Dia belum mendapat penebusan: Ricardo Pepi tetap menjadi salah satu transfer gagal paling legendaris di Bundesliga untuk saat ini

Tak lama setelah kepindahan "El Tren", julukan Pepi pada masa itu, sebuah kutipan yang tidak masuk akal beredar di media sosial: Markus Weinzierl, pelatih Augsburg saat itu, konon pernah mengencingi pemain asal Amerika Serikat itu sebagai bentuk sapaan setelah latihan di kamar mandi, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari kebiasaan di sana. Kemudian, FC Augsburg menanggapi kutipan yang diduga tersebut melalui media sosial dan menandai berita itu dengan tulisan "Fake!".

"Saya hanya tertawa. Rekan-rekan setim saya yang menunjukkan hal itu kepada saya. Mereka bertanya: 'Apakah itu benar?' Saya hanya menjawab bahwa mereka seharusnya tahu itu tidak mungkin benar. Lagi pula, kami menghabiskan waktu bersama setiap hari," jelas Pepi kemudian mengenai cara humorisnya menanggapi berita palsu tersebut.

Segera menjadi jelas: Hubungan antara pemain kelahiran Texas itu dan Augsburg akan menjadi kesalahpahaman termahal dalam sejarah klub. Tekanan yang terlalu tinggi, pengalaman yang kurang saat menghadapi lawan-lawan yang kuat secara fisik seperti yang ada di Bundesliga, serta minimnya ancaman gol yang ditunjukkan oleh mantan pemain FC Dallas itu, membuat "Ricardo-Hype-Train" kehilangan kecepatannya dengan cukup cepat.

Setelah 16 pertandingan untuk FCA tanpa gol dan tanpa assist, semua pihak menarik rem darurat dan Pepi dipinjamkan pada musim panas 2022.