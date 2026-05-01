"Sungguh mengesankan," kata Kroos tentang penampilan Olise di babak pertama, seperti yang ia ceritakan dalam podcast-nya,Einfach mal Luppen. Pemain sayap kanan asal Prancis itu memberikan umpan kepada Luis Diaz sebelum pelanggaran yang berujung penalti (menit ke-20), memaksa Joao Neves nyaris mencetak gol bunuh diri (menit ke-32), dan mencetak gol menjadi 2-2 (menit ke-41) setelah melakukan dribel yang spektakuler.
Diterjemahkan oleh
"Dia bisa melakukan apa saja dengannya": Toni Kroos sangat terkesan dengan seorang pemain FC Bayern saat melawan PSG
Lawan langsungnya, Nuno Mendes, nyaris tak bisa mengendalikan Olise. "Dia bisa berbuat sesuka hatinya melawan bek kiri terbaik di dunia menurut saya," kata Kroos. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, Mendes telah "mengalahkan banyak pemain sayap kanan hebat". Kroos menduga bahwa pemain Portugal berusia 23 tahun itu berpikir: "Sial, sekarang ada satu orang di mana saya sendiri secara fisik tidak lebih baik darinya - dan itu sudah sulit."
Dengan penampilan luar biasa yang konsisten, Olise berhasil masuk ke dalam daftar calon peraih Ballon d'Or musim ini. Dalam 47 pertandingan resmi, pemain berusia 24 tahun ini mencetak 20 gol dan 29 assist.
Pakar TV Prancis Christophe Dugarry bahkan membandingkan Olise dengan ikon Zinedine Zidane setelah pertandingan melawan PSG. "Mungkin saya sedikit berlebihan, tapi saya pikir pemain ini memiliki sesuatu dari 'Zizou', dalam cara santainya mengontrol bola, memanfaatkan tubuhnya, bergerak di antara lini, serta dalam penglihatannya terhadap permainan," jelasnya, kata Dugarry di RMC.
Bukan hanya Michael Olise yang mendapat sambutan meriah setelah pertandingan spektakuler yang berakhir 5-4
Secara keseluruhan, para pakar internasional justru terpecah pendapat mengenai siapa sebenarnya pemain terbaik dalam pertandingan spektakuler yang berakhir 5-4 ini. Mats Hummels menyebut Luis Diaz dari Bayern Munich sebagai "pemain terbaik di lapangan", sementara Clarence Seedorf bahkan menobatkan sayap kiri PSG, Kvicha Kvaratskhelia, sebagai "pemain terbaik di dunia". Sementara itu, UEFA menobatkan Ousmane Dembele, pemegang gelar Pemain Terbaik Dunia saat ini, sebagai Man of the Match.
Laga leg kedua yang sangat dinantikan antara FC Bayern dan PSG akan digelar Rabu depan pukul 21.00 di Allianz Arena, Munich.