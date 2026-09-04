AFP
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'Dia berutang beberapa assist kepada saya!' - Cody Gakpo berkelakar soal kemitraannya yang kian berkembang dengan Alexander Isak setelah duo Liverpool itu kembali tampil impresif
Pemain Belanda itu bersinar dalam masterclass kreativitas
Gakpo menjadi arsitek kesuksesan Liverpool pada Jumat malam, dengan penampilan yang meredam sisa-sisa pembicaraan soal potensi kepergiannya dari Anfield pada musim panas. Penyerang itu, yang sempat dikaitkan kuat dengan transfer, membuktikan dengan tepat mengapa ia tetap menjadi bagian vital dalam sistem Andoni Iraola.
Berbicara setelah pertandingan, pemain internasional Belanda itu tampak sangat bersemangat mengenai koneksinya dengan Isak. "Ya, kita lihat saja nanti. Kami selalu berlatih bersama, dan selalu berusaha untuk saling mengenal lebih baik. Semoga kami bisa saling memberi assist berkali-kali. Dia sekarang berutang beberapa assist kepada saya!"
Kemenangan 2-0 itu menjadi bukti visi dan sikap tanpa pamrih Gakpo di sepertiga akhir lapangan. Merefleksikan performa tim, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya pikir hari ini adalah pertandingan yang hebat. Jelas masih ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tetapi ini kemenangan yang sangat kami butuhkan, dan saya sangat senang kami mendapatkan tiga poin."
- Getty
Isak samai pencapaian bersejarah di Anfield
Ketika Gakpo menjadi pengatur serangan, Isak menghadirkan ketajaman penyelesaian yang menjadi ciri khas kebangkitannya belakangan ini. Penyerang internasional Swedia itu kini sedang berada dalam performa terbaik dalam hidupnya, setelah sudah menyamai seluruh torehan golnya di Premier League musim lalu hanya dalam tiga penampilan musim ini.
Dua golnya dalam rentang sembilan menit menjadi pertunjukan naluri predator murni, dengan kedua gol itu lahir dari assist Gakpo. "Sembilan menit kegilaan" yang luar biasa ini membuat mantan pemain Newcastle itu mencapai sebuah pencapaian yang belum pernah ditorehkan pemain Liverpool selama lebih dari satu dekade. Faktanya, Isak menyamai catatan yang dibuat Maxi Rodriguez.
Iraola buka keran gol di Suffolk
Hasil ini sangat signifikan bagi manajer Andoni Iraola, yang akhirnya meraih tiga poin pertamanya di kursi pelatih Liverpool. Setelah mengawali masa jabatannya dengan dua hasil imbang 2-2, sempat muncul kekhawatiran soal kemampuan tim untuk menuntaskan pertandingan, tetapi kecemasan itu sirna berkat penampilan profesional di Suffolk. Kemenangan ini memastikan Iraola tidak menjadi manajer pertama sejak Brendan Rodgers yang gagal memenangi tiga laga pertamanya di Premier League bersama klub ini.
- Getty
Van Dijk dukung Gakpo bersinar untuk Liverpool
Kapten Virgil van Dijk cepat memuji pendekatan taktis dan kontribusi individu Gakpo. Bek asal Belanda itu berkata: "Saya pikir kami sedikit lebih direct di awal, dan itulah yang kami inginkan untuk menghadirkan ancaman di area mereka dan menciptakan sedikit kekacauan. Gol-gol yang hebat. Cody tampil luar biasa. Kemenangan besar, dan lanjut ke laga berikutnya."
Van Dijk juga menekankan pentingnya Gakpo tetap bertahan di klub meski ada minat dari tempat lain selama bursa transfer. "Sangat besar. Saya sudah mengatakannya sebelum bursa transfer ditutup, dia penting bagi kami, dan dia akan penting musim ini."
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