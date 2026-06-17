"Dia bermain di level yang sangat bagus" - Pelatih Argentina Lionel Scaloni mendukung keputusan Rodrigo De Paul untuk bergabung dengan Inter Miami milik Lionel Messi di MLS

Scaloni juga memuji kualitas permainan di MLS.

"Kami tidak tertarik pada liga-liga mereka; yang kami pedulikan adalah penampilannya. Dia bermain di level yang sangat bagus. Saat dia masuk, dia menunjukkan performa yang bagus," kata Scaloni melalui penerjemah.

Namun, manajer peraih gelar Piala Dunia itu menegaskan bahwa De Paul tidak boleh berpuas diri dengan kesuksesan masa lalu dan harus mempertahankan performanya selama 90 menit penuh.

"Dia tahu dia tidak boleh lengah," kata Scaloni. "Selama jeda minum, saya bilang kepadanya bahwa dia tidak boleh lengah. Dia tampil menentukan saat tidak lengah. Dia mengubah jalannya pertandingan setelah itu."