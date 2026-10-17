Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084532265.jpgNews Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Dia bisa bermain di mana saja!” Luis Enrique ungkap hal yang paling membuatnya antusias tentang Maghnes Akliouche

Paris Saint-Germain
Luis Enrique
M. Akliouche
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Ligue 1

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memuji adaptasi mulus dan kualitas teknik Maghnes Akliouche menjelang lawatan ke Strasbourg di Ligue 1 pada Sabtu. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti kemampuan pemain timnas Prancis tersebut untuk bermain di berbagai posisi saat PSG berupaya menembus tiga besar.

  • Enrique puji kontribusi Akliouche di tengah awal apik PSG

    Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique mengaku sepenuhnya puas dengan penampilan Maghnes Akliouche sejak kedatangannya di ibu kota Prancis. PSG bertandang ke Stade de la Meinau untuk menghadapi Strasbourg pada pekan ketujuh, dengan target meraih kemenangan keempat beruntun di Ligue 1.

    Berada di posisi keenam klasemen setelah mengawali musim dengan lambat, PSG berupaya menjaga momentum usai meraih kemenangan atas Brest, Marseille, dan Le Mans di kompetisi domestik.

    Akliouche telah menjadi salah satu sumber kreativitas utama dalam skema serangan Enrique dengan bermain di beberapa posisi.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pelatih lebih menyoroti penampilan secara keseluruhan ketimbang statistik gol

    Berbicara kepada pers menjelang pertandingan Sabtu, Enrique memuji keserbagunaan dan etos kerja gelandang tim nasional itu. "Kalian mengenal karakternya dengan baik. Dia juga pemain tim nasional," ujar Enrique mengenai Akliouche. "Apa pun kepribadiannya, yang paling menarik perhatian saya adalah kemampuan sepak bolanya."

    "Dia mengawali musim dengan sangat baik; dia bisa bermain di mana saja dan saya senang melihat bagaimana dia beradaptasi."

    "Saya tidak terlalu memperhatikan berapa banyak gol yang dia cetak atau assist yang dia berikan; yang terpenting, saya melihat dia menampilkan beberapa performa bagus."

  • Akliouche jadi kunci dalam sistem berintensitas tinggi Enrique

    Enrique memaparkan filosofi taktik utamanya, dengan menekankan bahwa setiap pemain penyerang harus banyak berkontribusi dalam menekan lawan saat tidak menguasai bola. "Sederhana saja. Anda harus banyak berlari dan memainkan sepak bola yang atraktif," jelas pelatih PSG itu.

    "Ini tidak pernah soal usia; semuanya bergantung pada kualitas dan mentalitas Anda. Anda harus menyerang dan bertahan sebagai sebuah tim. Sesederhana itu!"

    Fleksibilitas taktik Akliouche memungkinkan PSG melakukan rotasi secara efektif di tengah rangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang padat.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLA-TRAININGAFP

    PSG Bidik Tembus Tiga Besar di Meinau

    Paris Saint-Germain menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Strasbourg, yang belum terkalahkan di kandang dan mengandalkan sosok-sosok kunci seperti Filip Jorgensen dan Conrad Harder.

    Tim asuhan Enrique akan berusaha meraih tiga poin di Alsace sebelum kembali berlaga di Liga Champions UEFA tiga hari kemudian.

    Kemenangan di Meinau akan membawa Paris Saint-Germain kembali ke tiga besar klasemen Ligue 1.

Pertandingan berikutnya
STR

STR

Ligue 1

17 Okt 2026

PSG

PSG