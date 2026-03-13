"Dia berbohong di depan mata kita" - Agen Dro Fernandez dituduh melakukan "pengkhianatan dan kemunafikan" saat Joan Laporta menjelaskan "trik kotor" di balik kepindahan mengejutkan bintang muda itu ke PSG
Runtuhnya kepercayaan di La Masia
Kepergian bintang muda Fernandez ke PSG telah meninggalkan rasa pahit di Ciutat Esportiva. Meskipun biaya transfer sebesar €8 juta telah menambah pundi-pundi klub, reaksi internal yang muncul justru berupa kekecewaan yang mendalam. Pihak Barcelona meyakini bahwa kesepakatan lisan telah dilanggar untuk memfasilitasi kepindahannya ke ibu kota Prancis.
Laporta dan departemen olahraga merasa pihak pemain bertindak dengan itikad buruk, terutama mengingat upaya yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan pemain muda tersebut ke dalam skuad tim utama. Kepindahan ini dipandang bukan sebagai keluarnya seorang profesional biasa, melainkan sebagai "tikaman dari belakang" yang disengaja oleh pihak yang mengelola karier gelandang tersebut.
Ledakan amarah Laporta
Dalam penampilannya di saluran Jijantes, Laporta mengakui bahwa ia masih kesal atas kepergian Fernandez awal tahun ini. Ia berkata: "Kepergian Dro benar-benar sebuah pengkhianatan. Saya merasa sedih karena merasa dikhianati oleh Ivan de la Pena (agennya).
"Hansi [Flick] sangat kecewa karena saya memberinya waktu bermain. 'Lo Pelat' adalah orang yang istimewa karena masa lalunya di Barca, tapi dia menunjukkan kemunafikannya kepada kami. Kami membuat pengecualian, dan dia melakukan hal yang sangat buruk. Dia berbohong kepada kami. Dan untungnya, kami memiliki hubungan yang baik dengan PSG, dan dia tidak menggunakan klausul pelepasannya."
Flick juga mengungkapkan kekecewaannya
Kekecewaan Laporta sejalan dengan komentar yang disampaikan oleh Flick, yang sempat menaruh harapan besar pada sang pemain muda berbakat. Pelatih asal Jerman itu mengisyaratkan bahwa pengaruh dari luar memainkan peran besar dalam membuat sang remaja memutuskan untuk meninggalkan Catalonia.
"Sebagai pelatih, tugas kami adalah memberikan kepercayaan diri kepada para pemain agar mereka berkembang," jelas Flick. "Saya juga tahu bahwa ada orang-orang di sekitarnya. Anda mungkin tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka adalah orang dewasa. Ada orang-orang di sekitar mereka dan hal itu mungkin memengaruhi mereka."
Barca tetap fokus mengejar gelar juara
Barcelona saat ini memuncaki klasemen La Liga, unggul empat poin dari rivalnya Real Madrid. Blaugrana akan berusaha meraih kemenangan atas Sevilla untuk mempertahankan keunggulan mereka atas Los Blancos. Setelah itu, pasukan Flick akan mempersiapkan diri untuk leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle, setelah legpertama berakhir imbang 1-1.
Sementara itu, Fernandez masih beradaptasi dengan kehidupan barunya di PSG. Sejauh ini, ia telah tampil sebagai starter dalam tiga dari enam pertandingan di semua kompetisi. Pemain berusia 18 tahun ini berharap dapat kembali masuk ke starting lineup saat Les Parisiens menghadapi Chelsea di Liga Champions.
