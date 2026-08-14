'Dia akan selalu menjadi presiden saya' - Toby Alderweireld mendukung mantan rekan setimnya untuk peran mengejutkan di FIFA

Rekomendasi itu muncul di tengah kritik yang lebih luas terhadap presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, yang menanjak lewat jajaran administratif di UEFA alih-alih bermain secara profesional. Alderweireld meyakini para administrator kerap tidak memiliki wawasan yang diperlukan untuk menjaga kultur sepakbola.

"Sangat penting bahwa presiden FIFA adalah seseorang yang pernah memainkan permainan ini dan memahami permainan ini," tambahnya. "Kita semua pernah menjadi suporter. Lalu kita menjadi pemain sepakbola. Kita tahu kedua sisinya. Ketika saya masih kecil, saya pergi ke semua laga tandang dengan bus. Kami bukan sekadar orang-orang yang menghasilkan banyak uang dari bermain di Premier League dan Liga Champions.

"Kami juga penggemar sepakbola. Kami memainkan permainan ini. Kami tahu seperti apa rasanya. Menjadi pemain dan suporter. Satu hal yang sangat penting adalah bahwa orang yang berbicara itu harus orang sepakbola karena lihat saja Piala Dunia. Pertunjukan 20 menit saat turun minum? Di situlah Anda membutuhkan seseorang yang memahami sepakbola untuk mengatakan tidak.

"Hal terindah dari olahraga ini adalah tradisinya. Hal-hal baru juga punya tempatnya, tetapi kami juga perlu melindungi tradisi, dan itulah mengapa Anda membutuhkan para pemain sepakbola, orang-orang sepakbola yang telah lama berkecimpung di permainan ini, untuk menjaga para pebisnis tetap terkendali."