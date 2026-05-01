"Dia bisa melakukan apa saja dengannya": Toni Kroos sangat terkesan dengan seorang pemain FC Bayern saat melawan PSG

Lawan langsungnya, Nuno Mendes, nyaris tak bisa mengendalikan Olise. "Dia bisa berbuat sesuka hatinya melawan bek kiri terbaik di dunia menurut saya," kata Kroos. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, Mendes telah "mengalahkan banyak pemain sayap kanan hebat". Kroos menduga bahwa pemain Portugal berusia 23 tahun itu berpikir: "Sial, sekarang ada satu orang di mana saya sendiri secara fisik tidak lebih baik darinya - dan itu sudah sulit."

Dengan penampilan luar biasa yang konsisten, Olise berhasil masuk ke dalam daftar calon peraih Ballon d'Or musim ini. Dalam 47 pertandingan resmi, pemain berusia 24 tahun ini mencetak 20 gol dan 29 assist.

Pakar TV Prancis Christophe Dugarry bahkan membandingkan Olise dengan ikon Zinedine Zidane setelah pertandingan melawan PSG. "Mungkin saya sedikit berlebihan, tapi saya pikir pemain ini memiliki sesuatu dari 'Zizou', dalam cara santainya mengontrol bola, memanfaatkan tubuhnya, bergerak di antara lini, serta dalam penglihatannya terhadap permainan," jelasnya, kata Dugarry di RMC.