“Dia bermain dengan 125 yang mereka bayarkan untuknya!” Jose Mourinho beri penilaian blak-blakan soal Yan Diomande

Pemain sayap remaja Yan Diomande tampil mengesankan dalam kemenangan 4-1 Real Madrid atas Sevilla. Ia memberi umpan untuk gol pembuka Arda Guler sebelum melengkapi kemenangan itu dengan gol individu yang brilian. Diomande melesat dari sisi lapangan, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan ke gawang.

Penampilan itu menonjolkan kecepatan eksplosif dan bakat alami Diomande saat transisi permainan.

Namun, manajer Jose Mourinho menjelaskan dalam konferensi pers seusai pertandingan bahwa penyerang muda itu masih perlu banyak berkembang.