“Dia belum mengambil keputusan” — Mauricio Pochettino mengakui bahwa Noahkai Banks, yang memiliki kewarganegaraan ganda, masih mempertimbangkan masa depannya di level internasional antara timnas AS dan Jerman
Pernah terlibat dengan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS sebelumnya
Banks telah berulang kali mewakili Amerika Serikat di berbagai level tim muda, bermain untuk tim tersebut di tiga kelompok usia yang berbeda. Setelah Pochettino memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan pada bulan September, diperkirakan ia akan terus bermain untuk tim senior. Namun, cedera menghalangi partisipasinya.
"Kami memanggilnya pada bulan September, dan itu sedikit kurang beruntung, karena kami ingin memberinya kesempatan untuk bermain, tetapi ia mengalami cedera. Namun, itu adalah kesempatan yang bagus untuk melihat dan berbicara dengannya serta saling mengenal," kata Pochettino dalam konferensi pers pemanggilan kamp bulan Maret.
Performa yang gemilang mengubah segalanya
Namun, sejak ia menjadi pemain inti di Augsburg, spekulasi semakin menguat bahwa pemain berusia 19 tahun yang sangat menjanjikan ini mungkin akan memilih Jerman.
Meskipun pernah membela AS di level junior, Banks menghabiskan masa pembentukannya di Eropa dan masih memenuhi syarat untuk membela kedua negara tersebut.
Keputusannya untuk menolak pemanggilan terbaru ini hanya menambah ketidakpastian seputar masa depannya di level internasional.
"Dia masih belum mengambil keputusan. Dia sedang banyak berpikir. Dia berada dalam situasi yang tidak mudah baginya," kata Pochettino. "Kami sangat fokus padanya, karena kami terus memantaunya... saat ini, dia sangat jelas dalam situasinya bahwa dia tidak tersedia untuk dipilih karena dia belum mengambil keputusan."
Pochettino menunjukkan dukungannya
Pochettino menegaskan bahwa ia akan terus mendukung Banks dan bekerja sama dengannya saat Banks memutuskan masa depannya di level internasional.
"[Asisten pelatih] Jesus Perez sedang berbicara dengannya di Augsburg," kata Pochettino. "Saya juga berbicara dengannya. Kami berkomunikasi melalui FaceTime dan Zoom. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, dan saya sangat menghargainya... Saya berharap bagi AS agar keputusannya berpihak pada kami, karena menurut saya ini bukan hanya soal masa kini, tapi juga masa depan. Kami ingin mendukungnya, seluruh federasi. Ini bukan soal meyakinkan, tapi kami, federasi, benar-benar peduli padanya."
Masih ada waktu untuk menelepon
Banks memang mengakui bahwa Federasi Sepak Bola Jerman telah menghubunginya. Penampilan di level senior akan mengikat Banks ke timnas AS, tetapi untuk saat ini, ia masih bebas memilih.
Jerman akan menghadapi Swiss dan Ghana bulan ini, sebelum mengalihkan perhatian mereka ke dua pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia pada akhir Mei dan awal Juni. Mereka akan menghadapi AS pada 6 Juni.
