“Dia berubah menjadi sosok yang berbeda” - Mantan rekan setim Lionel Messi di Inter Miami mengungkap mentalitasnya dalam pertandingan besar menjelang laga melawan Inggris

Kamal Miller tahu ada yang berbeda ketika para petugas keamanan mulai berdatangan. Saat itu musim panas 2023, dan sudah beredar rumor yang cukup kuat bahwa Lionel Messi, setelah kontraknya di PSG berakhir, akan bergabung dengan Inter Miami.
Namun untuk sementara waktu, itu hanyalah desas-desus, obrolan di sela-sela, hal-hal yang membuat media sosial tetap ramai.
Lalu tanda-tandanya mulai muncul — petugas keamanan, kode yang diperlukan untuk masuk ke fasilitas latihan. Ketika para pemain menanyakan nomor punggung 10, mereka diberitahu bahwa nomor itu tidak tersedia.
Lalu, Lionel Messi muncul, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya.
“Mereka agak mengejutkan kami, karena dia adalah orang pertama yang masuk ke gedung itu. Kami seperti mendapati dia sudah ada di sana saat kami masuk. Kami harus bersikap santai,” kata Miller kepada GOAL.
Itu adalah masa-masa awal, ketika para pemain masih menyesuaikan diri dengan besarnya ketenaran Messi. Seiring waktu, rekan-rekan setim seperti Miller mulai memahami apa yang benar-benar membedakannya: cara kehadirannya mengubah momen-momen paling menegangkan.
Mereka yang pernah bermain bersama Messi saat taruhannya sangat tinggi mengatakan bahwa level permainan meningkat sepuluh kali lipat. Messi, setidaknya selama bermain di Inter Miami, tidak banyak bicara. Jarang ada pidato penyemangat. Justru, saat sedang fokus, Messi menjadi semakin pendiam. Inilah yang disebut menang hanya dengan aura.
“Tekanan itu seolah-olah datang dari dalam karena dia tidak terlalu banyak bicara,” kata Miller.