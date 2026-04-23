Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Dia berada "di urutan teratas daftar keinginan": Apakah Julian Brandt akan menjadi legenda klub sejati setelah hengkang dari BVB?

Ke mana arahmu, Julian Brandt? Keputusan mengenai di mana bintang BVB yang akan hengkang itu akan bermain musim depan belum diambil. Kini, ada petunjuk kuat yang mengarah ke Spanyol.

Seperti dilaporkan Marca, Brandt berada "di urutan teratas daftar incaran" Atletico Madrid. Di sana, Brandt diharapkan menggantikan Antoine Griezmann. Legenda klub tersebut akan meninggalkan Rojiblancos pada akhir musim ini untuk bergabung dengan klub MLS, Orlando City.

Brandt, yang kontraknya di BVB tidak diperpanjang dan karenanya bisa didatangkan secara gratis, saat ini sedang diamati dengan cermat oleh direktur olahraga Mateu Alemany dan menjadi favorit untuk menggantikan Griezmann pada musim mendatang. Namun, dia juga bukan satu-satunya opsi. 

  • Julian BrandtGetty

    Setelah hengkang dari BVB, Brandt mengisyaratkan kemungkinan pindah ke luar negeri

    Pemain berusia 29 tahun itu baru-baru ini menegaskan bahwa ia ingin mengambil waktu lebih lama dalam memutuskan masa depannya. "Ada banyak ide. Tidak semua ide itu bagus. Kita juga tidak perlu terburu-buru," jelasnya sambil mengisyaratkan kemungkinan pindah ke luar negeri. Namun, menurutnya, "itu tidak adil bagi klub jika sekarang saya berkeliling Eropa dan tiba-tiba berbicara dengan setiap klub."

    Namun, tetap bertahan di Bundesliga sama sekali tidak ditutup kemungkinan. "Pada dasarnya, saya tidak akan mengesampingkan apa pun," kata Brandt: "Tapi ada beberapa hal yang saya prioritaskan. Dan ada hal-hal yang saat ini kurang saya prioritaskan. Ada satu atau dua pemikiran. Tapi semuanya perlu diproses secara berurutan." Di masa lalu, sudah ada rumor mengenai minat SV Werder Bremen terhadapnya.

    Kembalinya ke Werkself juga sempat menjadi topik pembicaraan, setelah Direktur Eksekutif Leverkusen, Fernando Carro, menggoda Brandt saat mengumumkan kepergiannya dari BVB. Namun, Kepala Bidang Olahraga Simon Rolfes dengan tegas menepis kemungkinan kembalinya Brandt tak lama setelah itu. "Saya skeptis terhadap upaya pemulangan pemain. Kami memiliki pemain hebat di posisi tersebut, yaitu Ibo Maza, yang akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Julian tidak akan menjadi pertimbangan bagi kami," katanya. 

  • Leon GoretzkaGetty Images

    Atlético Madrid juga sedang memburu Leon Goretzka dari FC Bayern

    Selain Brandt, Atletico kabarnya masih memasukkan Leon Goretzka—yang juga akan bebas transfer pada musim panas nanti—ke dalam daftar incaran mereka. Pada bursa transfer musim dingin lalu, klub Spanyol tersebut telah gencar berusaha merekrut bintang Bayern yang akan hengkang itu, namun saat itu mereka mendapat penolakan karena Goretzka sangat ingin menyelesaikan musim ini bersama juara Bundesliga tersebut.

    Pada musim panas ini pun, kabarnya Atletico memiliki peluang yang cukup kecil untuk membawa Goretzka ke Madrid. Di satu sisi, Liga Premier menjadi tujuan impian sang gelandang tengah. Namun, pakar transfer Gianluca Di Marzio baru-baru ini melaporkan bahwa kecenderungan Goretzka kini lebih mengarah ke Serie A.

    Menurut laporan tersebut, di antara klub-klub yang tertarik, AC Milan adalah yang saat ini paling gencar berusaha merekrut Goretzka. Menurut Di Marzio, "tanda-tanda positif" bahwa pemain berusia 31 tahun itu akan menandatangani kontrak dengan Rossoneri semakin banyak. Bagaimanapun, Milan saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan Goretzka. Gazzetta dello Sport sebelumnya melaporkan bahwa Milan menawarkan kontrak tiga tahun kepada Goretzka, yang akan memberinya gaji lima juta euro per musim.

  • Julian Brandt dan Leon Goretzka: Data Kinerja dan Statistik

    PemainPertandinganGolAssistMenit bermain
    Julian Brandt371131.934
    Leon Goretzka42342.029