Goal.com
LiveTiket
Keane-OsulaGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

"Dia bisa melakukan itu di klub malam!" - Roy Keane mengkritik William Osula atas selebrasi gol ala Michael Jackson saat Newcastle mengalahkan West Ham

W. Osula
R. Keane
Newcastle United
Newcastle United vs West Ham United
West Ham United
Premier League

Legenda Manchester United, Roy Keane, mengkritik penyerang Newcastle United, William Osula, atas selebrasi golnya yang berlebihan dan terinspirasi dari Michael Jackson. Setelah striker muda asal Denmark itu mencetak gol dalam kemenangan krusial Newcastle 3-1 atas West Ham pada Minggu, ia mengenakan sarung tangan putih dan menari, yang membuat Keane menyarankan bahwa gerakan semacam itu lebih pantas dilakukan di klub malam daripada di lapangan sepak bola.

  • Keane mengkritik selebrasi Osula

    Keane sama sekali tidak terkesan dengan Osula setelah pemain berusia 22 tahun itu menggandakan keunggulan Newcastle dalam kemenangan 3-1 mereka atas West Ham di St James' Park. Setelah golnya, yang diciptakan berkat umpan dari Jacob Ramsey, sang penyerang menerima sarung tangan putih dari pinggir lapangan. Begitu kerumunan tim bubar, ia menampilkan tarian yang telah diatur sebelumnya, meniru tendangan kaki ikonik Michael Jackson. Meskipun para pendukung tuan rumah menyukai penampilannya, Keane memberikan penilaian pedas pada babak pertama, mempertanyakan profesionalisme sang penyerang muda.

    • Iklan

  • "Waktu dan tempatnya!"

    Sambil menonton tayangan ulangnya bersama pembawa acara Mark Chapman dan sesama pakar sepak bola Micah Richards, Keane mengakui kelincahan sang pemain, namun dengan cepat menanggapi aksi-aksinya itu. Mantan kapten Manchester United itu menyatakan: "Maksudku, itu bukan gerakan yang buruk, jangan salah paham." Gaya bicara datarnya yang khas membuat rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak, namun ia langsung menyusul dengan kritik tajam terhadap waktu dan lokasi aksi tersebut. Keane menambahkan: "Anak itu memang bisa bergerak, tapi ada waktu dan tempatnya. Dia bisa melakukan itu di klub malam di Newcastle malam ini."


  • Kemenangan Newcastle membuat West Ham terancam degradasi

    Tanpa terpengaruh oleh reaksi negatif apa pun, Osula kembali mencetak gol, sehingga total golnya musim ini menjadi sembilan. Meskipun menang 3-1, Newcastle masih berada di peringkat ke-11 Liga Premier dengan 49 poin, dan peluang lolos ke kompetisi Eropa nyaris sirna menjelang pertandingan terakhir musim ini. Brentford memegang posisi Liga Konferensi di peringkat kedelapan dengan 52 poin, diikuti oleh Sunderland dengan 51 poin. Chelsea, Everton, dan Fulham juga sama-sama mengoleksi 49 poin. Sementara itu, West Ham tetap berada di zona degradasi di peringkat ke-18 dengan 36 poin. Untuk bertahan di liga, mereka harus mengalahkan Leeds di kandang dan berharap Tottenham, yang mengoleksi 38 poin dari 36 pertandingan, kalah dalam sisa pertandingan mereka melawan Chelsea dan Everton.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Menjelang akhir pekan terakhir, Newcastle harus menjalani laga tandang yang berat melawan Fulham, sambil berharap keajaiban agar bisa lolos ke kompetisi Eropa. Di sisi lain, West Ham berharap Tottenham tersandung saat mereka berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Osula akan berusaha mempertahankan performa tajamnya, dan mungkin akan menampilkan lebih banyak aksi memukau yang akan disambut gembira oleh para pendukung Newcastle.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Leeds United crest
Leeds United
LEE