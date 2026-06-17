AFP
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"Dia bermain di level yang sangat bagus" - Pelatih Argentina Lionel Scaloni mendukung keputusan Rodrigo De Paul untuk bergabung dengan Inter Miami milik Lionel Messi di MLS
- AFP
"Dia tahu dia tidak bisa bersantai"
Scaloni juga memuji kualitas permainan di MLS.
"Kami tidak tertarik pada liga-liga mereka; yang kami pedulikan adalah penampilannya. Dia bermain di level yang sangat bagus. Saat dia masuk, dia menunjukkan performa yang bagus," kata Scaloni melalui penerjemah.
Namun, manajer peraih gelar Piala Dunia itu menegaskan bahwa De Paul tidak boleh berpuas diri dengan kesuksesan masa lalu dan harus mempertahankan performanya selama 90 menit penuh.
"Dia tahu dia tidak boleh lengah," kata Scaloni. "Selama jeda minum, saya bilang kepadanya bahwa dia tidak boleh lengah. Dia tampil menentukan saat tidak lengah. Dia mengubah jalannya pertandingan setelah itu."
- AFP
Penampilan yang mengesankan
Selain penampilan gemilang Messi, De Paul bisa dibilang merupakan pemain Argentina dengan performa terbaik kedua. Ia memberikan assist untuk gol pembuka, berhasil melakukan 92 persen operannya, dan memberikan enam kontribusi defensif. Ia juga memenangkan 5 dari 8 duel yang dilakukannya pada malam itu.
- AFP
Secara keseluruhan, penampilan lini tengah yang solid
Selain De Paul, Scaloni juga memuji kuartet gelandangnya, yang juga mencakup Enzo Fernandez, mantan bintang MLS Thiago Almada, dan Alexis Mac Allister.
Fernandez mencatatkan sembilan umpan ke sepertiga akhir lapangan, sementara tendangan jarak jauh Mac Allister pada akhirnya membuka peluang gol lain bagi Messi pada gol keduanya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tim Argentina asuhan De Paul kini akan mendapat jeda selama enam hari sebelum menghadapi Austria di Dallas pada 22 Juni.