perjuangan berat dan waktu yang lama tanpa sahabat terbaiknya, bola, setidaknya sedikit lebih tertahankan secara mental.

    Bagi Rodri, impian Piala Dunia itu begitu besar hingga ia benar-benar menyesuaikan musim lalu dengan tujuan tersebut. Kemunduran dan masalah fisik baru, yang memang tak terhindarkan setelah masa istirahat paksa yang begitu lama dan cedera yang begitu parah, ia terima dengan lapang dada—dan memang seharusnya demikian. Sebab, City mendukung bintang andalan mereka ini, serta memberikan dukungan penuh kepadanya.

    Rodri belum menemukan ritme permainannya pada awal musim 2025/26. Lututnya bermasalah, paha atasnya terasa nyeri, dan ia berulang kali absen dari klub papan atas Inggris tersebut. Ketika suara-suara pesimistis mengenai kebugaran pemain asal Spanyol itu semakin keras, Pelatih City Pep Guardiola pada awal Oktober 2025 memberikan prediksi yang, jika dilihat dari sudut pandang saat ini, terdengar sangat meyakinkan hingga hampir menakutkan: "Rodri adalah pemain yang luar biasa. Namun, seseorang tidak bisa begitu saja kembali setelah enam, tujuh, atau delapan bulan dan langsung menjadi pemain seperti sebelumnya—tidak. Tahukah kalian kapan ia akan kembali menjadi pemain seperti itu? Di Piala Dunia bersama Spanyol. Di Piala Dunia itulah kita akan melihat Rodri yang terbaik," kata Guardiola tentang rekan senegaranya asal Spanyol itu.

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    Rodri dan Piala Dunia: Kekecewaan pada penampilan perdananya — dan apakah penampilan keduanya akan menjadi yang terakhir baginya?

    Guardiola tentu saja tidak sekadar berbicara begitu saja tanpa dasar. Pelatih sukses yang telah meninggalkan City pada akhir musim lalu itu tentu saja mengetahui rencana Rodri hingga musim panas secara terperinci. Rodri pun mengambil jeda selama dua bulan, dari akhir Oktober hingga akhir Desember, yang menurut laporan surat kabar Spanyol As telah disepakati bersama klub.

    City dan Guardiola menyetujuinya karena, mengingat proses pemulihan cedera sang pengatur permainan yang rumit, mereka menganggapnya sebagai solusi paling masuk akal agar Rodri dapat kembali dalam kondisi prima pada fase krusial musim ini. Pemain timnas Spanyol tersebut memanfaatkan jeda di tengah musim ini untuk mengembalikan kebugarannya ke level terbaik. Selalu didampingi oleh para dokter dan ahli rehabilitasi, dengan Piala Dunia selalu ada di benaknya setiap saat.

    Jika diamati lebih dekat, antusiasmenya yang begitu besar terhadap turnamen ini memiliki dua alasan yang masuk akal: Pada 2018, saat usianya masih awal 20-an, ia belum masuk dalam skuad; baru pada 2022 di Qatar, Rodri merayakan debutnya di Piala Dunia dan diharapkan memainkan peran kunci untuk meraih kesuksesan. Namun, turnamen tersebut berakhir mengecewakan; Spanyol tersingkir di babak 16 besar oleh Maroko.

    Hal itu membuat Piala Dunia 2026 semakin penting baginya, yang pada hari Minggu ini mungkin akan berakhir dengan pencapaian tertinggi. Namun, ini mungkin bukan hanya Piala Dunia keduanya, tetapi juga yang terakhir. Pada musim panas 2030, saat Piala Dunia berikutnya digelar, Rodri akan berusia 34 tahun — sulit untuk memprediksi jauh-jauh hari apakah ia masih mampu tampil di level tertinggi saat itu.

  • Rodri dan Spanyol di Final Piala Dunia: Awal yang sulit itu sudah lama terlupakan

    Pada awal tahun, Rodri akhirnya kembali tampil di lapangan dan secara bertahap memulihkan performa pertandingan dengan terus-menerus bermain dalam waktu yang lama. Untuk pertandingan persahabatan pada akhir Maret, ia juga kembali ke tim nasional setelah absen selama setengah tahun. Sulit dipercaya: Dalam kemenangan 3-0 atas Serbia pada 27 Maret, Rodri baru untuk kedua kalinya sejak final Kejuaraan Eropa 2024 kembali masuk ke dalam starting eleven Spanyol.

