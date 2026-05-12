Namun, tepat pada hari itu, Bild masih melaporkan bahwa klub Bundesliga Austria tersebut kembali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi untuk jasa Gadou, melebihi angka 20 juta euro yang telah disepakati sebelumnya. Menurut laporan tersebut, Salzburg ingin mengantongi sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer dasar ditambah pembayaran bonus sebesar empat hingga enam juta euro untuk Gadou. Secara keseluruhan, total biaya transfer tersebut bahkan berpotensi melampaui angka 30 juta euro.

Gadou yang memiliki tinggi 1,95 m pindah dari akademi Paris Saint-Germain ke Austria pada tahun 2024. Untuk Salzburg, pemain timnas junior Prancis ini tampil dalam 33 pertandingan resmi musim ini, dan ia mengumpulkan pengalaman internasional di Liga Europa.

Di Dortmund, pemain berusia 19 tahun ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tengah yang kekurangan pemain. Mengingat pensiunnya Niklas Süle, cedera berkepanjangan yang dialami Emre Can, serta masa depan Nico Schlotterbeck yang masih belum pasti, BVB sangat membutuhkan pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan tengah.