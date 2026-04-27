“Dia belum sepenuhnya cocok dengan ini” - Mengapa Christian Pulisic, bintang Timnas AS, belum mencetak gol untuk AC Milan: ini soal taktik

Baik Pulisic maupun Leao mengakui bahwa rumor tentang adanya ketegangan di antara mereka terlalu dibesar-besarkan. Rumor itu muncul setelah apa yang tampak seperti momen tegang di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi AC Milan. Tak lama setelah itu, seluruh tim AC Milan berkumpul setelah mencetak gol untuk menirukan perayaan khas Pulisic dan Leao. Semua tersenyum dan tertawa. Semuanya baik-baik saja.

Namun, tidak semuanya baik-baik saja. Baik Pulisic maupun Leao terus mengalami kesulitan dalam skema taktik Allegri, yang tidak dirancang untuk memaksimalkan potensi mereka. Meskipun demikian, Milan tetap mempertahankan formasi 3-5-2 demi keseimbangan. Dalam upaya mencari keseimbangan itu, Allegri menempatkan dua winger bersama tanpa striker yang jelas. Dalam hal itu, hasilnya tidak terlalu mengejutkan.

“Saya sadar dia tidak sepenuhnya cocok dengan ini,” kata Allegri tentang Pulisic. “Saya meminta dia bermain di sayap kanan malam ini dan Leao di sayap kiri, jadi kami tidak memiliki penyerang tengah.”

Leao pun sedang mengalami periode panjang tanpa mencetak gol. Dia belum mencetak gol sejak 1 Maret melawan Cremonese, karena baik dia maupun Pulisic gagal membuat perbedaan dalam beberapa pertandingan terbesar Milan musim ini. Tanpa Pulisic dan Leao yang memikul beban serangan, gol-gol Milan pun mengering. Rossoneri telah memainkan 18 pertandingan sejauh ini pada tahun 2026, dan mereka hanya mencetak lebih dari satu gol dalam lima di antaranya.

Situasinya semakin memburuk belakangan ini. Dalam empat pertandingan terakhir, Milan hanya mencetak satu gol dan mengumpulkan empat poin selama periode tersebut. Akibatnya, mereka tergeser ke posisi tengah klasemen dan kini berada di peringkat ketiga setelah sebagian besar musim ini berada di belakang pemimpin liga, Inter.

Jawabannya tampaknya sederhana: tambahkan seorang penyerang dan hidupkan kembali serangan. Namun, Allegri menunjukkan ketidakrelaan untuk melakukannya. Dalam formasi 3-5-2 ini, Milan bertahan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Musim ini, Milan hanya kebobolan 27 gol—terendah di liga—setelah kebobolan 43 kali musim lalu.

Pertanyaannya adalah apakah hasilnya sebanding dengan risikonya. Apakah layak mengorbankan serangan demi stabilitas pertahanan seperti itu? Untuk menyamai jumlah gol musim lalu sebanyak 61, Milan harus mencetak 13 gol dalam empat pertandingan Serie A terakhir mereka.

Yang memperburuk situasi adalah fakta bahwa Milan tidak memiliki striker yang benar-benar bisa diandalkan. Niclas Fullkrug baru mencetak satu gol. Santiago Gimenez, yang baru saja pulih dari cedera, belum mencetak gol dalam 12 pertandingan. Anda bisa berargumen bahwa Christopher Nkunku adalah striker karena dia opsi yang lebih sentral, tetapi bahkan dia hanya mencetak lima gol dalam 28 penampilan.

Untungnya bagi Pulisic, itu bukanlah masalah yang akan dia hadapi saat bergabung dengan USMNT, yang tampaknya lebih siap daripada Milan untuk menempatkannya di posisi yang tepat di lapangan.