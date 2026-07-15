Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

“Dia berubah menjadi sosok yang berbeda” - Mantan rekan setim Lionel Messi di Inter Miami mengungkap mentalitasnya dalam pertandingan besar menjelang laga melawan Inggris

FEATURES
L. Messi
Inter Miami CF
Argentina

Lionel Messi dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun semangatnya yang membara di babak playoff berhasil memacu performa terbaik beberapa mantan rekan setimnya di MLS

Kamal Miller tahu ada yang berbeda ketika para petugas keamanan mulai berdatangan. Saat itu musim panas 2023, dan sudah beredar rumor yang cukup kuat bahwa Lionel Messi, setelah kontraknya di PSG berakhir, akan bergabung dengan Inter Miami.

Namun untuk sementara waktu, itu hanyalah desas-desus, obrolan di sela-sela, hal-hal yang membuat media sosial tetap ramai.

Lalu tanda-tandanya mulai muncul — petugas keamanan, kode yang diperlukan untuk masuk ke fasilitas latihan. Ketika para pemain menanyakan nomor punggung 10, mereka diberitahu bahwa nomor itu tidak tersedia.

Lalu, Lionel Messi muncul, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya.

“Mereka agak mengejutkan kami, karena dia adalah orang pertama yang masuk ke gedung itu. Kami seperti mendapati dia sudah ada di sana saat kami masuk. Kami harus bersikap santai,” kata Miller kepada GOAL.

Itu adalah masa-masa awal, ketika para pemain masih menyesuaikan diri dengan besarnya ketenaran Messi. Seiring waktu, rekan-rekan setim seperti Miller mulai memahami apa yang benar-benar membedakannya: cara kehadirannya mengubah momen-momen paling menegangkan.

Mereka yang pernah bermain bersama Messi saat taruhannya sangat tinggi mengatakan bahwa level permainan meningkat sepuluh kali lipat. Messi, setidaknya selama bermain di Inter Miami, tidak banyak bicara. Jarang ada pidato penyemangat. Justru, saat sedang fokus, Messi menjadi semakin pendiam. Inilah yang disebut menang hanya dengan aura.

“Tekanan itu seolah-olah datang dari dalam karena dia tidak terlalu banyak bicara,” kata Miller.


  • Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images

    Mengubah budaya di Miami

    Ketika Messi bergabung dengan Inter Miami pada tahun 2023, The Herons sedang mengalami masa sulit. Mereka berada di dekat dasar klasemen Konferensi Timur dan telah menghabiskan sebagian besar masa jeda musim dengan jelas-jelas membebaskan ruang gaji untuk melakukan belanja besar-besaran pada musim panas. Messi adalah salah satu rekrutan—pemilik bersama David Beckham telah beberapa kali menyinggung soal kedatangannya. Lalu ada Sergio Busquets, ditambah Jordi Alba sebagai pelengkap.

    Miller, yang kini bermain untuk Portland Timbers, adalah pemain veteran MLS yang berpengalaman dan pemain tim nasional Kanada yang mapan. Suatu hari, setelah berbulan-bulan spekulasi, keduanya tiba begitu saja. Dan Miller, secara harfiah, terjebak di tengah-tengah.

    “Loker saya sebenarnya berada di antara dia dan Busquets, jadi saya hanya duduk di sana, mengirim pesan kepada teman-teman, orang tua, dan istri saya, sambil berkata, ‘Saya tidak percaya.’ Saya duduk di antara dua legenda ini,” kata Miller.

    Miami telah mendengar cerita tentang bagaimana sosok Messi di ruang ganti. Pembicaraan seputar Messi selalu diselimuti mitos. Dia jarang melakukan wawancara. Dia tidak banyak bicara.

    Tak ada yang benar-benar tahu apakah dia bisa berbahasa Inggris. Miller terkejut saat mengetahui satu hal: semua itu benar.

    "Semua laporan, mitos, dan hal-hal semacam itu yang orang-orang katakan tentang dirinya memang benar adanya. Dia seperti lalat di dinding di ruang ganti. Dia tidak banyak bicara dan hanya fokus pada urusannya sendiri, seperti latihan, latihan di gym, dan hal-hal semacam itu," kata Miller.

    • Iklan
  • imago-sport-1030904674.jpgIcon Sportswire

    'Tendangan bebas yang luar biasa'

    Namun kemudian, situasinya menjadi semakin menegangkan. Peluang lolos ke babak playoff pada dasarnya sudah sirna saat Messi tiba. Namun, Miami masih memiliki peluang nyata untuk meraih trofi melalui Leagues Cup 2023. Turnamen yang mempertemukan Liga MX melawan MLS ini menjadi ajang ideal untuk apa yang bisa menjadi perjalanan menjuarai piala yang ikonik—serta trofi pertama Miami sebagai klub profesional.

