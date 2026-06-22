Dia belum pernah bermain untuk FC Bayern München! Akankah Michael Olise mendapat peran baru di tim nasional Prancis?

Bagi Olise, langkah ini akan mewujudkan sebuah keinginan pribadinya. Baru-baru ini, dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa posisi aslinya di lapangan sebenarnya adalah di tengah.

Dalam kemenangan meyakinkan 3-1 pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal, Pelatih Tim Nasional Didier Deschamps telah membuktikan tesis tersebut: Baru setelah Olise dipindahkan dari sayap ke tengah, ia benar-benar tampil gemilang dan menyumbang dua assist yang mengantarkan kemenangan.

"Posisi ini menawarkan lebih banyak kebebasan. Di situlah saya bermain saat masih di tim junior. Itulah mengapa posisi ini terasa paling alami bagi saya," jelas Olise baru-baru ini.