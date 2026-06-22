Dia baru bergabung musim panas lalu: Bintang VfB Stuttgart tampaknya sudah ingin hengkang lagi

Oleh karena itu, El Khannouss bahkan secara khusus mengganti manajemennya—mulai sekarang ia terikat kontrak dengan HCM Sports Management, agensi yang juga menangani, antara lain, Frenkie de Jong (FC Barcelona) dan Viktor Gyökeres (FC Arsenal).

Perwakilan barunya dilaporkan sudah secara aktif menjajaki pasar untuk mencari klub baru yang potensial, meskipun belum ada tawaran konkret yang masuk. Meski demikian, ia berharap dapat menarik lebih banyak perhatian dari klub-klub besar melalui penampilan apiknya di Piala Dunia.

Dalam dua pertandingan penyisihan grup melawan Brasil (1:1) dan Skotlandia (1:0), El Khannouss selalu masuk dalam susunan pemain inti tim juara Piala Afrika saat ini dan meninggalkan kesan yang baik. Bersama Ismael Saibari, pemain yang diincar Bayern, ia termasuk di antara pemain yang paling menonjol.