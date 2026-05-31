Sebagai duta resmi final PSG, Kimpembe telah membawa trofi Liga Champions ke dalam stadion bersama Thierry Henry menjelang pertandingan final melawan Arsenal di Budapest. Mantan penyerang kelas dunia asal Prancis itu berperan sebagai mitra Kimpembe di kubu Arsenal, klub tempat ia menghabiskan sebagian besar kariernya.
Dia bahkan berkesempatan mengangkat trofi Champions League! Bintang tersembunyi di final Liga Champions itu sudah lama tidak bermain lagi untuk PSG
Setelah Paris berhasil memenangkan final dramatis melalui adu penalti, Kimpembe kembali tampil dalam upacara penyerahan trofi. Pertama-tama, bek yang kini bermain untuk Qatar SC di Qatar itu bertugas membawa trofi dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
Sudah terlihat jelas bahwa Kimpembe, yang pindah dari Paris ke Qatar musim panas lalu, masih sangat disukai oleh para bintang PSG. Di antaranya, ia berpelukan erat dengan Nuno Mendes dan Joao Neves, dua mantan rekan setimnya.
Beberapa menit kemudian, para pemain Paris pun mengajak Kimpembe untuk ikut dalam upacara penyerahan trofi. Di antaranya, Ousmane Dembele mendorong pemain berusia 30 tahun itu untuk mengangkat trofi ke atas. Dengan sedikit malu-malu, Kimpembe menerima tawaran tersebut dan mengangkat trofi ke langit malam Budapest di tengah sorak-sorai meriah para mantan rekan setimnya.
- AFP
Pada tahun 2025, Presnel Kimpembe masih merayakan gelar Liga Champions sebagai pemain PSG
Tahun lalu, Kimpembe masih berstatus sebagai pemain PSG dan berhasil merayakan gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Meskipun ia hanya tampil dalam lima pertandingan di semua kompetisi akibat musim yang diwarnai cedera, dan hanya bermain selama 18 menit sepanjang musim Liga Champions lalu, Kimpembe berhasil masuk dalam skuad untuk final melawan Inter Milan (5-0).
Pada hari Sabtu, PSG berhasil mempertahankan gelar juara dan merayakan trofi Liga Champions keduanya. Kai Havertz membawa Arsenal unggul lebih dulu, namun di pertengahan babak kedua, Dembele menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti. Skor 1-1 tetap bertahan baik setelah 90 maupun 120 menit, sehingga adu penalti harus menentukan pemenangnya. Dalam adu penalti tersebut, tim Prancis lebih tenang, sementara bek tengah Arsenal, Gabriel, melakukan kesalahan fatal. Pemain Brasil itu segera dihibur oleh rekan senegaranya dan kapten PSG, Marquinhos.
Presnel Kimpembe menjadi juara dunia bersama Prancis pada tahun 2018
Meskipun ia tidak lagi bermain untuk PSG, keberhasilan merebut kembali gelar Liga Champions memiliki makna emosional yang besar bagi Kimpembe. Selama total 20 tahun, bek ini telah membela klub juara beruntun asal ibu kota Prancis tersebut; ia sudah memulai kariernya di tim junior PSG sejak tahun 2005.
Hampir sepuluh tahun kemudian, saat berusia 19 tahun, ia berhasil mendapatkan tempat tetap di skuad tim utama, di mana ia kemudian menjadi pemain inti dalam waktu yang lama. Selain itu, Kimpembe telah menjadi bagian tetap dari tim nasional Prancis selama bertahun-tahun; di antaranya, ia masuk dalam skuad saat meraih gelar juara Piala Dunia 2018 dan tampil dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Denmark (0-0).
Namun, sejak akhir 2022, cedera semakin sering menghalangi Kimpembe. Akibat robekan tendon Achilles, ia sempat tidak bisa bermain selama hampir dua tahun, dan ia kembali bermain beberapa bulan sebelum kemenangan di Liga Champions tahun lalu.
Setelah itu, Kimpembe pindah ke Qatar SC, di mana kontraknya akan berakhir pada akhir Juni. Pada musim yang baru saja berlalu, ia telah tampil dalam sebelas pertandingan resmi untuk klub asal Qatar tersebut.
- AFP
Presnel Kimpembe: Catatan statistiknya bersama PSG
Permainan
241
Gol
3
Gelar
8 kali Juara Prancis, 6 kali Juara Piala Prancis, 1 kali Juara Liga Champions