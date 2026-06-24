"Saya dan rekan-rekan saya di lini belakang tidak pernah bersemangat untuk bermain melawannya. Dia benar-benar membuat kami kesal dan jengkel," kata kiper asal Jerman dari Twente Enschede—yang sejauh ini telah empat kali berhadapan dengan Saibari saat masih membela PSV Eindhoven—dalam wawancara dengan Sport Bild.
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"Dia benar-benar membuat kami kesal": Mantan rekan setimnya membongkar rahasia tentang Ismael Saibari, pemain baru yang akan bergabung dengan Bayern München
"Setiap kali dia menguasai bola, selalu terjadi sesuatu yang berbahaya di lini depan," kata Unnerstall dengan antusias tentang pemain penyerang yang sebentar lagi akan bergabung dengan FCB. Saibari adalah "pemain yang sangat kreatif, hebat dalam menggiring bola dan dalam situasi satu lawan satu. Jika dia sedang dalam performa terbaiknya, dia hampir tak bisa dihentikan".
Untuk sementara waktu, Unnerstall bahkan pernah menjadi rekan setim Saibari di PSV Eindhoven. Pemain asal Maroko itu pindah dari KRC Genk ke tim cadangan klub papan atas Belanda tersebut pada tahun 2020, namun dalam satu-satunya musim bersama Unnerstall di PSV, ia setidaknya sempat tampil dua kali dalam waktu singkat di tim utama. Mantan penjaga gawang tim nasional junior Jerman itu kemudian pindah ke Twente pada tahun 2021, di mana sejak saat itu ia menjadi penjaga gawang utama.
Saibari menyebut Unnerstall sebagai “pemain terbaik di Eredivisie. Saibari adalah tipe pesepakbola yang berkata: ‘Oke, kita sekarang benar-benar butuh satu gol lagi – berikan saja bola kepadaku, aku yang akan mengurusnya’”.
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Pindah ke FC Bayern: Mantan rekan setimnya meminta agar bersabar terhadap Ismael Saibari
Setelah Bayern awalnya gagal dalam upaya yang dikabarkan untuk mendatangkan pemain timnas Inggris Anthony Gordon—yang justru pindah ke FC Barcelona—Saibari muncul sebagai pemain incaran baru untuk lini serang dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 25 tahun ini sangat sesuai dengan profil yang dicari; ia mampu bermain baik sebagai gelandang serang, di kedua sayap, maupun sebagai penyerang tengah, sehingga di FCB ia dapat, antara lain, menjadi cadangan bagi Harry Kane.
Menurut laporan terbaru dari Sky, biaya transfer dasar untuk Saibari diperkirakan berada di bawah 50 juta euro. Termasuk pembayaran bonus, jumlah tersebut dapat meningkat hingga 52 juta euro. Klub juara Jerman tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pemain timnas Maroko itu sejak lama, dan ia diperkirakan akan menandatangani kontrak empat tahun hingga 2030.
Namun, meskipun banyak pujian untuk Saibari, Unnerstall memperingatkan agar tidak terlalu cepat mengharapkan keajaiban dari bintang serang baru ini di Munich, mengingat lompatan kualitas dari Eredivisie ke Bundesliga: “Pemain yang datang dari Eredivisie ke klub papan atas Bundesliga sering kali membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk beradaptasi,” kata pria berusia 35 tahun itu. “Saibari tidak akan langsung mendominasi segalanya, tetapi dia pasti akan memperkaya Bundesliga. Bayern akan menjadi lebih berbahaya dan fleksibel dengan kehadirannya,” kata Unnerstall.
Ismael Saibari mencetak gol spektakuler melawan FC Bayern
Saibari, yang kontraknya di Eindhoven masih berlaku hingga 2029, belakangan ini menjadi sosok kunci di PSV. Ia mencetak 19 gol dan sembilan assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu. Di antaranya, ia mencuri perhatian dengan gol spektakuler saat timnya kalah 1-2 dari klub yang kemungkinan akan menjadi klub barunya di Munich, dalam fase grup Liga Champions pada akhir Januari.
Di Piala Dunia, Saibari saat ini juga membuktikan kemampuannya di panggung dunia. Ia menjadi penyerang utama timnas Maroko dan mencetak kedua gol tim underdog tersebut sejauh ini, yaitu saat imbang 1-1 melawan Brasil dan kemenangan 1-0 atas Skotlandia.
Dengan meraih kemenangan selebar mungkin atas Haiti yang sudah tersingkir dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup pada Kamis dini hari (pukul 00.00 waktu Jerman), tim Maroko bertekad untuk menyalip Brasil dan memastikan diri sebagai juara grup.