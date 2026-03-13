"Dia berbohong di depan mata kita" - Agen Dro Fernandez dituduh melakukan "pengkhianatan dan kemunafikan" saat Joan Laporta menjelaskan "trik kotor" di balik kepindahan mengejutkan bintang muda itu ke PSG

Kepergian bintang muda Fernandez ke PSG telah meninggalkan rasa pahit di Ciutat Esportiva. Meskipun biaya transfer sebesar €8 juta telah menambah pundi-pundi klub, reaksi internal yang muncul justru berupa kekecewaan yang mendalam. Pihak Barcelona meyakini bahwa kesepakatan lisan telah dilanggar untuk memfasilitasi kepindahannya ke ibu kota Prancis.

Laporta dan departemen olahraga merasa pihak pemain bertindak dengan itikad buruk, terutama mengingat upaya yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan pemain muda tersebut ke dalam skuad tim utama. Kepindahan ini dipandang bukan sebagai keluarnya seorang profesional biasa, melainkan sebagai "tikaman dari belakang" yang disengaja oleh pihak yang mengelola karier gelandang tersebut.