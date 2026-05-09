Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia bilang itu sudah cukup" - Arne Slot menjelaskan mengapa ia menarik Rio Ngumoha, sementara manajer Liverpool "memahami" reaksi marah para penggemar
Slot mengklarifikasi kekhawatiran terkait kondisi fisik Ngumoha
Keputusan untuk mengganti Ngumoha (17 tahun) dengan Alexander Isak di pertengahan babak kedua disambut dengan sorakan protes dari para pendukung Liverpool. Ngumoha telah menjadi sumber inspirasi utama bagi tuan rumah, dengan memberikan umpan yang berujung pada gol pembuka Ryan Gravenberch, namun Slot menegaskan bahwa pergantian tersebut merupakan keharusan, bukan pilihan taktis.
"Dia tidak cedera; dia mengalami kram beberapa menit sebelumnya saat terjatuh," jelas Slot kepada wartawan setelah pertandingan. "Kemudian saya berbicara dengannya, dan dia mengatakan bahwa itu sudah cukup, jadi itulah mengapa saya menariknya keluar. Sangat wajar jika Anda menarik keluar seorang pemain yang bermain bagus dan telah memberikan assist, orang-orang tidak akan mengharapkan Anda menarik pemain itu keluar. Itu bukanlah niat saya."
- AFP
Kekecewaan di Anfield dan harapan para pendukung
Suasana di Anfield tetap tegang sepanjang sore itu karena Liverpool gagal meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk memastikan lolos ke Liga Champions. Slot mengakui bahwa ia sangat menyadari bagaimana pergantian pemain tersebut akan dipandang oleh para pendukung, yang tidak mengetahui kondisi fisik sang remaja saat ia meninggalkan lapangan.
"Dia adalah pemain yang bagus, tetapi saya rasa dia belum berada di level yang cukup untuk bermain dengan 50-60% kemampuan dan kemudian membuat perbedaan," tambah pelatih asal Belanda itu. "Mungkin para penggemar memiliki pendapat berbeda bahwa dia akan mampu bermain di level ini dengan 50% atau berapa pun persentasenya, meskipun tidak cukup bugar untuk berlari cepat dan melakukan aksinya. Jika Anda tidak tahu bahwa [dia mengalami kram], maka Anda akan berpikir 'mengapa dia menggantikannya?'. Maka saya mengerti reaksinya. Saya tahu saat nomornya ditampilkan bahwa reaksi seperti itu akan muncul. Tapi itu bukan alasan untuk mempertahankan pemain di tim yang mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa melanjutkan."
Kekecewaan terhadap hasil akhir
Peluit akhir pertandingan memicu gelombang cemoohan baru saat The Reds ditahan imbang oleh Chelsea yang saat ini terpuruk di papan bawah klasemen. Slot turut merasakan kekecewaan para suporter, dengan mengakui bahwa hasil imbang di kandang melawan The Blues bukanlah hasil yang sesuai dengan standar klub sekelas Liverpool yang memiliki ekspektasi historis.
"Setelah pertandingan, hal itu juga masuk akal karena saya merasa klub ini tidak seharusnya puas dengan hasil 1-1 melawan Chelsea," kata Slot mengenai reaksi pasca-pertandingan. "Kami selalu mengincar kemenangan dan jika kami tidak menang, kami kecewa, terutama di musim di mana kami belum banyak menang atau tidak sebanyak yang diharapkan orang. Hal itu hanya menambah rasa frustrasi dan mungkin itu yang muncul setelah babak kedua, tetapi para pemain dan saya merasakan frustrasi yang sama dengan para penggemar."
- AFP
Kabar terbaru mengenai cedera menjelang laga melawan Villa
Selain masalah Ngumoha, Liverpool kini cemas menanti kondisi kebugaran Ibrahima Konate, yang terpaksa keluar lapangan sambil tertatih-tatih di akhir pertandingan. Di sisi yang lebih positif, skuad perlahan-lahan kembali ke kekuatan penuh dengan beberapa pemain kunci yang sudah memasuki tahap akhir pemulihan masing-masing menjelang laga tandang ke Aston Villa.
Berbicara tentang Konate dan daftar cedera yang lebih luas, Slot mencatat: "Kita harus menunggu dan melihat mengingat cara dia tertatih-tatih keluar lapangan. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah kram, tapi mari kita berharap penilaiannya benar. Kita harus menunggu dan melihat besok bagaimana perasaannya dan bagaimana perkembangannya. Mo [Salah] hampir kembali dan Ali juga hampir kembali. Flo [Wirtz], kita harus menunggu dan melihat bagaimana pemulihannya setelah apa yang dialaminya."