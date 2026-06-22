Sebagaimana dilaporkan, antara lain, oleh surat kabar olahraga L'Equipe, tampaknya akan terjadi perombakan di lini serang Equipe Tricolore menjelang pertandingan mendatang. Menurut laporan tersebut, Olise diturunkan sebagai gelandang serang dalam susunan starting eleven yang diperkirakan pada sesi latihan terakhir. Pemain serang andalan FC Bayern München ini tampaknya akan menggantikan Desire Doue di bangku cadangan, yang harus digantikan dibandingkan dengan pertandingan pembuka.
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Dia belum pernah bermain untuk FC Bayern München! Akankah Michael Olise mendapat peran baru di tim nasional Prancis?
Bagi Olise, langkah ini akan mewujudkan sebuah keinginan pribadinya. Baru-baru ini, dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa posisi aslinya di lapangan sebenarnya adalah di tengah.
Dalam kemenangan meyakinkan 3-1 pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal, Pelatih Tim Nasional Didier Deschamps telah membuktikan tesis tersebut: Baru setelah Olise dipindahkan dari sayap ke tengah, ia benar-benar tampil gemilang dan menyumbang dua assist yang mengantarkan kemenangan.
"Posisi ini menawarkan lebih banyak kebebasan. Di situlah saya bermain saat masih di tim junior. Itulah mengapa posisi ini terasa paling alami bagi saya," jelas Olise baru-baru ini.
- Getty Images
Olise diperkirakan akan bermain sebagai gelandang nomor 10 untuk Prancis
Meskipun Olise hampir selalu diturunkan sebagai pemain sayap kanan di klub juara terbanyak Jerman di München, peran sebagai pengatur serangan di tim nasional bukanlah hal baru baginya. Di masa lalu, ia telah beberapa kali menjalankan peran tersebut dengan sukses.
Perpindahan posisi bintang Bayern ini sekaligus menghadirkan barisan penyerang yang penuh bintang di lini depan Les Bleus. Dengan perpindahannya ke tengah, posisi sayap kanan menjadi kosong bagi Ousmane Dembele. Sementara itu, di sisi kiri, Bradley Barcola diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain inti, sedangkan superstar Kylian Mbappe akan menempati posisi penyerang tengah.
Jika Deschamps tiba-tiba berubah pikiran, selain Barcola, Lucas Digne dan Manu Kone juga siap menjadi alternatif. Apakah sistem baru dengan Olise sebagai poros utama ini akan berhasil, akan terungkap pada Senin malam mulai pukul 23.00.
Banyak rumor seputar masa depan Olise
Terlepas dari Piala Dunia, belakangan ini beredar semakin banyak rumor mengenai masa depan Olise. Real Madrid bahkan terpaksa mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sama sekali belum melakukan kontak dengan sang pemain. Menurut Sky, sang pemain sendiri juga telah menyampaikan hal serupa melalui perwakilannya di Bayern. Sementara itu, Marca melaporkan bahwa Real Madrid memang sangat menginginkan Olise dan bahkan bersedia melampaui batas 200 juta euro untuk biaya transfernya.
Namun, secara umum, situasinya tampaknya sudah jelas untuk saat ini: Bayern tidak ingin dan tidak akan menjual Olise pada musim panas nanti, dan sebaliknya, mereka justru berencana untuk memperpanjang kontrak pemain luar biasa asal Prancis tersebut lebih awal. Setelah Piala Dunia, hal ini akan menjadi prioritas bagi juara terbanyak Jerman tersebut; Olise diharapkan memperpanjang kontraknya hingga 2031 dan naik menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim, bersama Harry Kane dan Jamal Musiala. Keduanya dilaporkan masing-masing memperoleh sekitar 25 juta euro per tahun.
- AFP
Olise bagi FC Bayern "sulit ditebak"?
Namun, pada hari Senin, majalah *kicker* melaporkan adanya ketegangan awal antara pemain dan klub. Menurut laporan tersebut, pada musim dingin lalu sudah ada permintaan awal yang masih samar-samar terkait perpanjangan kontrak kepada Olise, namun Bayern “ditolak mentah-mentah”. Selain itu, Olise disebut “sangat sulit dipahami dan sulit ditebak”. Setidaknya itulah kesan yang muncul di kantor klub. Tindakan seperti menghapus foto-fotonya yang mengenakan jersey Bayern dari akun media sosialnya juga menimbulkan “keheranan”.
Majalah khusus tersebut juga menduga bahwa kasus Olise dapat dengan cepat menjadi prioritas utama para petinggi klub di bawah pimpinan Presiden Kehormatan Uli Hoeneß dan mantan Ketua Dewan Direksi Karl-Heinz Rummenigge, jika Real Madrid benar-benar ingin mengajukan tawaran sebesar 200 juta untuk Olise.
Kontrak Olise di Munich saat ini masih berlaku hingga 2029. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dari Crystal Palace pada musim panas 2024 melalui klausul pelepasan senilai hanya 53 juta euro dan sejak itu tampil gemilang di Munich. Dalam 107 pertandingan resmi, ia telah mencetak 42 gol dan memberikan 54 assist hingga saat ini.