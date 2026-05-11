Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis L’Equipe, pemain berusia 23 tahun itu berbicara tentang masa-masa sulitnya saat membela SGE dan tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran-sindiran terhadap petinggi klub Frankfurt.
Dia bahkan membandingkan dirinya dengan Lionel Messi: Bintang SGE yang gagal total itu meluapkan kekesalannya kepada Eintracht Frankfurt
Yang terpenting, ia merasa kurang mendapat dukungan yang diperlukan di Eintracht untuk bisa menembus tim utama dalam jangka panjang. "Di Jerman, saya menemukan dunia yang berbeda, tanpa bisa berbahasa setempat. Saya hanya empat kali masuk starting eleven dalam setahun dan beberapa kali tampil sebentar: Bahkan jika nama Anda Lionel Messi, Anda tetap butuh waktu untuk menunjukkan kualitas Anda," kata Wahi.
Mantan pelatih SGE, Dino Toppmöller, juga tidak luput dari kritik karena dianggap tidak memberikan kepercayaan yang cukup kepada pemain berusia 23 tahun itu. "Pada musim sebelumnya, saya mencetak gol dalam pertandingan pramusim sebelum mereka mendatangkan penyerang lain (Jonathan Burkardt; Catatan Redaksi) yang diturunkan oleh pelatih."
Masalah serupa juga pernah terjadi di Olympique Marseille, tempat Wahi bermain sebelum bergabung dengan Frankfurt. "Di Marseille, saya berusia 21 tahun, dan mereka memberi saya waktu empat bulan untuk membuktikan diri - itu tidak banyak. Di kedua klub ini, mereka tidak memberi saya waktu dan tidak memberi saya kesempatan," kata penyerang tersebut, yang menekankan bahwa ia akan "memanfaatkan kesempatan jika diberikan kepadanya."
Wahi mengecewakan di Eintracht Frankfurt
Wahi pindah dari Marseille ke SGE pada Januari 2025 dengan biaya transfer sebesar 26 juta euro, namun ia tak pernah benar-benar mampu menembus tim utama di sana. Dalam kurun waktu satu tahun kalender, ia hanya mencatatkan 25 penampilan (satu gol, tiga assist) — sebagian besar di antaranya sebagai pemain pengganti yang masuk dari bangku cadangan.
Pada jendela transfer musim dingin lalu, Frankfurt akhirnya meminjamkan penyerang tersebut kembali ke Prancis ke OGC Nice, di mana Wahi tampaknya akhirnya mampu menunjukkan potensinya di lapangan. Meskipun klub tersebut sedang terjerat dalam pertarungan menghindari degradasi di Ligue 1, pemain berusia 23 tahun ini tampil meyakinkan dengan tujuh gol dan dua assist dalam 16 pertandingan resmi.
Masa pinjamannya di Nice masih berlaku hingga akhir musim, setelah itu ia harus kembali ke Eintracht sesuai dengan ketentuan saat ini. Namun, kemungkinan ia bertahan dalam jangka panjang di klub asal Hessen tersebut cukup kecil; kabarnya, SGE bersedia untuk bernegosiasi jika tawaran mencapai 20 juta euro.