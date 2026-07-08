Tim nasional Prancis sedang melaju menuju final Piala Dunia untuk kedua kalinya, namun di balik layar Equipe Tricolore tampaknya sedang terjadi gejolak. Menurut laporan tersebut, Zaire-Emery menjadi sorotan dalam perdebatan internal tim.
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Dia belum bermain sedetik pun! Bintang PSG itu kembali menjadi korban Didier Deschamps di timnas Prancis
Gelandang Paris Saint-Germain ini masih menunggu penampilan pertamanya di turnamen yang sedang berlangsung. Pelatih tim nasional Didier Deschamps tidak memasukkan pemain berbakat ini ke dalam susunan pemain inti dalam lima pertandingan pertama Les Bleus menjelang laga perempat final melawan Maroko, yang kabarnya meninggalkan bekas pada pemain berusia 20 tahun tersebut.
Menurut kabar yang beredar, Zaire-Emery mengalami kesulitan dalam menghadapi situasinya dan semakin merasa frustrasi. Namun, pemain muda Prancis ini tidak marah, melainkan justru merasa bingung, terutama karena ia baru saja menjalani musim yang sangat sukses bersama klubnya. Di Ligue 1, Zaire-Emery termasuk salah satu pemain andalan utama PSG dan datang ke putaran final dengan ambisi yang tinggi.
- AFP
Kekecewaan Warren Zaire-Emery: Belum sempat turun bermain di Kejuaraan Eropa
Penurunan statusnya di tim nasional kini memicu ketegangan internal. Dalam pembicaraan dengan staf pelatih tim nasional Prancis, Zaire-Emery tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa frustrasinya, seperti yang kabarnya telah ia lakukan sebelumnya kepada teman-teman dekat dan keluarganya.
Bagi Zaire-Emery, situasi saat ini terasa seperti déjà vu dalam dunia olahraga, yang membangkitkan kenangan akan langkah-langkah pertamanya saat mengenakan seragam tim nasional. Terlebih lagi, karena tampaknya akan terulang kembali apa yang terjadi dua tahun lalu di Kejuaraan Eropa 2024, di mana ia sudah duduk di bangku cadangan tanpa sempat bermain satu menit pun.
Apakah Zaire-Emery akan tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Prancis saat melawan Maroko?
Di bawah asuhan Deschamps, gelandang ini juga sedang mengalami masa sulit dan harus puas berada di urutan terbawah dalam hierarki tim. Kini ia dianggap sebagai pilihan keempat atau bahkan kelima di lini tengah, dan bukan sebagai calon pengganti Jules Koundé di posisi bek sayap kanan.
Namun, ia kini berpotensi mendapat keuntungan dari kemungkinan cedera yang dialami Aurelien Tchouameni. Menurut laporan tersebut, pemain asal Paris ini tidak akan menyerah meskipun berada dalam situasi yang sulit. Pemain jebolan akademi PSG ini dilaporkan sedang berlatih dengan intensif untuk bersiap menghadapi kemungkinan diturunkan secara mendadak di sisa fase gugur.
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