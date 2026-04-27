Pulisic AC Milan
“Dia belum sepenuhnya cocok dengan ini” - Mengapa Christian Pulisic, bintang Timnas AS, belum mencetak gol untuk AC Milan: ini soal taktik

Kekeringan gol yang dialami Christian Pulisic bukan sekadar penurunan performa—melainkan akibat dari sistem AC Milan yang menuntutnya memainkan peran yang tidak sesuai dengan gaya permainannya.

Setelah penampilan lini serang yang kembali mengecewakan pada Minggu lalu, Massimiliano Allegri mengakui kenyataan: hal ini tidak berhasil. Lini serang AC Milan terus tersendat. Cemoohan semakin keras, dan minimnya gol semakin terlihat jelas. Tak bisa lagi dipungkiri: Christian Pulisic dan Rafael Leao sama sekali tidak cocok sebagai duet penyerang utama Milan.

Fakta itu sudah terlihat jauh sebelum hasil imbang 0-0 melawan Juve pada Minggu. Itu adalah penampilan membosankan dalam rangkaian panjang penampilan serupa, yang ditandai oleh kurangnya chemistry yang jelas antara dua penyerang depan. Sudah sangat jelas bahwa memainkan Pulisic dan Leao bersama-sama tanpa striker tengah tidak menghasilkan hasil serangan, dan Milan menderita karenanya.

Pulisic yang paling menderita, kata Allegri. Dengan penampilan tanpa gol pada Minggu, Pulisic masih belum mencetak gol untuk klub maupun timnas pada 2026. Ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak kedua klub dengan delapan gol, namun gagal menambah jumlah tersebut selama lebih dari lima bulan. Fakta itu jelas mengganggunya, kata Allegri.

Sangat mudah untuk mengatakan bahwa kemandekan ini adalah kesalahan Pulisic. Sangat mudah untuk menggambarkannya sebagai pemain yang kurang dalam performa atau kepercayaan diri. Sampai batas tertentu, itu benar. Namun, ada sedikit nuansa lain di baliknya, karena Allegri terus menempatkan Pulisic di posisi yang tidak dirancang agar ia bisa sukses.

  Christian Pulisic AC Milan 2025-26

    Kekeringan gol

    Ada pepatah lama tentang botol saus tomat yang selalu muncul setiap kali seorang pemain sedang mengalami kesulitan. Untuk sementara waktu, tidak ada yang keluar, lalu tiba-tiba semuanya mengalir sekaligus. Pulisic masih berada di fase "tidak ada yang keluar". Dia sudah berada di fase itu cukup lama.

    Sejak awal tahun, pemain sayap Tim Nasional Putra AS ini telah tampil dalam 18 pertandingan untuk klub dan negaranya. Dia tidak mencetak gol dalam satu pun pertandingan tersebut, dengan 16 pertandingan tanpa gol di klubnya yang menyamai rekor terpanjang tanpa gol dalam kariernya. Dalam 18 pertandingan tersebut, dia juga hanya mencetak satu assist. Berdasarkan semua indikator penting, Pulisic belum mampu memberikan dampak signifikan pada pertandingan-pertandingan di tahun 2026. Ia membahas hal tersebut di kamp USMNT pada bulan Maret, mengatakan bahwa ia merasa telah melakukan hal yang benar namun hanya membutuhkan keberuntungan untuk berubah.

    "Saya tahu suatu saat bola akan memantul dari lutut saya dan masuk ke gawang, dan kemudian segalanya akan berubah," kata Pulisic pada bulan Maret. "Saya tidak akan panik. Lebih baik sekarang daripada di musim panas. Segalanya akan berubah. Itulah yang bisa saya lakukan: tetap positif."

    Menurut Allegri, sikap positif itu menjadi sedikit lebih sulit seiring berjalannya waktu.

    “Christian adalah pria yang sangat sensitif, dan masa paceklik ini memukulnya lebih keras,” kata Allegri kepada DAZN setelah pertandingan. “Dia juga seseorang yang lebih kesulitan menghadapi duel fisik dan kurangnya penyerang tengah, tetapi saya harus mencoba memberikan keseimbangan pada tim ini, karena kami memiliki tujuan yang harus dicapai.”

