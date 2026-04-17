"Dia bertanya apakah dia bisa berbahasa Jerman": Uli Hoeneß membongkar kisah-kisah tak terduga tentang Thomas Tuchel di FC Bayern

"Dia pernah bertanya kepada Stanisic apakah dia bisa berbahasa Jerman, padahal dia lahir di sini," kata pemilik klub itu sambil menekankan: "Itu semua hal-hal yang tidak boleh terjadi. Dan di situlah letak perbedaan besarnya."

Apa yang membuat kisah ini begitu luar biasa? Stanisic memang pemain tim nasional Kroasia, namun ia lahir di Munich. Bek serba bisa ini pun memiliki kesempatan untuk bermain bagi tim nasional Jerman. Namun, pemain berusia 26 tahun ini secara sadar memilih untuk mengenakan seragam negara asal keluarganya.

Sejak 2017, Stanisic juga terikat kontrak dengan FC Bayern, setelah menghabiskan masa mudanya di klub-klub lain di Munich. Di bawah asuhan Tuchel, ia tidak memainkan peran besar di klub juara Jerman tersebut, berbeda dengan situasinya saat ini, dan karena itu dipinjamkan ke Bayer Leverkusen pada musim panas 2023. Menariknya: Bersama Werkself, ia menjadi juara dan dengan demikian mematahkan rekor 11 tahun berturut-turut klub asalnya sebagai juara.

Stanisic kemudian kembali, sementara Tuchel digantikan oleh Vincent Kompany. Setidaknya sejak musim ini, ia menjadi bagian penting dalam tim sang pelatih asal Belgia. Ketika ditanya tentang perbedaannya dengan para pendahulunya, Hoeneß berkata, "Ada dua hal yang penting. Pelatih ini membuat setiap pemain menjadi lebih baik. Dan saya belum pernah melihatnya memimpin konferensi pers sambil mengatakan: Saya butuh bek kiri, saya butuh bek kanan, seperti yang terjadi di bawah Tuchel."