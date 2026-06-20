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Thomas Hindle

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'Dia akan siap bermain' - Neymar dipastikan kembali membela Brasil saat menghadapi Skotlandia, sementara Carlo Ancelotti memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya

Neymar
Brazil
World Cup

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengumumkan bahwa Neymar akan siap diturunkan dalam laga terakhir fase grup Selecao melawan Skotlandia. Gelandang serang Santos tersebut absen dalam dua pertandingan pertama turnamen ini akibat cedera betis, namun sang pelatih mengumumkan bahwa ia akan berlatih bersama tim pada awal pekan depan, dan akan turut berperan pada pekan depan untuk menutup babak penyisihan Grup C.

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    Beralih dari latihan ke pertandingan

    Neymar masuk dalam daftar pemain cadangan pada pertandingan pertama Brasil di fase grup melawan Maroko, namun tidak turun bermain dalam laga tersebut. Menjelang pertandingan Jumat nanti, timnas Brasil mengumumkan bahwa pemain berusia 34 tahun itu akan tetap berada di New Jersey untuk melanjutkan rehabilitasi akibat cedera otot betis tingkat dua yang diperkirakan akan membuatnya absen selama dua hingga tiga minggu.

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    Tersedia untuk Skotlandia

    Namun, Ancelotti mengungkapkan bahwa ia berharap Neymar sudah bisa bermain penuh untuk menutup babak penyisihan Grup C.

    "Neymar akan berlatih secara individu besok, dan pada hari Senin bersama seluruh tim. Ia akan siap untuk pertandingan melawan Skotlandia," katanya setelah kemenangan 3-0 Selecao atas Haiti.

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    Kembalinya yang tepat waktu?

    Kembalinya Neymar bisa terjadi pada momen krusial bagi Selecao. Penyerang andalan Raphinha diduga mengalami cedera otot paha belakang pada babak pertama saat menang 3-0 atas Haiti. Ancelotti mengakui bahwa ia belum tahu seberapa parah cedera tersebut, dan mengumumkan bahwa pemain sayap itu perlu menjalani 'pemeriksaan lebih lanjut' untuk menentukan apakah ia bisa diturunkan. Pemain asal Brasil itu mengalami cedera otot paha belakang yang membuatnya absen di paruh akhir musim 2025-26.

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    Brasil mulai mengembangkan

    Bagaimanapun juga, kabar ini muncul setelah hasil positif yang diraih Selecao. Mereka mengawali pertandingan Grup C dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko, dan membutuhkan kemenangan untuk tetap bersaing memperebutkan tempat di babak 32 besar. Dan Brasil tampil mengesankan pada Jumat malam, mencetak tiga gol di babak pertama sebelum dengan mudah meraih kemenangan. Neymar, tampaknya, akan memberikan dorongan tambahan bagi mereka saat mereka melanjutkan upaya untuk melaju jauh di Amerika Utara musim panas ini.

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