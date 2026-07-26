"Dia berbohong!" - Bintang Spanyol Dani Olmo menolak menerima permintaan maaf dari asisten pelatih Argentina setelah insiden pasca-final Piala Dunia

Ayala, mantan bek legendaris yang telah mencatatkan 115 penampilan bersama Albiceleste, sebelumnya telah menanggapi insiden tersebut dengan menyatakan bahwa reaksi fisiknya dipicu oleh sang pemain.

Saat berbicara kepada Valencia Capital Radio, asisten pelatih tersebut mengakui: "Tentu saja saya menyesal. Mengingat posisi saya, saya tidak boleh membiarkan perasaan, atau apa pun yang mungkin saya terima dari pihak lain, memengaruhi suasana hati atau tindakan saya. Bagi saya, kita perlu menarik garis dan mengakhiri masalah ini di sini. Itu lebih merupakan dorongan daripada yang lain, bukan pukulan seperti yang mereka gambarkan."

Dia menambahkan: "Itu adalah reaksi terhadap sesuatu yang dia katakan, tapi hanya itu saja. Jika saya bertemu dengannya, tentu saja saya akan meminta maaf kepadanya secara langsung."