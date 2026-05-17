"Dia bisa melakukan itu di klub malam!" - Roy Keane mengkritik William Osula atas selebrasi gol ala Michael Jackson saat Newcastle mengalahkan West Ham
Keane mengkritik selebrasi Osula
Keane sama sekali tidak terkesan dengan Osula setelah pemain berusia 22 tahun itu menggandakan keunggulan Newcastle dalam kemenangan 3-1 mereka atas West Ham di St James' Park. Setelah golnya, yang diciptakan berkat umpan dari Jacob Ramsey, sang penyerang menerima sarung tangan putih dari pinggir lapangan. Begitu kerumunan tim bubar, ia menampilkan tarian yang telah diatur sebelumnya, meniru tendangan kaki ikonik Michael Jackson. Meskipun para pendukung tuan rumah menyukai penampilannya, Keane memberikan penilaian pedas pada babak pertama, mempertanyakan profesionalisme sang penyerang muda.
"Waktu dan tempatnya!"
Sambil menonton tayangan ulangnya bersama pembawa acara Mark Chapman dan sesama pakar sepak bola Micah Richards, Keane mengakui kelincahan sang pemain, namun dengan cepat menanggapi aksi-aksinya itu. Mantan kapten Manchester United itu menyatakan: "Maksudku, itu bukan gerakan yang buruk, jangan salah paham." Gaya bicara datarnya yang khas membuat rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak, namun ia langsung menyusul dengan kritik tajam terhadap waktu dan lokasi aksi tersebut. Keane menambahkan: "Anak itu memang bisa bergerak, tapi ada waktu dan tempatnya. Dia bisa melakukan itu di klub malam di Newcastle malam ini."
Kemenangan Newcastle membuat West Ham terancam degradasi
Tanpa terpengaruh oleh reaksi negatif apa pun, Osula kembali mencetak gol, sehingga total golnya musim ini menjadi sembilan. Meskipun menang 3-1, Newcastle masih berada di peringkat ke-11 Liga Premier dengan 49 poin, dan peluang lolos ke kompetisi Eropa nyaris sirna menjelang pertandingan terakhir musim ini. Brentford memegang posisi Liga Konferensi di peringkat kedelapan dengan 52 poin, diikuti oleh Sunderland dengan 51 poin. Chelsea, Everton, dan Fulham juga sama-sama mengoleksi 49 poin. Sementara itu, West Ham tetap berada di zona degradasi di peringkat ke-18 dengan 36 poin. Untuk bertahan di liga, mereka harus mengalahkan Leeds di kandang dan berharap Tottenham, yang mengoleksi 38 poin dari 36 pertandingan, kalah dalam sisa pertandingan mereka melawan Chelsea dan Everton.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menjelang akhir pekan terakhir, Newcastle harus menjalani laga tandang yang berat melawan Fulham, sambil berharap keajaiban agar bisa lolos ke kompetisi Eropa. Di sisi lain, West Ham berharap Tottenham tersandung saat mereka berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Osula akan berusaha mempertahankan performa tajamnya, dan mungkin akan menampilkan lebih banyak aksi memukau yang akan disambut gembira oleh para pendukung Newcastle.