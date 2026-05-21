Dia bahkan sampai menangis! Cristiano Ronaldo mematahkan kutukan selama enam tahun bersama Al-Nassr

Sejak pindah ke Saudi Pro League pada awal 2023, Ronaldo terus menjadi sorotan media. Dalam dua musim terakhir, ia menjadi top skor dengan 35 gol (2023/24) dan 25 gol (2024/25) — namun pada akhirnya timnya hanya mampu finis sebagai runner-up. Bersama Real Madrid, ia telah meraih total lima gelar Liga Champions sepanjang kariernya.

Ronaldo masuk dalam skuad Portugal untuk turnamen Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) dan dengan demikian akan tampil di putaran final Piala Dunia keenamnya - sebuah rekor.

Lionel Messi juga akan mengikuti turnamen ini untuk keenam kalinya, namun Argentina sebagai juara bertahan belum mengumumkan skuadnya. Ronaldo adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang telah mencetak gol di lima Piala Dunia yang berbeda.