    "Saat itu, lolos ke babak playoff sepertinya tidak mungkin, dan kami sebagai tim sepakat bahwa Leagues Cup adalah kesempatan sempurna untuk menjalani 'musim dalam musim' di mana kami bisa mencoba memperbaiki segalanya," kata Miller.

    Messi membuktikan kemampuannya melalui penampilannya sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang muncul mengenai potensi dampaknya saat ia tiba di Miami. Setelah memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Argentina, Messi justru tampil santai di akhir musim bersama PSG. Kondisi fisik bisa saja menjadi masalah serius. Dan meskipun bakat Messi luar biasa, tidak ada jaminan apa pun di MLS.

    Semua kekhawatiran itu sirna.

    "Pada pertandingan pertama, dia masuk sebagai pemain pengganti. Saya rasa itu salah satu sentuhan pertamanya, dia mencetak gol lewat tendangan bebas," kenang Miller. "Jadi, itu sungguh luar biasa."



    Ada banyak momen lain juga. Setelah melaju mulus melewati babak penyisihan grup dan menyingkirkan Orlando City di babak 32 besar, Miami menghadapi pertandingan tandang yang sulit melawan FC Dallas yang sedang bangkit. Mereka tertinggal 4-2 di babak kedua sebelum melakukan comeback, dengan tendangan bebas Messi di menit-menit akhir memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti.

    "Dia mencetak tendangan bebas yang luar biasa dalam pertandingan itu," kenang Miller.

    Sebagai tambahan, dia mencetak satu gol lagi — sebuah aksi solo yang luar biasa — melawan Nashville di final. Miami akhirnya menang melalui adu penalti.


  • Messi PicaultGetty

    'Dia berubah menjadi sosok yang berbeda'

    Fafa Picault mengalami kisah serupa. Ia bergabung dengan Miami pada awal musim 2025, didatangkan karena kecepatan dan gaya serangannya yang langsung. The Herons membutuhkan pemain yang bisa menerobos ke ruang kosong dan berkolaborasi dengan pemain asal Argentina itu. Picault adalah pilihan yang tepat.

    Dan ia melihat Messi dalam mode yang serupa. Miami bertarung di tiga ajang pada 2025: MLS, Leagues Cup, dan Piala Dunia Antarklub. Messi mencatatkan musim reguler MLS yang memecahkan rekor dan membantu mengantarkan Miami meraih kemenangan pertamanya melawan lawan dari Eropa di Piala Dunia Antarklub.

    "Kamu bisa melihat dia masuk ke mode yang berbeda, terutama mode playoff. Aku bisa kembali ke mode Piala Dunia Antarklub. Ada momen-momen tertentu di mana kamu melihatnya dan hasratnya untuk menang semakin kuat. Saat menghadapi situasi gugur dan tidak ingin kalah, kamu bisa melihat sisi lain darinya yang sedikit lebih menonjol, dan dia menjadi pemain yang lebih intens," kata Picault.

    Pemain sayap itu mengaitkannya dengan naluri kompetitif alami — namun juga menduga bahwa usia Messi turut berperan. Dia kini berusia 39 tahun, dan telah melewati beberapa generasi sepak bola. Permainan, pada dasarnya, telah berubah di sekelilingnya. Namun, Messi masih terlahir dari era yang lebih kompetitif.

    "Kamu bisa melihat bahwa dia adalah salah satu yang berasal dari generasi itu, dan itulah mengapa dia masih mampu melakukan apa yang dia lakukan—saya pikir pada usia ini, dengan dedikasi, dan segala upaya yang telah dia tunjukkan," kata Picault.

    Hal itu juga menginspirasi Picault—terutama karena ia pun harus berjuang. Lahir dari orang tua asal Haiti di Kota New York, Picault meninggalkan klub Serie A Cagliari pada usia 20 tahun, dan sempat tanpa klub sebelum berhasil kembali ke dunia sepak bola profesional di NASL. Ia tak akan pernah mengklaim bisa menyamai Messi dalam hal keterampilan. Namun, ketangguhan? Ia melihatnya.

    "Saya tumbuh di era itu, dan memulai karier di era di mana Anda benar-benar harus berjuang keras untuk mendapatkan segalanya, terutama mengingat bagaimana perjalanan karier saya. Ya. Jadi, ketika saya melihat hal itu darinya, saya hanya berusaha menirunya dan melakukan yang terbaik dalam latihan untuk menyamai itu serta bersiap sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan yang akan membutuhkan keunggulan ekstra," katanya.

