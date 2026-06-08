"Dia benar-benar jenius" - Rayan Cherki membuat rekan-rekan setimnya di Prancis terkesima saat bintang PSG itu memuji peran penting gelandang serang Man City

Pujian ini muncul berkat musim individu yang gemilang bagi Cherki setelah kepindahannya yang menjadi sorotan ke Liga Premier. Pemain berusia 22 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari mesin kreatif Pep Guardiola, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu memenuhi tuntutan fisik dan taktis sepak bola Inggris setelah bertahun-tahun menunjukkan potensi di Ligue 1. Pada musim perdananya di Etihad, Cherki mencatatkan musim pertama yang gemilang di sepak bola Inggris, mencetak 10 gol dan memberikan 15 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi.

Dalam kekalahan Prancis dari Pantai Gading pada pertandingan persahabatan akhir pekan lalu, Cherki menjadi starter dan menampilkan performa yang kuat. Mantan pemain Lyon ini mencetak gol untuk Prancis sebelum tim lawan akhirnya membalikkan keadaan. Selain golnya, pemain internasional Prancis ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam permainan timnya.