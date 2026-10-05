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'Dia bicara, lalu dia melakukannya' - Mengapa 'tidak ada seorang pun' seperti wonderkid Barcelona Lamine Yamal ketika mantan pemenang penghargaan Golden Boy menilai klaim Ballon d'Or
Kandidat peraih Ballon d'Or pada 2026
Remaja berbakat itu finis di posisi kedua dalam pemungutan suara tersebut 12 bulan lalu, ketika penyerang Paris Saint-Germain yang menjuarai Liga Champions, Ousmane Dembele, meraih penghargaan tertinggi. Satu lagi kejayaan di Eropa bersama raksasa Ligue 1 itu membuat sang juara bertahan berusaha mempertahankan mahkotanya.
Gelar tersebut diperkirakan akan berpindah tangan, dengan para superstar Spanyol mendapatkan banyak dukungan berkat kemenangan menakjubkan mereka di ajang utama FIFA. Rodri, yang meraih Golden Ball ikonik pada 2024, kembali masuk persaingan, sementara gelandang PSG Fabian Ruiz telah menaklukkan Eropa dan dunia.
Striker Bayern Munich dan Inggris Harry Kane adalah pilihan Ballon d'Or bagi banyak orang, setelah mencetak 73 gol dalam penampilannya untuk klub dan negara musim lalu, sementara 'Galactico' Real Madrid Kylian Mbappe telah menjadi pencetak gol pembuat sejarah bersama Prancis dan di panggung Piala Dunia.
Yamal berniat mengalahkan semua nama yang disebutkan di atas untuk menyandang status 'pemain terbaik di planet ini', setelah terus menampilkan performa penentu bagi Barca dan Spanyol. Ia masih baru berusia 19 tahun, tetapi sudah menyapu hampir semua penghargaan besar yang tersedia baginya.
- Getty
Yamal menginginkan Ballon d'Or bersamaan dengan penghargaan Golden Boy
Ballon d'Or akan melengkapi koleksinya, setelah dinobatkan sebagai Golden Boy pada 2024. Ketika ditanya apakah ada pemain muda lain yang mendekati level permainan Yamal, mantan bintang Manchester United dan Brasil, Anderson, yang terpilih sebagai pemain terbaik di bawah usia 21 tahun pada 2008, mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan Wiz Slots: “Dia berbeda. Tidak ada siapa pun.
“Anda harus sedikit menempatkannya bersama yang lain. Mbappe, Anda harus menempatkannya dekat dengannya. Dembele. Harry Kane ada di posisi yang berbeda, tetapi dia masuk lima pemain terbaik saat ini. Saya pikir sekarang dia terlihat lebih bugar, karena dia terlihat, pada usia 19 ke 20, seperti punya sedikit lebih banyak tenaga, sedikit lebih cepat.
“Dan saya menyukainya karena dia berbicara, lalu dia melakukannya. Saya suka tipe pemain seperti ini. Saya akan menang melawan Prancis, saya menang lagi. Saya akan memenangi Piala Dunia, saya menang. Saya akan menang melawan Real Madrid, menang. Saya suka tipe pemain seperti ini, seperti kepribadiannya yang kuat.
“Saya pikir dia tampil luar biasa. Saya pikir dia juga pantas menjadi pemain terbaik. Akan sangat sulit untuk mengatakan siapa pemain terbaik tahun ini karena banyak pemain sudah mulai bermain luar biasa.”
Mengapa Yamal menganggap dirinya sebagai yang terbaik di dunia
Yamal mengatakan soal menjadi kandidat Golden Ball: “Sejujurnya, bukan hanya tahun ini saya berada di level Ballon d’Or [pemenang], tetapi sudah lebih lama. Semua orang tahu itu; mereka tahu saya berbeda.
“Saya rasa orang-orang berpikir: ‘Lamine berusia 19 tahun, dia akan memenangkannya pada suatu saat nanti, jadi mari pilih orang lain...’ Saya hanya harus menang, menang, menang, dan akan tiba saatnya ketika tidak ada lagi perdebatan. Akan ada orang yang menyukai saya, ada orang yang berkata: ‘Betapa menyebalkannya dia’, dan itu tidak masalah.”
Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente menambahkan soal potensi luar biasa Yamal: “Jika dia adalah satu-satunya pemain Spanyol yang dinominasikan untuk Ballon d'Or, saya akan mengatakan ya, dia yang terbaik di dunia.
"Dia melakukan segalanya dengan baik. Jika dia bukan yang terbaik, itu karena persaingan dari pemain-pemain Spanyol lainnya, dan meski begitu, dia jelas salah satu yang terbaik. Lamine berada di jalur untuk menjadi legenda.”
- Getty
Yamal sudah dibandingkan dengan GOAT Messi
Sulit untuk membantah penilaian De la Fuente. Yamal telah meraih lebih banyak saat masih remaja daripada yang dicapai banyak pemain sepanjang karier mereka, dengan janji masih banyak hal besar yang akan datang.
Ia sudah dibanding-bandingkan dengan GOAT asal Argentina dan mantan pemilik No.10 Barcelona, Lionel Messi, dengan level seperti itulah yang ingin dicapai prospek paling panas tersebut. Ballon d’Or untuk melengkapi trofi Golden Boy dan medali juara Piala Dunia akan membawa Yamal selangkah lebih dekat untuk mencapai target tersebut.
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