    Masalah yang lebih besar adalah apa yang disinggung Allegri di akhir. Dengan mencoba menyeimbangkan tim, dia telah menghilangkan daya serang dari dua penyerang terbaiknya.

  AC Milan v Udinese Calcio - Serie A

    Kemitraan dan taktik

    Baik Pulisic maupun Leao mengakui bahwa rumor tentang adanya ketegangan di antara mereka terlalu dibesar-besarkan. Rumor itu muncul setelah apa yang tampak seperti momen tegang di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi AC Milan. Tak lama setelah itu, seluruh tim AC Milan berkumpul setelah mencetak gol untuk menirukan perayaan khas Pulisic dan Leao. Semua tersenyum dan tertawa. Semuanya baik-baik saja.

    Namun, tidak semuanya baik-baik saja. Baik Pulisic maupun Leao terus mengalami kesulitan dalam skema taktik Allegri, yang tidak dirancang untuk memaksimalkan potensi mereka. Meskipun demikian, Milan tetap mempertahankan formasi 3-5-2 demi keseimbangan. Dalam upaya mencari keseimbangan itu, Allegri menempatkan dua winger bersama tanpa striker yang jelas. Dalam hal itu, hasilnya tidak terlalu mengejutkan.

    “Saya sadar dia tidak sepenuhnya cocok dengan ini,” kata Allegri tentang Pulisic. “Saya meminta dia bermain di sayap kanan malam ini dan Leao di sayap kiri, jadi kami tidak memiliki penyerang tengah.”

    Leao pun sedang mengalami periode panjang tanpa mencetak gol. Dia belum mencetak gol sejak 1 Maret melawan Cremonese, karena baik dia maupun Pulisic gagal membuat perbedaan dalam beberapa pertandingan terbesar Milan musim ini. Tanpa Pulisic dan Leao yang memikul beban serangan, gol-gol Milan pun mengering. Rossoneri telah memainkan 18 pertandingan sejauh ini pada tahun 2026, dan mereka hanya mencetak lebih dari satu gol dalam lima di antaranya.

    Situasinya semakin memburuk belakangan ini. Dalam empat pertandingan terakhir, Milan hanya mencetak satu gol dan mengumpulkan empat poin selama periode tersebut. Akibatnya, mereka tergeser ke posisi tengah klasemen dan kini berada di peringkat ketiga setelah sebagian besar musim ini berada di belakang pemimpin liga, Inter.

    Jawabannya tampaknya sederhana: tambahkan seorang penyerang dan hidupkan kembali serangan. Namun, Allegri menunjukkan ketidakrelaan untuk melakukannya. Dalam formasi 3-5-2 ini, Milan bertahan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Musim ini, Milan hanya kebobolan 27 gol—terendah di liga—setelah kebobolan 43 kali musim lalu.

    Pertanyaannya adalah apakah hasilnya sebanding dengan risikonya. Apakah layak mengorbankan serangan demi stabilitas pertahanan seperti itu? Untuk menyamai jumlah gol musim lalu sebanyak 61, Milan harus mencetak 13 gol dalam empat pertandingan Serie A terakhir mereka.

    Yang memperburuk situasi adalah fakta bahwa Milan tidak memiliki striker yang benar-benar bisa diandalkan. Niclas Fullkrug baru mencetak satu gol. Santiago Gimenez, yang baru saja pulih dari cedera, belum mencetak gol dalam 12 pertandingan. Anda bisa berargumen bahwa Christopher Nkunku adalah striker karena dia opsi yang lebih sentral, tetapi bahkan dia hanya mencetak lima gol dalam 28 penampilan.

    Untungnya bagi Pulisic, itu bukanlah masalah yang akan dia hadapi saat bergabung dengan USMNT, yang tampaknya lebih siap daripada Milan untuk menempatkannya di posisi yang tepat di lapangan.

