"Dia baru mendapat kabar sangat terlambat": Julian Nagelsmann menceritakan panggilan telepon paling mengharukan saat pengumuman skuad Jerman untuk Piala Dunia

Nagelsmann tampaknya berencana memasukkan Amiri sebagai pemain cadangan di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, yang akan dimasukkan saat pertandingan berlangsung ketat dan mampu membalikkan keadaan ke arah yang diinginkan berkat kecerdasan dan dinamisme permainannya. Untuk peran ini, pelatih timnas Jerman secara eksplisit menyoroti mantan anak asuhnya di Hoffenheim tersebut saat mengumumkan skuadnya pada hari Kamis.

"Dia tidak membutuhkan waktu adaptasi, melainkan langsung bersemangat. Nadiem selalu menampilkan emosi dalam permainannya, selalu ingin menang, dan jika dia bermain sepuluh menit, dia akan berjuang sekuat tenaga selama sepuluh menit itu; jika dia bermain 90 menit, maka dia akan berjuang selama 90 menit. Tentu saja dia akan memulai sebagai cadangan, tapi pasti akan mendapat kesempatan bermain," kata Nagelsmann. Selain rasio gol dan ancaman gol Amiri di Mainz, sang pelatih juga menyoroti "emosionalitas"nya, "yang bisa memicu semangat tim lagi dengan kegigihannya yang positif, terutama di tengah panasnya pertandingan, saat laga mulai melambat setelah menit ke-70 karena kedua tim sudah lelah."

Pada hari Rabu, Amiri dan kawan-kawan akan memulai persiapan Piala Dunia di Kampus DFB di Herzogenaurach. Pada 31 Mei, pertandingan uji coba terakhir melawan Finlandia akan digelar sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat, di mana Jerman akan berhadapan dengan tuan rumah bersama AS pada 6 Juni. Pada laga pembuka Piala Dunia, tim asuhan Nagelsmann akan menghadapi pendatang baru turnamen, Curacao, pada 14 Juni, sementara lawan lain di grup adalah Pantai Gading dan Ekuador.