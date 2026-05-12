Seperti dilaporkan oleh Bild, kepindahan bek tengah berbakat Joane Gadou dari RB Salzburg ke Borussia Dortmund sudah pasti. Pemain berusia 19 tahun itu dilaporkan telah lulus tes medis pada hari Senin.
Dia bahkan sudah lolos tes medis! BVB tampaknya telah mengamankan transfer besar pertamanya di musim panas ini
Namun, tepat pada hari itu, Bild masih melaporkan bahwa klub Bundesliga Austria tersebut kembali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi untuk jasa Gadou, melebihi angka 20 juta euro yang telah disepakati sebelumnya. Menurut laporan tersebut, Salzburg ingin mengantongi sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer dasar ditambah pembayaran bonus sebesar empat hingga enam juta euro untuk Gadou. Secara keseluruhan, total biaya transfer tersebut bahkan berpotensi melampaui angka 30 juta euro.
Gadou yang memiliki tinggi 1,95 m pindah dari akademi Paris Saint-Germain ke Austria pada tahun 2024. Untuk Salzburg, pemain timnas junior Prancis ini tampil dalam 33 pertandingan resmi musim ini, dan ia mengumpulkan pengalaman internasional di Liga Europa.
Di Dortmund, pemain berusia 19 tahun ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tengah yang kekurangan pemain. Mengingat pensiunnya Niklas Süle, cedera berkepanjangan yang dialami Emre Can, serta masa depan Nico Schlotterbeck yang masih belum pasti, BVB sangat membutuhkan pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan tengah.
BVB merekrut Gadou: "Di usianya yang masih muda, dia sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano"
Kabarnya, minat Dortmund terhadap Gadou sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Bahkan Sebastian Kehl, pendahulu Book di BVB, dikabarkan sudah mengincar pemain muda tersebut sejak musim semi lalu.
Menurut Michael Unverdorben, wakil kepala bagian olahraga di Salzburger Nachrichten, BVB akan mendapatkan seorang bek dalam diri Gadou yang "pada usia ini sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano pada masa itu".
"Dia pasti bek tengah terbaik Salzburg. Sudah lama diketahui bahwa dia akan menjadi transfer besar, karena dia benar-benar memiliki bakat luar biasa dan potensi yang sangat besar. Dia kuat dalam duel dan sundulan, serta memiliki semua yang dibutuhkan seorang bek kelas internasional," kata Unverdorben dalam wawancara dengan SPOX pada awal Mei.