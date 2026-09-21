Dengan menyoroti tekel-tekel dari Romero dan Lee yang tidak dihukum, Real Madrid TV menyiratkan bahwa hasil pertandingan sangat dimanipulasi. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika Atletico dikurangi menjadi sembilan pemain. Saya yakin banyak suporter Madrid ingin bangkit dan meninggalkan kompetisi ini," demikian pernyataan mereka, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. "Itu membuat Anda ingin bangkit dan pergi. Sekarang mereka telah mengencangkan sekrup sedikit lagi. Sebelumnya, mereka mencoba menutupinya; sekarang mereka tidak melakukannya."

Kanal tersebut kemudian melancarkan serangan pribadi terhadap ofisial pertandingan itu, dengan merujuk pada laga baru-baru ini. "[Miguel Angel] Ortiz Arias sedang berkumpul dengan pemain Barcelona beberapa pekan lalu, dan sekarang ini," tambah mereka. "Ini semua memuakkan. Mereka tidak peduli jika omong kosong ini tumpah ke La Liga milik [Javier] Tebas. Apa yang terjadi musim ini sudah membuat semua orang melewati batas."

Sambil mengklaim adanya keberpihakan yang terang-terangan terhadap klub tersebut, jaringan itu melanjutkan: “Yang kurang hanya sebuah arahan yang mengizinkan rival-rival Madrid turun ke lapangan dengan membawa revolver. Ketika Lee Kang-in menekel Fede, dan dia bangkit untuk memprotes, wasit berbicara kepada Valverde dengan sikap pongah dan seperti preman."