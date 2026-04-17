Dalam podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" bersama Perdana Menteri Bavaria Markus Söder, Hoeneß menyatakan bahwa pelatih tim nasional Inggris saat ini tidak mengetahui bahwa Josip Stanisic menguasai bahasa Jerman.
"Dia bertanya apakah dia bisa berbahasa Jerman": Uli Hoeneß membongkar kisah-kisah tak terduga tentang Thomas Tuchel di FC Bayern
"Dia pernah bertanya kepada Stanisic apakah dia bisa berbahasa Jerman, padahal dia lahir di sini," kata pemilik klub itu sambil menekankan: "Itu semua hal-hal yang tidak boleh terjadi. Dan di situlah letak perbedaan besarnya."
Apa yang membuat kisah ini begitu luar biasa? Stanisic memang pemain tim nasional Kroasia, namun ia lahir di Munich. Bek serba bisa ini pun memiliki kesempatan untuk bermain bagi tim nasional Jerman. Namun, pemain berusia 26 tahun ini secara sadar memilih untuk mengenakan seragam negara asal keluarganya.
Sejak 2017, Stanisic juga terikat kontrak dengan FC Bayern, setelah menghabiskan masa mudanya di klub-klub lain di Munich. Di bawah asuhan Tuchel, ia tidak memainkan peran besar di klub juara Jerman tersebut, berbeda dengan situasinya saat ini, dan karena itu dipinjamkan ke Bayer Leverkusen pada musim panas 2023. Menariknya: Bersama Werkself, ia menjadi juara dan dengan demikian mematahkan rekor 11 tahun berturut-turut klub asalnya sebagai juara.
Stanisic kemudian kembali, sementara Tuchel digantikan oleh Vincent Kompany. Setidaknya sejak musim ini, ia menjadi bagian penting dalam tim sang pelatih asal Belgia. Ketika ditanya tentang perbedaannya dengan para pendahulunya, Hoeneß berkata, "Ada dua hal yang penting. Pelatih ini membuat setiap pemain menjadi lebih baik. Dan saya belum pernah melihatnya memimpin konferensi pers sambil mengatakan: Saya butuh bek kiri, saya butuh bek kanan, seperti yang terjadi di bawah Tuchel."
Hoeneß mengkritik Tuchel karena secara terbuka mengungkapkan keinginannya terkait transfer
Hoeneß masih ingat betul penampilan Tuchel di depan publik. "Jika permainan tidak bagus, dia tidak pernah merenungkan dirinya sendiri, melainkan selalu menyalahkan tim: 'Dengan bek kanan seperti itu tidak bisa, Kimmich juga bukan pemain yang bagus,'" kata pria berusia 74 tahun itu dan menambahkan: "Dan mengenai (Ryan) Gravenberch, yang kini bermain di Liverpool: 'Saya sama sekali tidak bisa memanfaatkannya.'"
Tuchel, di antara hal-hal lain, berulang kali menyoroti bahwa ia kekurangan seorang "Holding Six" dalam skuadnya. Pemain yang diinginkannya adalah Joao Palhinha, yang baru bergabung setelah Tuchel hengkang dari Munich. Transfer pada tahun sebelumnya gagal di tahap akhir karena klub lamanya, FC Fulham, tidak menemukan pengganti yang cocok. Namun, di bawah asuhan Kompany, pemain asal Portugal itu tak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan dan akhirnya dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Belum jelas apakah Spurs akan menggunakan opsi pembelian dan mengambil alih pemain sisa era Tuchel dari Bayern.
Tuchel mengambil alih jabatan dari Julian Nagelsmann pada Maret 2023, sebelum bab ini berakhir lagi setelah musim pertamanya sebagai pelatih FCB. Hal ini diikuti oleh pencarian panjang untuk mencari penggantinya, sehingga di jajaran manajemen sempat terjadi perubahan pikiran terkait Tuchel. Pada akhirnya, dialah yang menolak untuk tetap bertahan. Setelah beberapa penolakan, Direktur Olahraga Max Eberl kemudian menunjuk Kompany, yang ternyata merupakan pilihan yang tepat.
Ini bukan kali pertama Hoeneß menyerang Tuchel
Padahal, ini bukanlah kali pertama Hoeneß menyerang Tuchel. "Secara pribadi, hubungan kami tetap baik-baik saja sampai akhir. Namun, dalam banyak hal, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang cara memimpin sebuah tim," kata Hoeneß, misalnya, dalam wawancara dengan t-online.
Selain itu, Tuchel mendukung "relatif banyak transfer", kata Hoeneß, dan dengan demikian mengulang pernyataan serupa seperti dalam percakapannya dengan Söder: "Sebaliknya, kami ingin mencoba bekerja dengan lebih banyak pemain sendiri dalam jangka menengah. Ketika saya memikirkan betapa banyak pemain mahal yang terus-menerus diminta. Setiap kali kami memiliki pemain yang cedera, orang-orang langsung menuntut pemain baru. Itu adalah perdebatan yang tak pernah berakhir mengenai pemain." Hoeneß mengaku "belum pernah mendengar" tuntutan semacam itu dari Kompany.