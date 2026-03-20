"Dia baru berusia 18 tahun, tapi terlihat seperti pemain profesional berpengalaman" - Jerman diberi tahu bahwa mereka 'tidak bisa' mengabaikan pemain muda Bayern Munich itu dari skuad Piala Dunia
Kenaikan pesat bagi bintang muda Bayern
Karl telah menggemparkan dunia sepak bola, berhasil memanfaatkan beberapa penampilannya bersama tim senior Bayern untuk mendapatkan tempat di skuad Jerman terbaru asuhan Julian Nagelsmann. Pemain berusia 18 tahun ini telah dipanggil untuk laga persahabatan mendatang melawan Swiss dan Ghana, sebuah langkah yang menandakan bahwa ia menjadi salah satu kandidat kuat untuk Piala Dunia mendatang.
Pujian tinggi dari seorang mantan pemain internasional
Mantan gelandang Jerman, Hamann, telah menjadi salah satu yang paling vokal dalam mendesak agar Karl dimasukkan ke dalam skuad turnamen final. Menilai kontribusi sang pemain muda, Hamann mengatakan kepada Sky Sport bahwa remaja tersebut memiliki bakat alami yang langka yang tak bisa diabaikan oleh tim nasional.
"Dia berusia 18 tahun dan baru bermain secara profesional selama delapan atau sembilan bulan, tetapi Anda merasa seolah-olah ada pemain berpengalaman di lapangan," kata Hamann. "Segala yang dilakukannya terlihat alami dan mudah. Dengan kemampuannya untuk mengelabui lawan dalam situasi satu lawan satu dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di sayap, kami tidak bisa tidak membawanya ke Piala Dunia, mengingat pemain yang kami miliki saat ini."
Nama-nama tak terduga dalam daftar terbaru Nagelsmann
Meskipun masuknya Karl disambut dengan antusias, Hamann mengakui bahwa ia kurang yakin dengan beberapa nama lain dalam daftar Nagelsmann. Secara khusus, mantan pemain timnas Jerman itu menyoroti masuknya Leroy Sane dan Pascal Gross sebagai keputusan yang mengundang pertanyaan, terutama mengingat kesulitan Sane belakangan ini untuk mendapatkan posisi starter yang konsisten di Galatasaray.
"Penunjukan Gross dan Sane mengejutkan saya," aku Hamann. "Kita tidak perlu membicarakan kemampuan Sane, tapi dia belum menjadi starter di Istanbul belakangan ini. Mengenai Pascal Gross, penunjukannya mengejutkan saya. Jika Nagelsmann melihatnya sebagai penghubung di skuad, dia mungkin akan membawanya ke Piala Dunia. Maka kembalinya dia ke Brighton pun sepadan."
Berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia
Karl akan mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lapangan latihan pekan ini sebelum Jerman menghadapi Swiss. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, laga-laga persahabatan ini menjadi ajang seleksi terakhir bagi sejumlah pemain cadangan. Karl tiba di pemusatan latihan dalam performa yang sangat baik, setelah mencetak satu gol dan dua assist dalam tiga penampilannya terakhir bersama Bayern di semua kompetisi. Setelah menghadapi Swiss, Die Mannschaft akan bersiap untuk menghadapi Ghana pada 30 Maret.
