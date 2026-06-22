Dia berhasil membuat seluruh bangsa berbalik menentangnya! Varela, pahlawan rakyat baru Cape Verde di Piala Dunia, tiga tahun lalu masih dianggap sebagai persona non grata

"Itu selalu menjadi impian saya, tapi saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi seperti ini," kata Varela, yang mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang berakhir 2-2 (1-2) melawan Uruguay dan membuat kepulauan kecil Afrika di Samudra Atlantik itu bersuka cita: "Mencetak gol pertama saya untuk tim nasional pada debut saya di Piala Dunia sungguh luar biasa. Saya kehabisan kata-kata.”

Kata “luar biasa” memang sangat tepat untuk menggambarkan Varela dan rekan-rekannya. Tim yang menduduki peringkat ke-63 dunia ini telah menghadapi Spanyol dan Uruguay di Grup H—namun, tim underdog ini masih belum terkalahkan. Sebuah momen yang beberapa hari lalu masih tampak mustahil. Namun, negara dengan populasi hanya sekitar 525.000 jiwa ini kini tiba-tiba berpeluang lolos ke babak gugur pada debut Piala Dunia mereka. Bahkan, peluang untuk menjadi juara grup pun masih terbuka.

“Saat ini, kami hanya memikirkan untuk lolos ke babak berikutnya,” kata Pelatih Pedro Leitao Brito, yang oleh semua orang dipanggil “Bubista”, menatap laga terakhir fase grup melawan Arab Saudi pada Sabtu dini hari: “Tidak peduli seberapa kecil pun dirimu, jika kamu memiliki kemauan untuk berjuang demi apa yang kamu inginkan, maka biasanya kamu juga akan mencapainya.”