  Christian Pulisic USMNT Belgium 2026

    Dampak Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

    Setidaknya, fakta bahwa Pulisic belum mencetak gol menjadi sedikit kekhawatiran bagi timnas AS. Meskipun dia mungkin bukan pemain terpenting dalam tim, dia jelas termasuk salah satunya. Jika AS ingin melaju jauh di Piala Dunia musim panas ini, mereka membutuhkan Pulisic untuk tampil dalam performa terbaiknya.

    Dia belum menunjukkan performa terbaiknya untuk Milan dalam beberapa bulan terakhir, tetapi dia juga belum ditempatkan di posisi terbaiknya. Untuk USMNT, dia akan bermain di posisi yang lebih mendekati itu sebagai gelandang serang di belakang striker, bukan sebagai striker itu sendiri. Dari posisi itu, dia bisa menguasai bola di ruang terbuka dan menciptakan peluang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk rekan-rekannya. Dari posisi itu, dia tidak terbatasi, dan dia memiliki rekan-rekan di sekitarnya untuk berinteraksi dan membuat serangan menjadi dinamis.

    Dampak dari hal itu terlihat jelas dalam pemusatan latihan Maret, di mana Pulisic menciptakan peluang demi peluang melawan Belgia, khususnya, namun hanya kurang sentuhan akhir untuk menyatukan semuanya. Dalam pertandingan itu, ia memiliki tiga peluang untuk mencetak gol ke gawang Belgia - seberapa berbeda pembicaraan ini jika salah satu dari ketiga peluang itu masuk?

    Itu hanya satu aspeknya. Aspek lainnya adalah fakta bahwa, bersama USMNT, Pulisic tidak perlu menjadi pencetak gol utama. Folarin Balogun mencetak gol dengan mudah di Monaco. Ricardo Pepi bersinar setiap kali turun ke lapangan untuk PSV. Haji Wright baru saja memenangkan Championship bersama Coventry City. Itu hanya para penyerang. Weston McKennie telah menaikkan level permainannya di Juventus dengan mencetak gol di Serie A dan Liga Champions, sementara pemain seperti Malik Tillman, Brenden Aaronson, Gio Reyna, dan Diego Luna juga telah mencetak gol baik di level klub maupun timnas AS.

    Jadi, meski ada tekanan pada Pulisic musim panas ini, itu adalah jenis tekanan yang berbeda. Namun, sebelum ia sampai ke sana, masih banyak urusan yang harus diselesaikan di Milan.

  Christian Pulisic AC Milan 2025-26

    Empat kesempatan lagi

    Masih ada empat pertandingan tersisa dalam jadwal AC Milan. Tak berlebihan jika mengatakan bahwa keempat pertandingan itu sangat penting. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga, unggul tiga poin dari Juventus. Yang lebih mengkhawatirkan, Como mengintai di posisi kelima, hanya tertinggal enam poin.

    Dalam arti tertentu, hasil imbang pada hari Minggu membantu gambaran besarnya, karena hal itu menahan Juventus sekaligus membawa mereka selangkah lebih dekat ke Liga Champions. Setidaknya, begitulah pandangan Allegri.

    “Kami bisa puas dengan satu poin ini,” katanya, “karena hal itu memungkinkan kami untuk mengambil langkah kecil ke depan. Secara matematis, kami kini hanya berjarak enam poin dari target kami, jadi itu berarti harus memenangkan dua pertandingan.”

    Pertandingan-pertandingan tersebut, sejujurnya, sangat bisa dimenangkan. Selain Atalanta yang berada di peringkat ketujuh, tiga tim lainnya berada di paruh bawah klasemen. Salah satunya, Cagliari, berada di ambang pertarungan degradasi.

    Akan ada kesempatan bagi Pulisic untuk kembali ke performa terbaiknya. Pasti akan ada momen di mana dia mendapat bola, meski itu terjadi di area yang tidak sesuai dengan gaya permainannya. Seperti yang dia katakan, cukup satu pantulan dari lutut atau satu kesalahan pertahanan untuk gol itu tercipta. Allegri yakin itu akan terjadi.

    "Yakinlah," kata pelatih Milan, "Pada akhir musim, Pulisic akan memberikan kontribusinya."

