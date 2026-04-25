“Dia benar-benar buruk!” - Kepindahan Mohamed Salah tak mengejutkan mantan bintang Liverpool, sementara klub-klub Eropa yang tertarik diberitahu bahwa mereka tak mampu memboyong penyerang asal Mesir itu
Penurunan popularitas Raja Mesir menjadi sorotan
Meskipun kepergian Salah pada akhir kontraknya saat ini sudah dipastikan, performa musim terakhirnya menuai banyak kritik dari para legenda klub. Meskipun pemain berusia 33 tahun itu telah mencetak 12 gol dan sembilan assist musim ini, kontribusinya secara keseluruhan telah menurun drastis dibandingkan standar elit yang membuatnya mencatatkan 57 keterlibatan gol tahun lalu. Penurunan dampak yang dirasakan ini telah memicu perdebatan mengenai apakah sang penyerang masih memiliki disiplin fisik dan taktis yang dibutuhkan untuk era baru di Anfield.
Babbel memberikan penilaian yang pedas
Dalam wawancara eksklusif dengan EPL Index, Babbel berpendapat bahwa penurunan performa Salah seharusnya membuatnya lebih cepat dicoret dari susunan pemain inti. Mantan pemain timnas Jerman itu menyoroti ketidakbahagiaan yang terlihat jelas di bawah asuhan pelatih kepala Arne Slot sebagai alasan utama penampilan tidak konsisten sang penyerang.
Menanggapi performa Salah belakangan ini dan keputusannya untuk mencari tantangan baru di tempat lain, Babbel berkata: “Saya pikir itu keputusan yang tepat. Ini musim yang berat baginya dan bukan seperti yang kita kenal darinya. Dia selalu menjadi pemain yang bisa membuat perbedaan, tapi kita belum banyak melihat itu musim ini.
"Saya tidak yakin apakah hubungannya dengan Arne Slot berjalan baik karena sepertinya dia tidak terlalu senang dengan manajer tersebut. Kadang-kadang saya terkejut Slot membiarkannya bermain karena penampilannya sangat buruk! Kita semua bisa bermain buruk, tapi dia tidak berkontribusi bagi tim dan itulah kekecewaan terbesar. Saya akan menariknya keluar dari tim lebih awal.”
Status legendarisnya tetap terjaga
Meskipun melontarkan kata-kata keras terkait musim ini, Babbel dengan cepat mengakui bahwa posisi Salah dalam sejarah Liverpool tetap tak tercela. Namun, dengan sang penyerang memasuki bulan terakhir kariernya di Inggris, fokus kini bergeser ke realitas finansial terkait langkah selanjutnya dan kesulitan yang mungkin dihadapi klub-klub Eropa dalam memenuhi tuntutan gajinya.
Menilai dampak jangka panjang Salah di Anfield dan prospek masa depannya, Babbel menambahkan: “Namun selama sepuluh tahun terakhir, dia telah menjadi superstar sejati, tetapi musim ini sangat sulit baginya. Dia adalah legenda di sana dan salah satu pemain terbaik yang pernah bermain untuk Liverpool. Apa selanjutnya? Jika dia ingin mendapatkan banyak uang, maka Saudi masuk akal, tetapi saya tidak yakin banyak klub Eropa yang mampu membayarnya.”
Perpisahan terakhir di Anfield
Salah masih memiliki lima pertandingan tersisa untuk mengakhiri karier gemilangnya bersama Liverpool, termasuk upaya untuk meraih posisi tertinggi di Liga Premier. Pemain asal Mesir itu baru-baru ini mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 pada derby Merseyside, dan ia pasti ingin mempertahankan performa apiknya itu sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Meskipun namanya masih dikaitkan dengan Liga Pro Arab Saudi dan sejumlah klub Italia, prioritas utama sang penyerang saat ini adalah memastikan bab terakhir kariernya di klub ini berakhir dengan prestasi gemilang.