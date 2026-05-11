Dia bahkan membandingkan dirinya dengan Lionel Messi: Bintang SGE yang gagal total itu meluapkan kekesalannya kepada Eintracht Frankfurt

Yang terpenting, ia merasa kurang mendapat dukungan yang diperlukan di Eintracht untuk bisa menembus tim utama dalam jangka panjang. "Di Jerman, saya menemukan dunia yang berbeda, tanpa bisa berbahasa setempat. Saya hanya empat kali masuk starting eleven dalam setahun dan beberapa kali tampil sebentar: Bahkan jika nama Anda Lionel Messi, Anda tetap butuh waktu untuk menunjukkan kualitas Anda," kata Wahi.

Mantan pelatih SGE, Dino Toppmöller, juga tidak luput dari kritik karena dianggap tidak memberikan kepercayaan yang cukup kepada pemain berusia 23 tahun itu. "Pada musim sebelumnya, saya mencetak gol dalam pertandingan pramusim sebelum mereka mendatangkan penyerang lain (Jonathan Burkardt; Catatan Redaksi) yang diturunkan oleh pelatih."

Masalah serupa juga pernah terjadi di Olympique Marseille, tempat Wahi bermain sebelum bergabung dengan Frankfurt. "Di Marseille, saya berusia 21 tahun, dan mereka memberi saya waktu empat bulan untuk membuktikan diri - itu tidak banyak. Di kedua klub ini, mereka tidak memberi saya waktu dan tidak memberi saya kesempatan," kata penyerang tersebut, yang menekankan bahwa ia akan "memanfaatkan kesempatan jika diberikan kepadanya."