Dia bahkan berkesempatan mengangkat trofi Champions League! Bintang tersembunyi di final Liga Champions itu sudah lama tidak bermain lagi untuk PSG

Meskipun ia tidak lagi bermain untuk PSG, keberhasilan merebut kembali gelar Liga Champions memiliki makna emosional yang besar bagi Kimpembe. Selama total 20 tahun, bek ini telah membela klub juara beruntun asal ibu kota Prancis tersebut; ia sudah memulai kariernya di tim junior PSG sejak tahun 2005.

Hampir sepuluh tahun kemudian, saat berusia 19 tahun, ia berhasil mendapatkan tempat tetap di skuad tim utama, di mana ia kemudian menjadi pemain inti dalam waktu yang lama. Selain itu, Kimpembe telah menjadi bagian tetap dari tim nasional Prancis selama bertahun-tahun; di antaranya, ia masuk dalam skuad saat meraih gelar juara Piala Dunia 2018 dan tampil dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Denmark (0-0).

Namun, sejak akhir 2022, cedera semakin sering menghalangi Kimpembe. Akibat robekan tendon Achilles, ia sempat tidak bisa bermain selama hampir dua tahun, dan ia kembali bermain beberapa bulan sebelum kemenangan di Liga Champions tahun lalu.

Setelah itu, Kimpembe pindah ke Qatar SC, di mana kontraknya akan berakhir pada akhir Juni. Pada musim yang baru saja berlalu, ia telah tampil dalam sebelas pertandingan resmi untuk klub asal Qatar tersebut.