Suasana di Anfield tetap tegang sepanjang sore itu karena Liverpool gagal meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk memastikan lolos ke Liga Champions. Slot mengakui bahwa ia sangat menyadari bagaimana pergantian pemain tersebut akan dipandang oleh para pendukung, yang tidak mengetahui kondisi fisik sang remaja saat ia meninggalkan lapangan.

"Dia adalah pemain yang bagus, tetapi saya rasa dia belum berada di level yang cukup untuk bermain dengan 50-60% kemampuan dan kemudian membuat perbedaan," tambah pelatih asal Belanda itu. "Mungkin para penggemar memiliki pendapat berbeda bahwa dia akan mampu bermain di level ini dengan 50% atau berapa pun persentasenya, meskipun tidak cukup bugar untuk berlari cepat dan melakukan aksinya. Jika Anda tidak tahu bahwa [dia mengalami kram], maka Anda akan berpikir 'mengapa dia menggantikannya?'. Maka saya mengerti reaksinya. Saya tahu saat nomornya ditampilkan bahwa reaksi seperti itu akan muncul. Tapi itu bukan alasan untuk mempertahankan pemain di tim yang mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa melanjutkan."