"Dia bertanya apakah aku mabuk!" - Gelandang Jerman itu mengungkapkan "ledakan emosi" setelah Julian Nagelsmann memanggilnya ke skuad Piala Dunia

Karl dari Bayern Munich mengalami cedera paha yang parah selama sesi latihan terakhir Die Mannschaft, dan Ouedraogo pun menjadi pilihan Nagelsmann untuk menggantikan sang remaja. Kabar penunjukannya itu sampai ke telinga Ouedraogo saat ia sedang benar-benar bersantai. Pemain berusia 20 tahun itu sedang menikmati liburannya di Marbella, Spanyol, ketika telepon tiba-tiba berdering dan pelatih tim nasional Nagelsmann ada di ujung telepon. Bagi gelandang Leipzig ini, momen ini mengubah segalanya.

"Saya sedang berbaring di kursi santai, sangat santai. Lalu telepon itu berdering dan saya langsung berubah dari nol menjadi 180 dalam sekejap, ledakan emosi," Ouedraogo menggambarkan situasinya kepada Sky Germany. Untuk menjaga kerahasiaan percakapan dan membiarkan berita itu meresap, ia buru-buru melarikan diri: "Saya berlari ke sudut agar tidak ada yang mendengar saya."