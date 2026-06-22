Sebagaimana dilaporkan oleh Bild, pemain penyerang berusia 22 tahun tersebut ingin memanfaatkan Piala Dunia yang sedang berlangsung bersama Maroko untuk menunjukkan kemampuannya kepada klub-klub lain.
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Dia baru bergabung musim panas lalu: Bintang VfB Stuttgart tampaknya sudah ingin hengkang lagi
Oleh karena itu, El Khannouss bahkan secara khusus mengganti manajemennya—mulai sekarang ia terikat kontrak dengan HCM Sports Management, agensi yang juga menangani, antara lain, Frenkie de Jong (FC Barcelona) dan Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
Perwakilan barunya dilaporkan sudah secara aktif menjajaki pasar untuk mencari klub baru yang potensial, meskipun belum ada tawaran konkret yang masuk. Meski demikian, ia berharap dapat menarik lebih banyak perhatian dari klub-klub besar melalui penampilan apiknya di Piala Dunia.
Dalam dua pertandingan penyisihan grup melawan Brasil (1:1) dan Skotlandia (1:0), El Khannouss selalu masuk dalam susunan pemain inti tim juara Piala Afrika saat ini dan meninggalkan kesan yang baik. Bersama Ismael Saibari, pemain yang diincar Bayern, ia termasuk di antara pemain yang paling menonjol.
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VfB Stuttgart tidak ingin melepas El Khannouss
Sementara itu, VfB Stuttgart dilaporkan tidak terlalu bersedia untuk membicarakan kemungkinan hengkangnya pemain berusia 22 tahun tersebut. El Khannouss awalnya bergabung dengan klub asal Swabia itu pada musim panas lalu sebagai pemain pinjaman dari Leicester City, sebelum VfB Stuttgart menggunakan opsi pembelian senilai 18 juta euro pada akhir Mei.
Pada musim pertamanya bersama VfB, ia menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Sebastian Hoeneß dan tampil dalam 41 pertandingan resmi di semua kompetisi, di mana ia mencetak sembilan gol dan memberikan tujuh assist. Kontraknya di Stuttgart masih berlaku hingga 2030, dan tampaknya tidak ada klausul pelepasan.