    Pelatih nasional Luis de la Fuente kembali menempatkan bintang Manchester City itu sebagai pemain kunci di lini tengah, peran yang sebelumnya diemban dengan cukup sukses oleh Martin Zubimendi selama kualifikasi Piala Dunia. Namun, di Piala Dunia ini, pemain asal FC Arsenal tersebut belum mendapatkan menit bermain sama sekali, karena kapten Rodri benar-benar tak tergantikan bagi mesin Iberia yang berjalan sangat lancar ini. Meskipun tidak semuanya berjalan mulus sejak awal.

    Hal ini sepenuhnya terlupakan seiring berjalannya turnamen: Setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Kap Verde pada pertandingan pembuka, Rodri menjadi sasaran kritik media. Tuduhan yang disepakati bersama: Pemain berusia 30 tahun itu terlalu sering memperlambat tempo permainan. “Saya merasa sangat tersinggung mendengar pernyataan seperti itu tentang pemain terbaik di dunia,” kata Pelatih de la Fuente dengan nada tak percaya dalam acara El Partidazo de Cope, sambil membela pengatur ritme timnya: “Rodri adalah titik tumpu tim ini. Dia memiliki pengaruh yang luar biasa, membawa kejelasan, visi, dan keseimbangan dalam permainan kami.”

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  • Kroos memecahkan rekor Piala Dunia, dipuji oleh Rangnick dan Hummels: Penampilan luar biasa Rodri di Piala Dunia 2026

    Sama seperti seluruh tim, Rodri akhirnya benar-benar menemukan ritme permainannya dalam turnamen ini pada pertandingan grup kedua saat mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Setelah itu, pemenang Ballon d’Or 2024 ini terus menunjukkan peningkatan performa dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kita pun mendapat kesan yang jelas bahwa ia semakin bugar seiring bertambahnya menit yang ia mainkan, dan kini mungkin telah mencapai 100 persen kebugaran fisik yang memungkinkan dirinya bermain di level tertinggi. Dan level tertinggi ini tak ada yang bisa mengunggulinya selama beberapa pekan terakhir di Amerika Utara.

    “Ini pertama kalinya saya melihat Rodri bermain, dan itu sungguh luar biasa. Saya belum pernah menyaksikan penampilan seperti itu dari seorang pemain di posisi tersebut secara langsung,” puji Pelatih Austria Ralf Rangnick setelah babak 16 besar. Sebelumnya, Rodri menjadi motor tim Spanyol yang sama sekali tidak memberikan celah bagi tim ÖFB dalam kemenangan 3-0 tersebut, sekaligus memancarkan dominasi total dalam bentuknya yang paling murni.

    Bahkan sebelum semifinal melawan Prancis, juara dunia 2014 Mats Hummels telah menobatkan Rodri sebagai pemain terpenting Spanyol di Piala Dunia ini. “Rodri meyakinkan saya di setiap pertandingan. Secara permainan, dia selalu dapat diandalkan dan selalu memiliki insting yang tepat. Setiap kali ada situasi yang diatasi, itu selalu Rodri,” puji Hummels di MagentaTV. Kapten tim Spanyol itu “selalu berada di tempat yang tepat, baik saat harus bertahan maupun merebut bola. Dia berlari sangat banyak, tetapi juga memiliki insting untuk tahu kapan dan di mana dia harus berada — dan itu sangat mengesankan bagi saya,” lanjut mantan pemain timnas Jerman tersebut.

