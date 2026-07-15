“Dia berubah menjadi sosok yang berbeda” - Mantan rekan setim Lionel Messi di Inter Miami mengungkap mentalitasnya dalam pertandingan besar menjelang laga melawan Inggris

Fafa Picault mengalami kisah serupa. Ia bergabung dengan Miami pada awal musim 2025, didatangkan karena kecepatan dan gaya serangannya yang langsung. The Herons membutuhkan pemain yang bisa menerobos ke ruang kosong dan berkolaborasi dengan pemain asal Argentina itu. Picault adalah pilihan yang tepat.

Dan ia melihat Messi dalam mode yang serupa. Miami bertarung di tiga ajang pada 2025: MLS, Leagues Cup, dan Piala Dunia Antarklub. Messi mencatatkan musim reguler MLS yang memecahkan rekor dan membantu mengantarkan Miami meraih kemenangan pertamanya melawan lawan dari Eropa di Piala Dunia Antarklub.

"Kamu bisa melihat dia masuk ke mode yang berbeda, terutama mode playoff. Aku bisa kembali ke mode Piala Dunia Antarklub. Ada momen-momen tertentu di mana kamu melihatnya dan hasratnya untuk menang semakin kuat. Saat menghadapi situasi gugur dan tidak ingin kalah, kamu bisa melihat sisi lain darinya yang sedikit lebih menonjol, dan dia menjadi pemain yang lebih intens," kata Picault.

Pemain sayap itu mengaitkannya dengan naluri kompetitif alami — namun juga menduga bahwa usia Messi turut berperan. Dia kini berusia 39 tahun, dan telah melewati beberapa generasi sepak bola. Permainan, pada dasarnya, telah berubah di sekelilingnya. Namun, Messi masih terlahir dari era yang lebih kompetitif.

"Kamu bisa melihat bahwa dia adalah salah satu yang berasal dari generasi itu, dan itulah mengapa dia masih mampu melakukan apa yang dia lakukan—saya pikir pada usia ini, dengan dedikasi, dan segala upaya yang telah dia tunjukkan," kata Picault.

Hal itu juga menginspirasi Picault—terutama karena ia pun harus berjuang. Lahir dari orang tua asal Haiti di Kota New York, Picault meninggalkan klub Serie A Cagliari pada usia 20 tahun, dan sempat tanpa klub sebelum berhasil kembali ke dunia sepak bola profesional di NASL. Ia tak akan pernah mengklaim bisa menyamai Messi dalam hal keterampilan. Namun, ketangguhan? Ia melihatnya.

"Saya tumbuh di era itu, dan memulai karier di era di mana Anda benar-benar harus berjuang keras untuk mendapatkan segalanya, terutama mengingat bagaimana perjalanan karier saya. Ya. Jadi, ketika saya melihat hal itu darinya, saya hanya berusaha menirunya dan melakukan yang terbaik dalam latihan untuk menyamai itu serta bersiap sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan yang akan membutuhkan keunggulan ekstra," katanya.

Dan itu berhasil. Miami berhasil mengangkat trofi MLS Cup. Picault pun bisa merayakannya.

"Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri, tidak hanya menyaksikan, tetapi juga menjadi bagian dari persentase yang sangat, sangat, sangat kecil dari perjalanan sepak bolanya yang panjang," kata Picault.