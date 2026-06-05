Hal ini disebabkan oleh suhu yang sangat tinggi yang diperkirakan akan terjadi di berbagai lokasi pertandingan penyisihan grup Inggris pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Demikian dilaporkan oleh Sky Sports. Diperkirakan Tuchel akan memberikan waktu istirahat kepada Kane setiap kali memungkinkan.
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"Dia belum pernah melakukannya sebelumnya": Warga Inggris mengungkap rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia bersama Harry Kane dari FC Bayern München
Hal ini juga menjelaskan mengapa pelatih asal Jerman dari tim Three Lions memanggil tiga penyerang murni ke dalam skuadnya untuk putaran final.
Hal ini mengejutkan banyak pakar, karena "dia belum pernah melakukannya sebelumnya dalam skuad kualifikasinya," lapor reporter Sky Sports Rob Dorsett dari kamp latihan tim Inggris saat ini di Miami, tempat mereka mempersiapkan diri untuk laga uji coba menjelang Piala Dunia melawan Selandia Baru di Kansas City.
- The FA
Ollie Watkins dan Ivan Toney siap menjadi cadangan Kane
Alternatif untuk Kane dalam skuad Tuchel adalah Ollie Watkins dari juara Liga Europa Aston Villa dan Ivan Toney dari Al-Ahli. Para pakar yakin bahwa Kane akan menjadi starter pada laga pembuka melawan Kroasia, tetapi tergantung pada perkembangannya, ia mungkin akan mendapat menit bermain yang lebih sedikit pada pertandingan kedua melawan Ghana dan, dalam skenario terbaik, bahkan bisa diistirahatkan pada pertandingan penutup fase grup melawan Panama.
Kane, yang akan berusia 33 tahun pada akhir Juli, telah memainkan 51 pertandingan resmi untuk Bayern pada musim lalu dan bermain selama 4.050 menit. Selain itu, ada juga pertandingan persahabatan dan lima pertandingan internasional dengan durasi lebih dari 400 menit sejak September 2025.
Jika Tuchel benar-benar melakukan hal tersebut, tampaknya ia ingin memastikan bahwa Kane dapat bermain dalam kondisi sebaik mungkin pada pertandingan-pertandingan krusial di babak gugur, asalkan Inggris berhasil melaju jauh.
The Three Lions akan memainkan pertandingan fase grup mereka di Arlington, Texas; Boston, Massachusetts; dan East Rutherford, New Jersey.
Harry Kane pada musim 2025/26: Data kinerjanya
Tim
Pertandingan
Gol
Assist
Menit
FC Bayern
51
61
7
4050
Inggris
5
5
-
411
total
56
66
7
4461