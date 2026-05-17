"Dia bisa melakukan itu di klub malam!" - Roy Keane mengkritik William Osula atas selebrasi gol ala Michael Jackson saat Newcastle mengalahkan West Ham

Tanpa terpengaruh oleh reaksi negatif apa pun, Osula kembali mencetak gol, sehingga total golnya musim ini menjadi sembilan. Meskipun menang 3-1, Newcastle masih berada di peringkat ke-11 Liga Premier dengan 49 poin, dan peluang lolos ke kompetisi Eropa nyaris sirna menjelang pertandingan terakhir musim ini. Brentford memegang posisi Liga Konferensi di peringkat kedelapan dengan 52 poin, diikuti oleh Sunderland dengan 51 poin. Chelsea, Everton, dan Fulham juga sama-sama mengoleksi 49 poin. Sementara itu, West Ham tetap berada di zona degradasi di peringkat ke-18 dengan 36 poin. Untuk bertahan di liga, mereka harus mengalahkan Leeds di kandang dan berharap Tottenham, yang mengoleksi 38 poin dari 36 pertandingan, kalah dalam sisa pertandingan mereka melawan Chelsea dan Everton.