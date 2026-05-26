Seperti yang diumumkan oleh klubnya, Inter Miami, diagnosis awal menunjukkan adanya kelelahan pada otot paha kiri. Jadwal kembalinya pemain berusia 38 tahun tersebut bergantung pada perkembangan klinis dan fungsionalnya.
"Dia benar-benar kelelahan": Argentina bisa bernapas lega menjelang Piala Dunia meski Lionel Messi sedang cedera
Surat kabar Argentina La Nacion dan media lainnya sebelumnya melaporkan bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu harus beristirahat selama sekitar sepuluh hari.
Messi secara mengejutkan meminta untuk diganti pada menit ke-73 dalam pertandingan terakhir sebelum jeda Piala Dunia di Major League Soccer (MLS) Amerika Utara, saat klubnya, Inter Miami, menang 6-4 (4-4) atas Philadelphia Union. Saat itu, ia memegangi paha kirinya.
"Dia benar-benar kelelahan. Lapangan sangat berlumpur, dan daripada mengambil risiko, kita selalu memilih untuk tidak melakukannya," kata pelatih asal Argentina Miami, Guillermo Hoyos, yang telah meredam reaksi atas pergantian pemain tersebut.
Pertandingan pertama juara bertahan di Piala Dunia akan berlangsung pada 16 Juni di Kansas City, dengan lawan pertama di Grup J adalah Aljazair. Argentina belum mengumumkan skuad Piala Dunia mereka, dan Messi yang akan berusia 39 tahun juga belum memberikan komentar mengenai partisipasinya di putaran final Piala Dunia keenamnya.