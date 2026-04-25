“Dia benar-benar buruk!” - Kepindahan Mohamed Salah tak mengejutkan mantan bintang Liverpool, sementara klub-klub Eropa yang tertarik diberitahu bahwa mereka tak mampu memboyong penyerang asal Mesir itu

Dalam wawancara eksklusif dengan EPL Index, Babbel berpendapat bahwa penurunan performa Salah seharusnya membuatnya lebih cepat dicoret dari susunan pemain inti. Mantan pemain timnas Jerman itu menyoroti ketidakbahagiaan yang terlihat jelas di bawah asuhan pelatih kepala Arne Slot sebagai alasan utama penampilan tidak konsisten sang penyerang.

Menanggapi performa Salah belakangan ini dan keputusannya untuk mencari tantangan baru di tempat lain, Babbel berkata: “Saya pikir itu keputusan yang tepat. Ini musim yang berat baginya dan bukan seperti yang kita kenal darinya. Dia selalu menjadi pemain yang bisa membuat perbedaan, tapi kita belum banyak melihat itu musim ini.

"Saya tidak yakin apakah hubungannya dengan Arne Slot berjalan baik karena sepertinya dia tidak terlalu senang dengan manajer tersebut. Kadang-kadang saya terkejut Slot membiarkannya bermain karena penampilannya sangat buruk! Kita semua bisa bermain buruk, tapi dia tidak berkontribusi bagi tim dan itulah kekecewaan terbesar. Saya akan menariknya keluar dari tim lebih awal.”