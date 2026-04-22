"Dia bisa melakukan segalanya!" - Bintang muda Man City, Rayan Cherki, "lebih baik" daripada Lamine Yamal, kata bintang La Liga
Pernyataan berani dari bintang Villarreal
Meskipun nama Yamal menjadi perbincangan hangat di mana-mana pasca terobosan bersejarahnya di Spanyol, Mikautadze justru menyebut Cherki sebagai pemain yang lebih berbakat. Mikautadze, yang pernah menjadi rekan satu tim Cherki saat mereka bermain di Lyon, telah mengamati kedua pemain tersebut secara langsung dalam kompetisi domestik maupun internasional. Dalam sebuah dokumenter yang ditayangkan oleh Canal+, pemain timnas Georgia itu tidak ragu-ragu menempatkan mantan rekan setimnya itu di posisi yang lebih tinggi daripada Yamal.
Kemampuan serba bisa dari bintang Man City
Menurut Mikautadze, keragaman permainan Cherki-lah yang memberinya keunggulan atas pemain muda asal Spanyol itu. Meskipun Yamal dikenal karena kecepatan dan kemampuannya menggiring bola, Mikautadze yakin Cherki menawarkan paket yang lebih lengkap di sepertiga akhir lapangan.
Menjelaskan alasannya, striker Villarreal itu mencatat bahwa kemampuan Cherki bermain tanpa kaki dominan merupakan faktor penentu. "Sebagai seorang pesepakbola, Anda pasti senang melihat pemain seperti ini bermain. Cherki lebih baik daripada Yamal," kata Mikautadze.
"Dia bisa melakukan apa saja"
Pujian tersebut tidak hanya sebatas perbandingan belaka, karena Mikautadze membahas lebih dalam mengenai atribut-atribut spesifik yang membuat Cherki begitu merepotkan bagi para bek. Ia menyoroti bahwa sementara Yamal sedang mengembangkan kemampuan kaki kanannya, Cherki secara alami sudah ambidextrous, sehingga ia dapat bergerak dengan leluasa di ruang-ruang sempit.
Mikautadze melanjutkan: "Cherki adalah Cherki, dia bermain dengan kedua kakinya dan Yamal tidak benar-benar memiliki itu meskipun dia menggunakan kaki kanannya. Cherki ambidextrous, dia memiliki visi permainan, dia mencetak gol, dia bisa membuat orang lain mencetak gol, dia bisa mengambil tendangan bebas, dia bisa melakukan segalanya."
Kehidupan setelah Lyon
Baik Mikautadze maupun Cherki meninggalkan Lyon dalam keadaan yang berbeda-beda, dengan striker asal Georgia itu mengakui bahwa kepergiannya dari klub Prancis tersebut merupakan "kenangan yang menyakitkan" setelah hanya satu tahun. Namun, ia telah menemukan performa terbaiknya di Spanyol, mencetak 11 gol dalam 36 pertandingan untuk membantu Villarreal mengamankan posisi yang kuat di La Liga, yang saat ini berada di peringkat ketiga.
Sementara itu, Cherki telah bersinar di Premier League sejak kepindahannya dari Lyon pada musim panas, dengan mencetak empat gol dan sepuluh assist dalam 27 penampilan. Ia memainkan peran kunci dalam perburuan gelar City, dan diharapkan akan kembali tampil saat mereka menghadapi Burnley pada pertengahan pekan ini.