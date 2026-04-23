Dia berada "di urutan teratas daftar keinginan": Apakah Julian Brandt akan menjadi legenda klub sejati setelah hengkang dari BVB?

Pemain berusia 29 tahun itu baru-baru ini menegaskan bahwa ia ingin mengambil waktu lebih lama dalam memutuskan masa depannya. "Ada banyak ide. Tidak semua ide itu bagus. Kita juga tidak perlu terburu-buru," jelasnya sambil mengisyaratkan kemungkinan pindah ke luar negeri. Namun, menurutnya, "itu tidak adil bagi klub jika sekarang saya berkeliling Eropa dan tiba-tiba berbicara dengan setiap klub."

Namun, tetap bertahan di Bundesliga sama sekali tidak ditutup kemungkinan. "Pada dasarnya, saya tidak akan mengesampingkan apa pun," kata Brandt: "Tapi ada beberapa hal yang saya prioritaskan. Dan ada hal-hal yang saat ini kurang saya prioritaskan. Ada satu atau dua pemikiran. Tapi semuanya perlu diproses secara berurutan." Di masa lalu, sudah ada rumor mengenai minat SV Werder Bremen terhadapnya.

Kembalinya ke Werkself juga sempat menjadi topik pembicaraan, setelah Direktur Eksekutif Leverkusen, Fernando Carro, menggoda Brandt saat mengumumkan kepergiannya dari BVB. Namun, Kepala Bidang Olahraga Simon Rolfes dengan tegas menepis kemungkinan kembalinya Brandt tak lama setelah itu. "Saya skeptis terhadap upaya pemulangan pemain. Kami memiliki pemain hebat di posisi tersebut, yaitu Ibo Maza, yang akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Julian tidak akan menjadi pertimbangan bagi kami," katanya.