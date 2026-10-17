“Dia bisa bermain di mana saja!” Luis Enrique ungkap hal yang paling membuatnya antusias tentang Maghnes Akliouche

Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique mengaku sepenuhnya puas dengan penampilan Maghnes Akliouche sejak kedatangannya di ibu kota Prancis. PSG bertandang ke Stade de la Meinau untuk menghadapi Strasbourg pada pekan ketujuh, dengan target meraih kemenangan keempat beruntun di Ligue 1.

Berada di posisi keenam klasemen setelah mengawali musim dengan lambat, PSG berupaya menjaga momentum usai meraih kemenangan atas Brest, Marseille, dan Le Mans di kompetisi domestik.

Akliouche telah menjadi salah satu sumber kreativitas utama dalam skema serangan Enrique dengan bermain di beberapa posisi.