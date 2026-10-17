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“Dia bisa bermain di mana saja!” Luis Enrique ungkap hal yang paling membuatnya antusias tentang Maghnes Akliouche
Enrique puji kontribusi Akliouche di tengah awal apik PSG
Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique mengaku sepenuhnya puas dengan penampilan Maghnes Akliouche sejak kedatangannya di ibu kota Prancis. PSG bertandang ke Stade de la Meinau untuk menghadapi Strasbourg pada pekan ketujuh, dengan target meraih kemenangan keempat beruntun di Ligue 1.
Berada di posisi keenam klasemen setelah mengawali musim dengan lambat, PSG berupaya menjaga momentum usai meraih kemenangan atas Brest, Marseille, dan Le Mans di kompetisi domestik.
Akliouche telah menjadi salah satu sumber kreativitas utama dalam skema serangan Enrique dengan bermain di beberapa posisi.
- Getty Images Sport
Pelatih lebih menyoroti penampilan secara keseluruhan ketimbang statistik gol
Berbicara kepada pers menjelang pertandingan Sabtu, Enrique memuji keserbagunaan dan etos kerja gelandang tim nasional itu. "Kalian mengenal karakternya dengan baik. Dia juga pemain tim nasional," ujar Enrique mengenai Akliouche. "Apa pun kepribadiannya, yang paling menarik perhatian saya adalah kemampuan sepak bolanya."
"Dia mengawali musim dengan sangat baik; dia bisa bermain di mana saja dan saya senang melihat bagaimana dia beradaptasi."
"Saya tidak terlalu memperhatikan berapa banyak gol yang dia cetak atau assist yang dia berikan; yang terpenting, saya melihat dia menampilkan beberapa performa bagus."
Akliouche jadi kunci dalam sistem berintensitas tinggi Enrique
Enrique memaparkan filosofi taktik utamanya, dengan menekankan bahwa setiap pemain penyerang harus banyak berkontribusi dalam menekan lawan saat tidak menguasai bola. "Sederhana saja. Anda harus banyak berlari dan memainkan sepak bola yang atraktif," jelas pelatih PSG itu.
"Ini tidak pernah soal usia; semuanya bergantung pada kualitas dan mentalitas Anda. Anda harus menyerang dan bertahan sebagai sebuah tim. Sesederhana itu!"
Fleksibilitas taktik Akliouche memungkinkan PSG melakukan rotasi secara efektif di tengah rangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang padat.
- AFP
PSG Bidik Tembus Tiga Besar di Meinau
Paris Saint-Germain menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Strasbourg, yang belum terkalahkan di kandang dan mengandalkan sosok-sosok kunci seperti Filip Jorgensen dan Conrad Harder.
Tim asuhan Enrique akan berusaha meraih tiga poin di Alsace sebelum kembali berlaga di Liga Champions UEFA tiga hari kemudian.
Kemenangan di Meinau akan membawa Paris Saint-Germain kembali ke tiga besar klasemen Ligue 1.
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