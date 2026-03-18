"Dia benar-benar luar biasa" - Mikel Arteta memuji habis-habisan bintang Arsenal setelah kemenangan di Liga Champions atas Bayer Leverkusen
The Gunners menunjukkan ketajaman yang mematikan
Arsenal menampilkan salah satu penampilan paling dominan mereka di kompetisi Eropa musim ini untuk mengamankan kemenangan 2-0 pada leg kedua atas Leverkusen, sekaligus memastikan tempat mereka di perempat final Liga Champions dengan agregat 3-1. Meskipun narasi prapertandingan berfokus pada kehebatan The Gunners dalam situasi bola mati, justru kecemerlangan individu dalam permainan terbuka yang menentukan hasil pertandingan ini, saat Eze dan Rice sama-sama mencetak gol melalui tendangan jarak jauh yang luar biasa. Penampilan yang sangat efektif ini membuat tim asuhan Arteta mencatatkan 12 tembakan tepat sasaran, yang merupakan rekor tertinggi musim ini, memastikan langkah mereka ke delapan besar kompetisi elit Eropa dengan nyaman.
Arteta memuji Raya yang 'luar biasa' setelah aksi heroiknya di menit-menit akhir
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Arteta langsung mengalihkan pujian kepada kipernya setelah penyelamatan spektakuler di menit-menit akhir atas tendangan Christian Kofane yang mempertahankan clean sheet. Ketika ditanya apakah ia senang melihat aksi-aksi seperti itu atau justru berharap kipernya tidak terlalu sering diuji, Arteta bersikap pragmatis mengenai pentingnya kiper kelas atas. "Ya, tapi saya tidak tahu apa yang mereka ciptakan lagi," kata pelatih asal Spanyol itu. "Dalam dua pertandingan, terakhir kali itu dari situasi bola mati, dan sebelumnya dari sundulan, dan hari ini dia melakukan penyelamatan. Dia melakukan penyelamatan yang luar biasa. Itulah mengapa dia ada di sini. Kita harus menghargai kiper yang kita miliki karena dia benar-benar luar biasa."
Rekor berturut-turut di babak perempat final
Kemenangan ini memastikan Arsenal lolos ke perempat final Liga Champions untuk musim ketiga berturut-turut, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya pernah diraih klub ini antara tahun 2007 dan 2010. Hasil ini juga menandai perkembangan taktis; mencetak dua gol dari luar kotak penalti dalam pertandingan sistem gugur merupakan pencapaian langka bagi klub asal London Utara ini, yang sebelumnya hanya terjadi sekali saat melawan Real Madrid pada musim 2024-25.
Lisbon menanti setelah laga domestik yang sangat menentukan
Arsenal kini bersiap menghadapi laga perempat final yang sangat dinanti melawan Sporting CP di Lisbon, sebuah pertandingan yang akan menandai kembalinya Viktor Gyokeres ke markas lamanya dalam laga yang sarat dengan cerita. Namun, sebelum petualangan Eropa mereka berlanjut, pasukan Arteta harus menghadapi "final piala" domestik melawan Manchester City akhir pekan ini. Dengan City yang masih terguncang akibat tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa, The Gunners memiliki peluang emas untuk menambah tekanan dalam perebutan gelar juara.
