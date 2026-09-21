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'Dia berkumpul dengan para pemain Barcelona!' - Real Madrid TV melancarkan serangan luar biasa kepada wasit setelah penampilan yang 'memuakkan' dalam kekalahan di derby Atletico
Kontroversi kartu merah mencoreng derbi Madrid
Real Madrid kalah 2-1 dari rival sekota Atletico dalam laga panas yang memicu kemarahan dari saluran televisi resmi klub. Pertandingan ini ditentukan oleh momen krusial ketika Dean Huijsen diganjar kartu merah setelah menghadiahkan penalti akibat pelanggaran terhadap Giuliano Simeone.
Namun, kemarahan yang muncul dari klub sebagian besar berakar pada kejadian di babak pertama. Jaringan tersebut bersikeras bahwa Atletico seharusnya sudah kehilangan Cristian Romero dan Lee Kang-in karena kartu merah jauh sebelum intervensi mahal Huijsen.
Ketidakadilan yang dirasakan ini menjadi fokus utama liputan pascalaga Real Madrid TV. Saluran itu menggunakan platformnya untuk secara terbuka mempertanyakan standar keseluruhan kepemimpinan wasit terhadap klub musim ini.
- Alterphotos
Penyiar menuduh adanya bias dan perilaku 'preman'
Dengan menyoroti tekel-tekel dari Romero dan Lee yang tidak dihukum, Real Madrid TV menyiratkan bahwa hasil pertandingan sangat dimanipulasi. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika Atletico dikurangi menjadi sembilan pemain. Saya yakin banyak suporter Madrid ingin bangkit dan meninggalkan kompetisi ini," demikian pernyataan mereka, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. "Itu membuat Anda ingin bangkit dan pergi. Sekarang mereka telah mengencangkan sekrup sedikit lagi. Sebelumnya, mereka mencoba menutupinya; sekarang mereka tidak melakukannya."
Kanal tersebut kemudian melancarkan serangan pribadi terhadap ofisial pertandingan itu, dengan merujuk pada laga baru-baru ini. "[Miguel Angel] Ortiz Arias sedang berkumpul dengan pemain Barcelona beberapa pekan lalu, dan sekarang ini," tambah mereka. "Ini semua memuakkan. Mereka tidak peduli jika omong kosong ini tumpah ke La Liga milik [Javier] Tebas. Apa yang terjadi musim ini sudah membuat semua orang melewati batas."
Sambil mengklaim adanya keberpihakan yang terang-terangan terhadap klub tersebut, jaringan itu melanjutkan: “Yang kurang hanya sebuah arahan yang mengizinkan rival-rival Madrid turun ke lapangan dengan membawa revolver. Ketika Lee Kang-in menekel Fede, dan dia bangkit untuk memprotes, wasit berbicara kepada Valverde dengan sikap pongah dan seperti preman."
Agenda sistemik yang dianggap menentang klub
Real Madrid TV sangat yakin bahwa ada agenda sistemik yang menghalangi tim itu untuk bersaing secara adil di Spanyol. Jaringan tersebut berulang kali menegaskan gagasan bahwa ofisial pertandingan memperlakukan mereka secara berbeda dibandingkan para rival domestiknya.
"Ada standar yang berbeda ketika menyangkut Madrid. Mereka tidak membiarkan mereka bersaing. Tapi inilah rencana La Liga dan RFEF," klaim penyiar tersebut.
Mereka menutupnya dengan mempertanyakan konsistensi keputusan penalti yang merusak harapan derby mereka: "Melihat bagaimana kepemimpinan wasit berjalan, saya ragu mereka akan mengusir pemain Atletico di kotak penalti yang lain, seperti yang mereka lakukan kepada Huijsen. Perdebatan sepak bola ini tidak masuk akal."
- AFP
Melupakan drama perwasitan
Dampak keras dari siaran eksplosif ini berarti perdebatan soal kepemimpinan wasit akan terus mendominasi tajuk utama pascalaga. Sorotan intens terhadap wasit di Spanyol juga tidak menunjukkan tanda-tanda mereda setelah laga sepanas ini.
Di atas lapangan, Real Madrid harus segera berkumpul kembali dan mengalihkan fokus mereka dari bias yang mereka rasakan. Mereka perlu membangun ulang lini belakang tanpa Huijsen yang terkena skorsing saat berusaha bangkit dari kekalahan yang merugikan ini.
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