    Dan itu berhasil. Miami berhasil mengangkat trofi MLS Cup. Picault pun bisa merayakannya.

    "Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri, tidak hanya menyaksikan, tetapi juga menjadi bagian dari persentase yang sangat, sangat, sangat kecil dari perjalanan sepak bolanya yang panjang," kata Picault.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia

    Dan kini kita beralih ke Piala Dunia. Perjalanan Argentina di turnamen ini tidak selalu meyakinkan, meski statistik Messi menunjukkan sebaliknya. Juara bertahan itu berhasil melewati momen-momen sulit saat menghadapi Cape Verde, Mesir, dan Swiss, dengan Messi hingga meneteskan air mata setelah comeback dramatis melawan Mesir.

    Namun, sesekali, ia tetap menunjukkan kilasan performa terbaiknya. Ada juga fakta tak terbantahkan bahwa ia berada di puncak klasemen Sepatu Emas. Lucu rasanya mengatakan bahwa ia bisa saja menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dan memimpin tim juara tanpa bermain dengan performa yang luar biasa.

    Bagi Picault, sangat mengasyikkan melihat Messi terus memecahkan rekor.

    "Setiap kali ia memecahkan rekor baru atau mencetak prestasi lain, itu menyenangkan untuk disaksikan, dan itu membuat saya lebih bahagia," kata Picault.

    Mantan rekan setim lainnya juga melihat semangat yang sama.

    "Ini sesuatu yang istimewa untuk disaksikan. Kamu tahu kan bagaimana anak-anak selalu membicarakan tentang aura, aura seperti apa itu? Dia benar-benar memancarkan aura saat kamu menontonnya, terutama saat dia mengenakan seragam Argentina. Dia memang pemain yang berbeda, pemain istimewa, yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa menyaksikannya secara langsung dan melihat hal-hal apa saja yang bisa dia lakukan dengan bola," kata CJ dos Santos, yang bermain bersama Messi di Miami pada 2023-2024.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Selanjutnya giliran Inggris

    Dia, tak diragukan lagi, juga akan menjadi momok bagi Inggris. Pertandingan Argentina melawan Inggris bisa dibilang sebagai laga Piala Dunia yang paling ikonik, sarat dengan sejarah dan diwarnai kontroversi yang tak henti-hentinya. Mulai dari gol “Tangan Tuhan” Diego Maradona hingga kartu merah yang diterima David Beckham akibat menendang Diego Simeone, betapa pentingnya pertandingan ini sungguh tak bisa dilebih-lebihkan.

    Namun, ironisnya, Inggris dan Argentina belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif sejak 2002. Messi belum pernah bermain melawan Inggris. Thomas Tuchel mengakui, bagaimanapun, bahwa mencari cara untuk menghentikannya — atau setidaknya memperlambatnya — akan menjadi mimpi buruk.

    "Saya sedang memikirkan [cara mengawal Messi], apakah kita akan menerapkan sistem penjagaan satu lawan satu ala lama. Saya tidak yakin apakah kita akan menerapkan ide ini, tapi hal itu terlintas di benak saya. Semua orang mengenal Messi, dan semua orang tahu ruang-ruang di mana dia ingin muncul. Persis seperti saat Anda menganalisis pertandingan, Anda merasa seolah-olah dia melihat peluang lebih awal daripada siapa pun di lapangan. Seolah-olah bola jatuh ke arahnya, dan dia langsung menemukan celah," kata Tuchel dalam konferensi pers prapertandingan.

    Tuchel tentu saja berharap bisa menemukan jawaban atas “masalah” Messi ini. Namun, kenyataannya adalah setiap pertandingan bisa jadi yang terakhir bagi Messi bersama Argentina. Dia butuh waktu lama untuk memutuskan ikut serta di Piala Dunia ini, dan bermain di turnamen besar lainnya akan mengharuskannya memperpanjang karier internasionalnya hingga usia 40-an.

    Dan bagi rekan-rekan setimnya, baik yang dulu maupun sekarang, ini adalah saat yang tepat untuk menghargainya. Lagipula, mungkin tidak akan ada banyak pertandingan lagi di masa depannya.

    “Kamu hanya ingin menjadi bagian dari warisan itu. Banyak pemain yang bisa mengatakan bahwa mereka pernah bermain bersama Messi, tetapi tidak semua orang bisa mengatakan bahwa mereka pernah memenangkan trofi,” kata Miller.

World Cup
England crest
England
ENG
Argentina crest
Argentina
ARG
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Chicago crest
Chicago
CHI