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"Dia benar-benar jenius" - Rayan Cherki membuat rekan-rekan setimnya di Prancis terkesima saat bintang PSG itu memuji peran penting gelandang serang Man City
Penampilan Cherki musim ini
Pujian ini muncul berkat musim individu yang gemilang bagi Cherki setelah kepindahannya yang menjadi sorotan ke Liga Premier. Pemain berusia 22 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari mesin kreatif Pep Guardiola, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu memenuhi tuntutan fisik dan taktis sepak bola Inggris setelah bertahun-tahun menunjukkan potensi di Ligue 1. Pada musim perdananya di Etihad, Cherki mencatatkan musim pertama yang gemilang di sepak bola Inggris, mencetak 10 gol dan memberikan 15 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi.
Dalam kekalahan Prancis dari Pantai Gading pada pertandingan persahabatan akhir pekan lalu, Cherki menjadi starter dan menampilkan performa yang kuat. Mantan pemain Lyon ini mencetak gol untuk Prancis sebelum tim lawan akhirnya membalikkan keadaan. Selain golnya, pemain internasional Prancis ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam permainan timnya.
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Zaire-Emery memuji kehebatan teknis Cherki
Gelandang Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya pada Cherki, dengan menyebut bakat pemain City itu sungguh luar biasa. Dalam wawancara dengan Telefoot, seperti dikutip Maxifoot, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan apa yang dirasakan seluruh skuad saat menyaksikan mantan bintang Lyon itu beraksi dalam sesi latihan dan pertandingan.
"Saya rasa dia tidak hanya membuat saya terkesan, tapi juga banyak orang. Terkadang dia melakukan gerakan-gerakan yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Itu sungguh jenius! Ketika Anda memiliki pemain seperti Rayan, Anda harus memberinya bola, karena dia selalu menentukan, jadi dia adalah pemain yang luar biasa," kata gelandang PSG tersebut.
Penghargaan di tingkat individu
Dampak yang ditimbulkan Cherki begitu besar hingga kini ia bersaing untuk meraih penghargaan individu tertinggi di Liga Premier. Kemampuannya yang konsisten dalam menembus barisan pertahanan lawan dan mencetak gol-gol yang akurat telah membawanya masuk ke dalam kelompok elit pemain yang dinominasikan untuk penghargaan akhir musim paling bergengsi.
Pemain asal Prancis ini secara resmi masuk dalam daftar nominasi Penghargaan Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA musim 2025-26, bergabung dengan rekan setimnya Erling Haaland. Kehadirannya dalam daftar tersebut bersama bintang-bintang ternama seperti Bruno Fernandes dan Declan Rice menunjukkan betapa cepatnya ia naik ke puncak sepak bola Eropa.
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Deschamps dan harapan yang semakin tinggi
Meskipun dijuluki "jenius" oleh rekan-rekan setimnya, tantangan bagi Cherki tetaplah merebut posisi starter tetap di bawah asuhan Didier Deschamps. Dengan enam penampilan dan dua gol atas namanya, persaingan di dalam skuad Prancis sangat ketat, dan pelatih tim nasional tersebut dikenal menuntut disiplin taktis di samping bakat individu. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, tekanan akan ada pada playmaker City ini untuk mengubah "kegeniusannya" menjadi gelar juara baik untuk klub maupun negaranya.