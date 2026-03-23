Dia belum mendapat penebusan: Ricardo Pepi tetap menjadi salah satu transfer gagal paling legendaris di Bundesliga untuk saat ini

Hari ini, hampir empat tahun kemudian, nyaris saja ada semacam akhir bahagia yang terlambat bagi para pemain Augsburg: Pepi pekan lalu hampir saja pindah ke Premier League dalam sebuah transfer besar. Pada dasarnya, PSV dan FC Fulham telah mencapai kesepakatan. Sebesar 36 juta euro ditambah bonus seharusnya mengalir ke Eindhoven sebagai biaya transfer. Ia pun berhasil melewati tes medis di London.
Latar Belakang: Setelah dipinjamkan ke FC Groningen pada 2022, yang menghasilkan setengah juta euro bagi FCA, Pepi semakin sering menunjukkan kemampuan yang dikaitkan dengannya di Eredivisie Belanda. "Dia memiliki ego dalam diri, semangat, dan keegoisan untuk mencetak gol," jelas Luchi Gonzalez suatu kali, yang pernah melatih penyerang tersebut di FC Dallas. "Namun di luar lapangan, dia tampil begitu tenang, percaya diri, dan matang. Dia selalu mendukung tim. Dan itulah yang indah dari pemuda ini." Pemain asal Texas ini mencetak 13 gol dalam 31 pertandingan untuk Groningen, yang memicu kepergiannya dari Bundesliga dan transfer senilai 11 juta euro ke PSV.
Meskipun Pepi terus-menerus terhambat oleh cedera, ia dengan cepat menyesuaikan diri di Eindhoven, mewujudkan mimpinya bermain di kompetisi teratas, dan mencetak 13 gol (2 assist) dalam 27 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Tampaknya ia akan berpartisipasi dalam Piala Dunia di kandang bersama timnas AS - dan setelah itu, kemungkinan besar akan pindah ke Liga Premier.