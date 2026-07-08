Gelandang Paris Saint-Germain ini masih menunggu penampilan pertamanya di turnamen yang sedang berlangsung. Pelatih tim nasional Didier Deschamps tidak memasukkan pemain berbakat ini ke dalam susunan pemain inti dalam lima pertandingan pertama Les Bleus menjelang laga perempat final melawan Maroko, yang kabarnya meninggalkan bekas pada pemain berusia 20 tahun tersebut.

Menurut kabar yang beredar, Zaire-Emery mengalami kesulitan dalam menghadapi situasinya dan semakin merasa frustrasi. Namun, pemain muda Prancis ini tidak marah, melainkan justru merasa bingung, terutama karena ia baru saja menjalani musim yang sangat sukses bersama klubnya. Di Ligue 1, Zaire-Emery termasuk salah satu pemain andalan utama PSG dan datang ke putaran final dengan ambisi yang tinggi.