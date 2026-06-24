"Dia benar-benar membuat kami kesal": Mantan rekan setimnya membongkar rahasia tentang Ismael Saibari, pemain baru yang akan bergabung dengan Bayern München

"Setiap kali dia menguasai bola, selalu terjadi sesuatu yang berbahaya di lini depan," kata Unnerstall dengan antusias tentang pemain penyerang yang sebentar lagi akan bergabung dengan FCB. Saibari adalah "pemain yang sangat kreatif, hebat dalam menggiring bola dan dalam situasi satu lawan satu. Jika dia sedang dalam performa terbaiknya, dia hampir tak bisa dihentikan".

Untuk sementara waktu, Unnerstall bahkan pernah menjadi rekan setim Saibari di PSV Eindhoven. Pemain asal Maroko itu pindah dari KRC Genk ke tim cadangan klub papan atas Belanda tersebut pada tahun 2020, namun dalam satu-satunya musim bersama Unnerstall di PSV, ia setidaknya sempat tampil dua kali dalam waktu singkat di tim utama. Mantan penjaga gawang tim nasional junior Jerman itu kemudian pindah ke Twente pada tahun 2021, di mana sejak saat itu ia menjadi penjaga gawang utama.

Saibari menyebut Unnerstall sebagai “pemain terbaik di Eredivisie. Saibari adalah tipe pesepakbola yang berkata: ‘Oke, kita sekarang benar-benar butuh satu gol lagi – berikan saja bola kepadaku, aku yang akan mengurusnya’”.