Remaja berbakat itu finis di posisi kedua dalam pemungutan suara tersebut 12 bulan lalu, ketika penyerang Paris Saint-Germain yang menjuarai Liga Champions, Ousmane Dembele, meraih penghargaan tertinggi. Satu lagi kejayaan di Eropa bersama raksasa Ligue 1 itu membuat sang juara bertahan berusaha mempertahankan mahkotanya.

Gelar tersebut diperkirakan akan berpindah tangan, dengan para superstar Spanyol mendapatkan banyak dukungan berkat kemenangan menakjubkan mereka di ajang utama FIFA. Rodri, yang meraih Golden Ball ikonik pada 2024, kembali masuk persaingan, sementara gelandang PSG Fabian Ruiz telah menaklukkan Eropa dan dunia.

Striker Bayern Munich dan Inggris Harry Kane adalah pilihan Ballon d'Or bagi banyak orang, setelah mencetak 73 gol dalam penampilannya untuk klub dan negara musim lalu, sementara 'Galactico' Real Madrid Kylian Mbappe telah menjadi pencetak gol pembuat sejarah bersama Prancis dan di panggung Piala Dunia.

Yamal berniat mengalahkan semua nama yang disebutkan di atas untuk menyandang status 'pemain terbaik di planet ini', setelah terus menampilkan performa penentu bagi Barca dan Spanyol. Ia masih baru berusia 19 tahun, tetapi sudah menyapu hampir semua penghargaan besar yang tersedia baginya.