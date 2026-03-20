"Dia baru berusia 18 tahun, tapi terlihat seperti pemain profesional berpengalaman" - Jerman diberi tahu bahwa mereka 'tidak bisa' mengabaikan pemain muda Bayern Munich itu dari skuad Piala Dunia

Mantan gelandang Jerman, Hamann, telah menjadi salah satu yang paling vokal dalam mendesak agar Karl dimasukkan ke dalam skuad turnamen final. Menilai kontribusi sang pemain muda, Hamann mengatakan kepada Sky Sport bahwa remaja tersebut memiliki bakat alami yang langka yang tak bisa diabaikan oleh tim nasional.

"Dia berusia 18 tahun dan baru bermain secara profesional selama delapan atau sembilan bulan, tetapi Anda merasa seolah-olah ada pemain berpengalaman di lapangan," kata Hamann. "Segala yang dilakukannya terlihat alami dan mudah. Dengan kemampuannya untuk mengelabui lawan dalam situasi satu lawan satu dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di sayap, kami tidak bisa tidak membawanya ke Piala Dunia, mengingat pemain yang kami miliki saat ini."