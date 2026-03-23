Goal.com
Live
Ricardo Pepi PSV 2025-26

Diterjemahkan oleh

Dia belum mendapat penebusan: Ricardo Pepi tetap menjadi salah satu transfer gagal paling legendaris di Bundesliga untuk saat ini

Pada usia 18 tahun, Ricardo Pepi memang belum cukup matang untuk bermain di Bundesliga. Kini, sang penyerang telah menunjukkan performa yang gemilang — namun transfer senilai 40 juta euro itu gagal di tahap akhir.

"Saya punya impian: Saya ingin bermain di Liga Champions bersama Augsburg." Dengan kalimat itu, Ricardo Pepi yang saat itu berusia 18 tahun—yang kabarnya bahkan sempat diminati oleh FC Bayern München—menetapkan target yang tidak main-main bersama klub barunya pada Januari 2022.

Seolah-olah biaya transfer sebesar 16 juta euro yang luar biasa bagi FC Augsburg (hingga saat ini masih menjadi rekor klub) dan fakta bahwa Direktur Olahraga Augsburg saat itu, Stefan Reuter, telah membandingkan sang pencetak gol dengan seorang Robert Lewandowski, belum cukup: Penampilan perdana dan fase awal Pepi di klub asal Augsburg ini menciptakan kilauan yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya – terlalu banyak.


  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Tak lama setelah kepindahan "El Tren", julukan Pepi pada masa itu, sebuah kutipan yang tidak masuk akal beredar di media sosial: Markus Weinzierl, pelatih Augsburg saat itu, konon pernah mengencingi pemain asal Amerika Serikat itu sebagai bentuk sapaan setelah latihan di kamar mandi, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari kebiasaan di sana. Kemudian, FC Augsburg menanggapi kutipan yang diduga tersebut melalui media sosial dan menandai berita itu dengan tulisan "Fake!".

    "Saya hanya tertawa. Rekan-rekan setim saya yang menunjukkan hal itu kepada saya. Mereka bertanya: 'Apakah itu benar?' Saya hanya menjawab bahwa mereka seharusnya tahu itu tidak mungkin benar. Lagi pula, kami menghabiskan waktu bersama setiap hari," jelas Pepi kemudian mengenai cara humorisnya menanggapi berita palsu tersebut.

    Segera menjadi jelas: Hubungan antara pemain kelahiran Texas itu dan Augsburg akan menjadi kesalahpahaman termahal dalam sejarah klub. Tekanan yang terlalu tinggi, pengalaman yang kurang saat menghadapi lawan-lawan yang kuat secara fisik seperti yang ada di Bundesliga, serta minimnya ancaman gol yang ditunjukkan oleh mantan pemain FC Dallas itu, membuat "Ricardo-Hype-Train" kehilangan kecepatannya dengan cukup cepat.

    Setelah 16 pertandingan untuk FCA tanpa gol dan tanpa assist, semua pihak menarik rem darurat dan Pepi dipinjamkan pada musim panas 2022.

  • FBL-NED-EINDHOVEN-TWENTEAFP

    Pepi hampir pindah ke FC Fulham

    Hari ini, hampir empat tahun kemudian, nyaris saja ada semacam akhir bahagia yang terlambat bagi para pemain Augsburg: Pepi pekan lalu hampir saja pindah ke Premier League dalam sebuah transfer besar. Pada dasarnya, PSV dan FC Fulham telah mencapai kesepakatan. Sebesar 36 juta euro ditambah bonus seharusnya mengalir ke Eindhoven sebagai biaya transfer. Ia pun berhasil melewati tes medis di London.

    Latar Belakang: Setelah dipinjamkan ke FC Groningen pada 2022, yang menghasilkan setengah juta euro bagi FCA, Pepi semakin sering menunjukkan kemampuan yang dikaitkan dengannya di Eredivisie Belanda. "Dia memiliki ego dalam diri, semangat, dan keegoisan untuk mencetak gol," jelas Luchi Gonzalez suatu kali, yang pernah melatih penyerang tersebut di FC Dallas. "Namun di luar lapangan, dia tampil begitu tenang, percaya diri, dan matang. Dia selalu mendukung tim. Dan itulah yang indah dari pemuda ini." Pemain asal Texas ini mencetak 13 gol dalam 31 pertandingan untuk Groningen, yang memicu kepergiannya dari Bundesliga dan transfer senilai 11 juta euro ke PSV.

    Meskipun Pepi terus-menerus terhambat oleh cedera, ia dengan cepat menyesuaikan diri di Eindhoven, mewujudkan mimpinya bermain di kompetisi teratas, dan mencetak 13 gol (2 assist) dalam 27 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Tampaknya ia akan berpartisipasi dalam Piala Dunia di kandang bersama timnas AS - dan setelah itu, kemungkinan besar akan pindah ke Liga Premier.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    FC Augsburg seharusnya mendapat bagian dari transfer Pepi

    Namun, rencana terakhir itu (untuk saat ini) tidak jadi terlaksana. PSV membatalkan kesepakatan pada akhir pekan lalu dan menggagalkan transfer Pepi sesaat sebelum prosesnya selesai. Meskipun Eindhoven dan Fulham telah sepakat mengenai banyak hal, tidak ada kesepakatan mengenai waktu pengumuman transfer tersebut. The Cottagers dilaporkan ingin menunda pengumuman tersebut agar masih bisa membatalkan kesepakatan jika sang penyerang mengalami cedera.

    Manajer Olahraga PSV, Earnest Stewart, mengonfirmasi pada hari Sabtu: "Masalah kapan tanggung jawab atas pemain akan berpindah adalah poin penting. Meskipun kami sudah sedikit lebih dekat, namun jarak pandang kami masih terlalu jauh." Rekan senegara Pepi itu menambahkan: "Ricardo sangat menginginkan transfer ini. Pada dasarnya, hal ini paling membuat Ricardo frustrasi. Tentu saja kami senang bisa mempertahankan penyerang bagus di klub kami."

    Stewart menekankan bahwa Pepi "tidak menyimpan dendam" terhadap klub papan atas Belanda tersebut. Namun, ia tidak ingin mengesampingkan kemungkinan transfer di kemudian hari: "Hal itu tidak boleh dilakukan. Jika seorang pemain bisa melakukan transfer yang bagus dan itu juga baik untuk klub, maka kami akan melakukannya."

    Transfer dengan ketentuan serupa tentu saja juga akan menguntungkan FC Augsburg. Menurut Bild, klausul pembagian hasil penjualan sebesar 20 persen dari biaya transfer akan berlaku begitu jumlahnya melebihi 11 juta euro. Dengan demikian, Augsburg berpotensi mendapatkan pendapatan lebih dari 3,5 juta euro, dan transfer penyerang tengah tersebut hampir saja menjadi permainan nol-suma bagi FCA.

  • Transfer-transfer termahal FC Augsburg


    Nama (Jabatan)

    Biaya transfer dalam jutaan euro

    Klub asal

    Ricardo Pepi (ST)

    16

    FC Dallas

    Martin Hinteregger (IV)

    10,5

    RB Salzburg

    Tomas Koubek (GK)

    7,5

    Stade Rennes

    Niklas Dorsch (Gelandang Tengah)

    7

    KAA Gent

    Felix Uduokhai

    7

    VfL Wolfsburg

    Fabian Rieder

    7

    Stade Rennes