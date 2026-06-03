"Dia benar-benar menghabiskan semua uangnya!" Seorang pemain berbakat asal Jerman terancam mengalami kegagalan transfer dan bahkan harus duduk di bangku penonton

"Dia benar-benar telah merusak kariernya," demikian penilaian Sport Bild. Pasalnya, di Freiburg, Atubolu telah diberi tahu segera setelah kekalahan di final Piala Eropa melawan Aston Villa bahwa ia tidak akan lagi bermain untuk klub asal Breisgau tersebut sebagai konsekuensi dari penolakan perpanjangan kontraknya.

Sport-Club sudah menyiapkan penggantinya. Sebagai kiper utama baru, Mio Backhaus dari Werder Bremen didatangkan dengan biaya transfer rekor sebesar dua belas juta euro. Sebagai cadangan, direncanakan Florian Müller yang selalu dapat diandalkan terutama di Piala DFB. Jika Atubolu tidak menemukan klub baru, dia bahkan terancam duduk di tribun penonton.

Bagi SCF, tidak ada jalan kembali dalam hal ini, karena Atubolu dianggap bersikap "kurang menghormati" selama negosiasi kontrak yang berlarut-larut. Setidaknya itulah perasaan yang mendominasi di kalangan pengambil keputusan. Kekecewaan terhadap Atubolu sangat besar karena kiper muda ini masih melakukan beberapa kesalahan fatal pada musim Bundesliga pertamanya 2023/24, namun klub selalu membelanya.