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"Dia bertanya apakah aku mabuk!" - Gelandang Jerman itu mengungkapkan "ledakan emosi" setelah Julian Nagelsmann memanggilnya ke skuad Piala Dunia
'Ledakan emosi' di bawah terik matahari Spanyol
Karl dari Bayern Munich mengalami cedera paha yang parah selama sesi latihan terakhir Die Mannschaft, dan Ouedraogo pun menjadi pilihan Nagelsmann untuk menggantikan sang remaja. Kabar penunjukannya itu sampai ke telinga Ouedraogo saat ia sedang benar-benar bersantai. Pemain berusia 20 tahun itu sedang menikmati liburannya di Marbella, Spanyol, ketika telepon tiba-tiba berdering dan pelatih tim nasional Nagelsmann ada di ujung telepon. Bagi gelandang Leipzig ini, momen ini mengubah segalanya.
"Saya sedang berbaring di kursi santai, sangat santai. Lalu telepon itu berdering dan saya langsung berubah dari nol menjadi 180 dalam sekejap, ledakan emosi," Ouedraogo menggambarkan situasinya kepada Sky Germany. Untuk menjaga kerahasiaan percakapan dan membiarkan berita itu meresap, ia buru-buru melarikan diri: "Saya berlari ke sudut agar tidak ada yang mendengar saya."
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Sebuah pertanyaan yang tidak biasa dari pelatih nasional
Namun, percakapan telepon itu tidak sepenuhnya formal. Karena Ouedraogo sedang berlibur bersama teman-temannya, Nagelsmann melontarkan sedikit candaan, atau setidaknya ingin memastikan bahwa rekan sejawatnya itu dalam keadaan sadar. "Dia bahkan bertanya apakah saya sedang mabuk," ungkap pemain Leipzig itu sambil tertawa. Namun, jawaban sang pemain muda itu langsung dan serius.
Ouedraogo menegaskan bahwa sang pelatih tidak perlu khawatir tentang gaya hidupnya. "Saya memang tidak minum, dan saya langsung menjawab: Semuanya baik-baik saja," jelas gelandang tersebut.
Ketidakpercayaan di dalam keluarga dan kendala logistik
Setelah pertemuannya dengan Nagelsmann, Ouedraogo ingin segera berbagi kebanggaannya dengan orang-orang tercinta. Namun, hal ini ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan, karena orang tuanya awalnya tidak bisa dihubungi. "Orang pertama yang saya hubungi adalah kakak perempuan saya, tapi dia awalnya tidak percaya," kenangnya, menceritakan momen lucu ketika keluarganya sempat meragukannya.
Bagi pesepakbola profesional ini, perlombaan logistik melawan waktu pun dimulai. Alih-alih terus bersantai di bawah sinar matahari, ia langsung kembali ke Jerman. "Saya terbang langsung pulang dari liburan untuk mengambil sepatu bola saya. Selain itu, semuanya sudah siap," jelasnya.
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Musim terbaik meski diwarnai berbagai kendala
Meskipun mengalami beberapa masalah cedera dalam beberapa bulan terakhir, Ouedraogo sangat optimis terhadap perkembangannya saat ini. Ia memandang pemilihannya untuk Piala Dunia sebagai puncak pencapaian dari tahun yang luar biasa baginya secara pribadi. Ia merasa siap untuk segera membantu tim asuhan Nagelsmann.
"Saya dalam kondisi prima," kata pemain asal Leipzig itu dengan percaya diri. Saat merenungkan kariernya dan pencalonannya, ia menambahkan: "Meskipun ada cedera, ini adalah musim terbaik dalam hidup saya."