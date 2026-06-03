Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, baik Atubolu maupun SC Freiburg belum menerima tawaran konkret untuk kiper yang masih terikat kontrak dengan klub finalis Liga Europa tersebut hingga tahun 2027. Padahal, pemain berusia 24 tahun itu sebenarnya ingin mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya, idealnya di Liga Premier. Namun, berdasarkan perkembangan terkini, tampaknya hal itu belum akan terwujud untuk saat ini.
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"Dia benar-benar menghabiskan semua uangnya!" Seorang pemain berbakat asal Jerman terancam mengalami kegagalan transfer dan bahkan harus duduk di bangku penonton
"Dia benar-benar telah merusak kariernya," demikian penilaian Sport Bild. Pasalnya, di Freiburg, Atubolu telah diberi tahu segera setelah kekalahan di final Piala Eropa melawan Aston Villa bahwa ia tidak akan lagi bermain untuk klub asal Breisgau tersebut sebagai konsekuensi dari penolakan perpanjangan kontraknya.
Sport-Club sudah menyiapkan penggantinya. Sebagai kiper utama baru, Mio Backhaus dari Werder Bremen didatangkan dengan biaya transfer rekor sebesar dua belas juta euro. Sebagai cadangan, direncanakan Florian Müller yang selalu dapat diandalkan terutama di Piala DFB. Jika Atubolu tidak menemukan klub baru, dia bahkan terancam duduk di tribun penonton.
Bagi SCF, tidak ada jalan kembali dalam hal ini, karena Atubolu dianggap bersikap "kurang menghormati" selama negosiasi kontrak yang berlarut-larut. Setidaknya itulah perasaan yang mendominasi di kalangan pengambil keputusan. Kekecewaan terhadap Atubolu sangat besar karena kiper muda ini masih melakukan beberapa kesalahan fatal pada musim Bundesliga pertamanya 2023/24, namun klub selalu membelanya.
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Noah Atubolu tampaknya harus menunggu terjadinya efek domino di kalangan penjaga gawang di Inggris
Atubolu, yang sempat menarik minat sejumlah klub papan atas, kabarnya masih mengincar kepindahan ke Liga Premier. Menurut laporan Sport Bild, selama ini sepertinya pemain yang telah 22 kali membela timnas U-21 itu akan bergabung dengan Newcastle United. The Magpies dilaporkan telah merencanakan untuk memperbarui posisi kiper mereka pada musim panas ini. Namun, belakangan ini nama Robin Risser dari RC Lens dan Alexander Nübel dari FC Bayern lebih sering dikaitkan dengan klub yang memiliki dana besar tersebut. Menurut Sport Bild, minat terhadap Atubolu saat ini sudah tidak ada lagi.
Namun, akhir yang damai dari kasus Atubolu belum sepenuhnya tertutup. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 24 tahun itu kini harus menunggu pergerakan kiper di Inggris. "Ada pergerakan di Liverpool, Chelsea, dan juga Aston Villa. Kiper asal Freiburg itu belum menjadi kiper utama di sana," lanjut laporan Sport Bild.
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Jonas Urbig dari FC Bayern tampaknya telah menggeser posisi Atubolu untuk saat ini
Sementara itu, Atubolu mengaku "sangat terkejut" dengan langkah dan "sikap tegas" yang diambil oleh klub tempatnya masih bekerja. Namun, klub asal Breisgau yang kini secara finansial sangat kokoh dan dikelola dengan menguntungkan ini, secara finansial tidak benar-benar bergantung pada penjualan Atubolu. Meskipun demikian, para petinggi klub tentu tidak akan senang jika potensi 25 juta euro untuk Atubolu terlewatkan begitu saja dan ia kemudian hengkang tanpa biaya transfer setelah setahun menghabiskan waktunya di tim cadangan.
Atubolu tidak bisa membiarkan dirinya tidak bermain sama sekali selama setahun, jika ia ingin bersaing untuk posisi kiper utama tim nasional Jerman menjelang Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Selama bertahun-tahun, ia dianggap sebagai salah satu harapan terbesar ketika Manuel Neuer, Oliver Baumann, dan Marc-Andre ter Stegen pensiun dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara musim panas transfer yang menegangkan menanti Atubolu, kiper Bayern, Jonas Urbig, yang pernah bersaing dengannya di tim U-21 dan akhirnya menggantikannya sebagai kiper utama karena faktor usia, sedang bersama tim nasional senior di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.