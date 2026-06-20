'Dia akan siap bermain' - Neymar dipastikan kembali membela Brasil saat menghadapi Skotlandia, sementara Carlo Ancelotti memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya

Namun, Ancelotti mengungkapkan bahwa ia berharap Neymar sudah bisa bermain penuh untuk menutup babak penyisihan Grup C.

"Neymar akan berlatih secara individu besok, dan pada hari Senin bersama seluruh tim. Ia akan siap untuk pertandingan melawan Skotlandia," katanya setelah kemenangan 3-0 Selecao atas Haiti.