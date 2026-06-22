Helio Varela berlari merayakan golnya — dan semua orang mengikuti di belakangnya. Pahlawan rakyat baru asal Kepulauan Cape Verde itu sejenak tenggelam dalam kerumunan yang bersorak gembira, lalu mereka mengangkatnya ke atas tangan dan memperkenalkannya kepada para pendukung tuan rumah serta seluruh dunia. Sebab, berkat Varela, dongeng Piala Dunia tim underdog ini berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Bahkan lebih dari itu: “Hiu Biru” kini ingin benar-benar menggigit.
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Dia berhasil membuat seluruh bangsa berbalik menentangnya! Varela, pahlawan rakyat baru Cape Verde di Piala Dunia, tiga tahun lalu masih dianggap sebagai persona non grata
"Itu selalu menjadi impian saya, tapi saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi seperti ini," kata Varela, yang mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang berakhir 2-2 (1-2) melawan Uruguay dan membuat kepulauan kecil Afrika di Samudra Atlantik itu bersuka cita: "Mencetak gol pertama saya untuk tim nasional pada debut saya di Piala Dunia sungguh luar biasa. Saya kehabisan kata-kata.”
Kata “luar biasa” memang sangat tepat untuk menggambarkan Varela dan rekan-rekannya. Tim yang menduduki peringkat ke-63 dunia ini telah menghadapi Spanyol dan Uruguay di Grup H—namun, tim underdog ini masih belum terkalahkan. Sebuah momen yang beberapa hari lalu masih tampak mustahil. Namun, negara dengan populasi hanya sekitar 525.000 jiwa ini kini tiba-tiba berpeluang lolos ke babak gugur pada debut Piala Dunia mereka. Bahkan, peluang untuk menjadi juara grup pun masih terbuka.
“Saat ini, kami hanya memikirkan untuk lolos ke babak berikutnya,” kata Pelatih Pedro Leitao Brito, yang oleh semua orang dipanggil “Bubista”, menatap laga terakhir fase grup melawan Arab Saudi pada Sabtu dini hari: “Tidak peduli seberapa kecil pun dirimu, jika kamu memiliki kemauan untuk berjuang demi apa yang kamu inginkan, maka biasanya kamu juga akan mencapainya.”
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Pahlawan Piala Dunia Varela menolak ikut serta dalam Piala Afrika
Kap Verde memang sudah menorehkan sejarah, tetapi tim ini ingin meraih lebih banyak lagi — dengan segenap tenaga. Agresif, penuh energi, dan cerdik — begitulah cara tim penantang ini juga membuat Uruguay kewalahan. Dan kali ini, bukan kiper Vozinha—yang ibunya terbang khusus untuk menonton pertandingan ini dan ikut bersorak di stadion—yang menjadi pahlawan utama, melainkan Kevin Pina, yang mencetak gol Piala Dunia pertama Kap Verde melalui tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter (menit ke-21). Dan tentu saja, Varela si licik.
Pemain berusia 24 tahun dari Maccabi Tel Aviv ini dengan cerdik menunggu peluangnya saat mencetak gol penyama kedudukan (menit ke-61), merebut umpan balik yang ceroboh, dan berhasil menyamakan kedudukan setelah Uruguay unggul lewat gol Maxi Araujo (menit ke-44) dan Agustin Canobbio (menit ke-45+6). Para penggemar merayakannya dengan penuh antusiasme, termasuk di tanah airnya.
Padahal, sekitar tiga tahun yang lalu, Varela bisa dibilang sebagai “musuh nomor satu” sepak bola negaranya, ketika ia dengan sopan menolak panggilan untuk bermain di Piala Afrika. Banyak pendukung yang merasa sangat kecewa. Kini, semua itu telah terlupakan. Sebaliknya, Varela tiba-tiba menjadi salah satu wajah bersinar dari “para pahlawan underdog Piala Dunia” (The Guardian).
Dan dongeng ini tampaknya masih jauh dari akhir. “Bagi dunia, ini mungkin sebuah kejutan, tetapi tidak bagi kami,” kata Pina mengenai perjalanan Cape Verde di Piala Dunia sejauh ini: “Sekarang, yang terpenting adalah terus memberikan kebahagiaan kepada rakyat kami.” Mungkin bahkan sebagai juara grup?