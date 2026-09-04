Gakpo menjadi arsitek kesuksesan Liverpool pada Jumat malam, dengan penampilan yang meredam sisa-sisa pembicaraan soal potensi kepergiannya dari Anfield pada musim panas. Penyerang itu, yang sempat dikaitkan kuat dengan transfer, membuktikan dengan tepat mengapa ia tetap menjadi bagian vital dalam sistem Andoni Iraola.

Berbicara setelah pertandingan, pemain internasional Belanda itu tampak sangat bersemangat mengenai koneksinya dengan Isak. "Ya, kita lihat saja nanti. Kami selalu berlatih bersama, dan selalu berusaha untuk saling mengenal lebih baik. Semoga kami bisa saling memberi assist berkali-kali. Dia sekarang berutang beberapa assist kepada saya!"

Kemenangan 2-0 itu menjadi bukti visi dan sikap tanpa pamrih Gakpo di sepertiga akhir lapangan. Merefleksikan performa tim, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya pikir hari ini adalah pertandingan yang hebat. Jelas masih ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tetapi ini kemenangan yang sangat kami butuhkan, dan saya sangat senang kami mendapatkan tiga poin."