"Dia belum pernah melakukannya sebelumnya": Warga Inggris mengungkap rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia bersama Harry Kane dari FC Bayern München

Alternatif untuk Kane dalam skuad Tuchel adalah Ollie Watkins dari juara Liga Europa Aston Villa dan Ivan Toney dari Al-Ahli. Para pakar yakin bahwa Kane akan menjadi starter pada laga pembuka melawan Kroasia, tetapi tergantung pada perkembangannya, ia mungkin akan mendapat menit bermain yang lebih sedikit pada pertandingan kedua melawan Ghana dan, dalam skenario terbaik, bahkan bisa diistirahatkan pada pertandingan penutup fase grup melawan Panama.

Kane, yang akan berusia 33 tahun pada akhir Juli, telah memainkan 51 pertandingan resmi untuk Bayern pada musim lalu dan bermain selama 4.050 menit. Selain itu, ada juga pertandingan persahabatan dan lima pertandingan internasional dengan durasi lebih dari 400 menit sejak September 2025.

Jika Tuchel benar-benar melakukan hal tersebut, tampaknya ia ingin memastikan bahwa Kane dapat bermain dalam kondisi sebaik mungkin pada pertandingan-pertandingan krusial di babak gugur, asalkan Inggris berhasil melaju jauh.

The Three Lions akan memainkan pertandingan fase grup mereka di Arlington, Texas; Boston, Massachusetts; dan East Rutherford, New Jersey.