AFP
Diterjemahkan oleh
"Dia benar-benar bisa melakukan apa saja" - Antoine Semenyo mengungkapkan betapa Rayan Cherki telah membuatnya terkesan sejak bergabung dengan Man City
Kelas master di Etihad
Perjalanan City menuju gelar juara berlanjut dengan kemenangan telak atas Liverpool di Etihad Stadium. Meskipun Erling Haaland menjadi sorotan utama berkat hat-trick-nya, Semenyo dengan cepat mengalihkan perhatian ke Cherki. Mantan pemain Lyon ini tak membuang waktu untuk menunjukkan kemampuannya di Manchester, memberikan sentuhan kreatif yang membuat tim tamu hancur berantakan. Kebersamaan keduanya terlihat jelas sepanjang laga perempat final tersebut, terutama saat umpan terselubung Cherki memungkinkan Semenyo mengirim umpan silang untuk gol kedua Haaland.
- Getty Images Sport
Semenyo tercengang melihat bakat Cherki
Berbicara setelah penampilan dominan tersebut, Semenyo tak segan-segan memuji rekan setim barunya. "Dia salah satu yang terbaik di dunia," kata pemain asal Ghana itu. "Dia benar-benar bisa melakukan apa saja dengan bola, jadi dia membuat tugas saya jadi lebih mudah. Saya tahu dia akan turun ke belakang dan mencoba mencari saya di ruang kosong di belakang pertahanan lawan atau mengoper bola tepat ke kaki saya, jadi itu membuat segalanya jadi lebih mudah."
Semenyo mengenang pertemuan pertamanya dengan mantan pemain Lyon itu selama sesi latihan, di mana kemampuan teknis Cherki langsung menonjol. "Saya ingat hari pertama saya berlatih," ungkapnya. "Hanya dengan melihat beberapa keterampilan yang dia tunjukkan, saya berpikir, 'Pemain seperti apa dia?' Dia adalah pemain top. Kreatif dengan bola dan kami menyukainya."
Reputasi sebagai sosok yang tidak konvensional
Terlepas dari kehebatannya yang tak terbantahkan, Cherki tetaplah sosok yang gemar berada di ambang batas norma. Pada menit-menit akhir pertandingan yang dimenangkan timnya, ia tak bisa menahan diri untuk memamerkan berbagai gerakan dan trik andalannya—kebiasaan yang dulu sering memicu kemarahan manajer Pep Guardiola. Pemain asal Prancis itu juga masih berhasil menimbulkan kehebohan dengan bertukar jersey dengan Hugo Ekitike dan mengenakannya jauh sebelum peluit akhir dibunyikan. Cherki segera diperintahkan untuk melepas jersey lawan oleh bangku cadangan City, sebuah noda kecil di sore hari yang sebetulnya sempurna.
- Getty Images Sport
Berusaha meraih treble domestik
Kemenangan yang meyakinkan ini menjadi peringatan bagi para pesaing mereka bahwa City sedang berada dalam performa terbaiknya pada saat yang tepat. Dengan target treble domestik yang sudah di depan mata, Semenyo yakin skuadnya siap menghadapi pekan-pekan penuh tekanan ke depan. Seiring musim memasuki fase penentu, pola pikir di ruang ganti telah berubah menjadi memperlakukan setiap pertandingan layaknya laga sistem gugur. "Ini adalah bagian terpenting dari musim ini, jadi kami hanya ingin memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Setiap pertandingan kini seperti final, jadi kami hanya perlu terus berjuang dan melihat apa yang terjadi," tutup Semenyo.