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imago-sport-1084759707.jpgSOPA Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Dia bermain dengan 125 yang mereka bayarkan untuknya!” Jose Mourinho beri penilaian blak-blakan soal Yan Diomande

Real Madrid
Y. Diomande
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
LaLiga

Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, memberikan penilaian terus terang tentang Yan Diomande setelah pemain muda itu mencatatkan satu assist dan satu gol lewat aksi individu saat menghadapi Sevilla. Mourinho mengakui tekanan yang dihadapi pemain sayap tersebut sembari membandingkan perjalanan perkembangannya dengan Vinicius Junior.

  • Diomande bersinar lewat assist dan gol hasil aksi individu melawan Sevilla

    Pemain sayap remaja Yan Diomande tampil mengesankan dalam kemenangan 4-1 Real Madrid atas Sevilla. Ia memberi umpan untuk gol pembuka Arda Guler sebelum melengkapi kemenangan itu dengan gol individu yang brilian. Diomande melesat dari sisi lapangan, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan ke gawang.

    Penampilan itu menonjolkan kecepatan eksplosif dan bakat alami Diomande saat transisi permainan.

    Namun, manajer Jose Mourinho menjelaskan dalam konferensi pers seusai pertandingan bahwa penyerang muda itu masih perlu banyak berkembang.

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    Mourinho tanggapi tekanan akibat banderol harga yang dihadapi pemain sayap muda

    Mourinho menyoroti besarnya ekspektasi terhadap Diomande menyusul transfernya yang menyita perhatian ke Santiago Bernabeu. "Masih banyak yang harus ia perbaiki dan ruang baginya untuk berkembang masih sangat besar. Ia masih muda, naif, dan belum menjadi pemain yang matang," kata Mourinho.

    "Di Real Madrid, tuntutannya sangat tinggi."

    "Alih-alih bermain dengan nomor 25 di punggungnya, ia bermain dengan beban angka 125 yang mereka bayarkan untuknya," jelas pelatih asal Portugal itu.

  • Bos membandingkan perjalanan Diomande dengan Vinicius Junior

    Sembari menunjukkan aspek permainan yang masih perlu dikembangkan secara taktis, Mourinho menyatakan keyakinan penuh bahwa Diomande akan memperbaiki pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan. "Dia sedang berkembang dan perlu meningkatkan penyelesaian akhirnya," ujar Mourinho.

    "Dia sering mencapai area berbahaya, tetapi kesulitan untuk tetap tenang pada momen terakhir, memberikan assist yang lebih baik, dan mengangkat kepala untuk melihat rekan-rekan setimnya."

    "Dia akan bisa melakukannya," Mourinho meyakinkan. "Saya sangat ingat ketika Vini Jr. tiba di Madrid, dan dua atau tiga tahun kemudian, dia menjadi pemain kelas atas."

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  • imago-sport-1084759706.jpgSOPA Images

    Diomande bangun kepercayaan diri jelang jadwal padat

    Meski disebut sebagai "pemain yang belum matang" oleh pelatihnya, kemampuan Diomande menentukan hasil pertandingan memberi Real Madrid kedalaman lini serang yang luar biasa.

    Penanganan cermat Mourinho bertujuan melindungi pemain sayap muda itu sekaligus mendorongnya memenuhi standar elite.

    Diomande akan berupaya melanjutkan momentum positifnya saat Real Madrid bersiap menghadapi tantangan mendatang di kompetisi Eropa dan domestik.

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