    Dalam kemenangan 2-0 atas Prancis, Rodri menjadi pemain yang paling menonjol di lapangan dan salah satu faktor penentu utama mengapa Equipe Tricolore yang sangat diunggulkan, dengan bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Michael Olise, tidak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya. Rodri mengendalikan permainan, memenangkan banyak duel penting, dan dengan gaya khasnya, ia sekaligus menjadi gelandang bertahan yang tangguh serta pengatur permainan yang cerdas. Secara keseluruhan, 655 umpan yang berhasil sampai ke tujuan telah dilepaskan dari kaki Rodri di Piala Dunia ini—sejak pencatatan data dimulai pada tahun 1966, belum pernah ada pemain lain yang mencatatkan angka lebih tinggi dalam satu edisi Piala Dunia. Hal lain yang patut dicatat: Bahkan setelah pertandingan perempat final melawan Belgia (2:1), Rodri telah menyamai rekor Toni Kroos tahun 2014 untuk jumlah umpan terobosan terbanyak ke sepertiga lapangan serangan dalam satu Piala Dunia, dengan 62 umpan.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic menyebut Rodri sebagai sumber inspirasi: Pemain asal Spanyol itu berpeluang masuk ke dalam lingkaran elit

    "Rodri ada di mana-mana. Pemain yang luar biasa," puji Zlatan Ibrahimovic setelah pertandingan semifinal sebagai pakar televisi di FOX Sports. Mantan penyerang kelas dunia asal Swedia itu menekankan betapa luar biasanya penampilan Rodri di Piala Dunia ini, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen silang: "Saya pernah mengalami cedera yang sama di kedua lutut saya. Butuh waktu untuk kembali, karena semuanya terasa baru. Kita harus beradaptasi, harus menemukan kembali kepercayaan diri dalam setiap gerakan. Dia memanfaatkan bulan-bulan terakhir di Liga Premier tepat untuk itu dan kini, di Piala Dunia, dia menunjukkan siapa dirinya dan mengapa dia memenangkan Ballon d’Or,” kata Ibrahimovic.

    Kemudian, dengan perumpamaan yang sangat tepat, ia menggambarkan apa yang membuat Rodri begitu berharga di lapangan: "Dia membuat rekan-rekan setimnya bermain lebih baik. Dia bisa memicu semangat, tapi dia juga bisa meredamnya."

    Dalam final Piala Dunia hari Minggu di New York/New Jersey, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, atau pemain pengganti andalan Mikel Merino memang lebih mungkin mencetak gol dan memberikan assist. Namun, bagi lawan di final, Argentina, peluang kemenangan kemungkinan besar akan meningkat terutama jika tim Amerika Selatan itu berhasil mengganggu peran Rodri dan meminimalkan pengaruhnya terhadap permainan Spanyol sesering mungkin.

    Tugas yang sangat berat melawan seorang pemain yang telah meningkatkan performanya ke level yang menakutkan, yang setelah hampir dua tahun penuh penderitaan—terutama jika Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia—mungkin akan berpeluang meraih Ballon d’Or keduanya.

    Dia memang sudah memiliki satu Ballon d’Or. Dan jika ia bersama tim Spanyol berhasil mengalahkan Argentina dan menjadi juara dunia, ia akan masuk ke dalam lingkaran yang sangat eksklusif: Hingga saat ini, hanya ada sepuluh pemain—mulai dari Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Lionel Messi, hingga Ousmane Dembélé—yang setidaknya sekali memenangkan Ballon d’Or, Liga Champions (atau Piala Eropa), dan gelar juara dunia. Rodri akan menjadi yang kesebelas yang berhasil melakukannya. Dan ia akan kembali berada di puncak.

  • Apakah Rodri akan meraih gelar juara dunia? Perjalanan kariernya sejauh ini


    Klub-klub sebagai pemain profesional

    FC Villarreal (2016–2018), Atlético Madrid (2018–2019), Manchester City (sejak 2019)

    Gelar Terpenting

    Juara Eropa (2024), Juara Liga Champions (2023), 4 kali Juara Liga Inggris (2021, 2022, 2023, 2024), Juara Dunia Antarklub (2024), Juara Liga Bangsa-Bangsa (2023), Juara Piala FA (2023, 2026), Juara Eropa U-19 (2015)

    Pertandingan internasional

    69 (4 gol)

    Debut internasional

    23 Maret 2018 (1:1 dalam pertandingan persahabatan melawan Jerman)

    Turnamen Besar

    Euro 2021 (5 penampilan, semifinal), Piala Dunia 2022 (4 penampilan, babak 16 besar), Euro 2024 (6 penampilan, juara Eropa), Piala Dunia 2026 (sejauh ini 7 penampilan)


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