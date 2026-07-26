AFP
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"Dia berbohong!" - Bintang Spanyol Dani Olmo menolak menerima permintaan maaf dari asisten pelatih Argentina setelah insiden pasca-final Piala Dunia
Olmo menyebut Ayala pembohong
Dampak dari final Piala Dunia 2026 yang penuh kontroversi terus memanas setelah Olmo melancarkan serangan balik verbal yang tajam terhadap asisten pelatih Argentina, Ayala. Usai kemenangan Spanyol 1-0 di New Jersey, kamera televisi merekam asisten pelatih Argentina tersebut dengan paksa meletakkan tangannya di dekat leher bintang Barcelona itu selama kerumunan yang kacau pasca-pertandingan.
Olmo mengungkapkan rasa frustrasinya kepada surat kabar Catalan, Diari de Terrassa, dengan menyatakan: “Seseorang yang mengaku menyesal, tetapi membenarkan pukulannya dengan mengatakan itu adalah respons terhadap sebuah komentar, tentu saja tidak benar-benar menyesal, karena dia berbohong. Saya tidak mengatakan apa pun kepadanya, jadi dia tidak perlu meminta maaf. Yang benar-benar mendefinisikan kita bukanlah kesalahannya, melainkan keberanian untuk mengakuinya dengan kerendahan hati, kejujuran, dan martabat.”
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Versi Ayala mengenai bentrokan tersebut
Ayala, mantan bek legendaris yang telah mencatatkan 115 penampilan bersama Albiceleste, sebelumnya telah menanggapi insiden tersebut dengan menyatakan bahwa reaksi fisiknya dipicu oleh sang pemain.
Saat berbicara kepada Valencia Capital Radio, asisten pelatih tersebut mengakui: "Tentu saja saya menyesal. Mengingat posisi saya, saya tidak boleh membiarkan perasaan, atau apa pun yang mungkin saya terima dari pihak lain, memengaruhi suasana hati atau tindakan saya. Bagi saya, kita perlu menarik garis dan mengakhiri masalah ini di sini. Itu lebih merupakan dorongan daripada yang lain, bukan pukulan seperti yang mereka gambarkan."
Dia menambahkan: "Itu adalah reaksi terhadap sesuatu yang dia katakan, tapi hanya itu saja. Jika saya bertemu dengannya, tentu saja saya akan meminta maaf kepadanya secara langsung."
Tanggung jawab terhadap generasi mendatang
Bagi Olmo, masalah ini melampaui sekadar perselisihan pasca-pertandingan; ia meyakini bahwa atlet dan pelatih profesional memiliki kewajiban sosial untuk menjaga tata krama.
Pemain berusia 28 tahun itu menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab ini, sambil menambahkan: "Ketika anak-anak saya, keluarga saya, dan semua penggemar menonton pertandingan, saya ingin mereka bangga dengan cara kami bertanding, cara kami menang, dan yang terpenting, perilaku kami, karena pentingnya sepak bola berarti kami para pemain adalah teladan bagi anak-anak dan generasi muda, dan hal itu membawa tanggung jawab yang sangat besar."
- Getty Images
Penyelidikan FIFA semakin mendekat
Insiden antara Olmo dan Ayala hanyalah salah satu titik memanas dalam malam yang diwarnai oleh ketidakdisiplinan. Argentina menuai kecaman luas atas perilaku mereka setelah peluit akhir dibunyikan, dengan Leandro Paredes menjadi pusat beberapa insiden fisik dengan staf tim Spanyol. FIFA telah meluncurkan penyelidikan disiplin resmi terkait insiden yang terjadi di MetLife Stadium.
Terlepas dari drama di luar lapangan, kemenangan Spanyol menandai gelar Piala Dunia kedua mereka, menyusul kesuksesan mereka pada 2010 di Afrika Selatan. Turnamen yang diikuti oleh 48 tim—sebuah rekor—ini berakhir dengan tim asuhan Luis de la Fuente berdiri di puncak sepak bola internasional.
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