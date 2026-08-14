Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Dia akan selalu menjadi presiden saya' - Toby Alderweireld mendukung mantan rekan setimnya untuk peran mengejutkan di FIFA
Alderweireld mendukung Kompany untuk presiden FIFA
Mantan bek Belgia Alderweireld menyebut pelatih Bayern Kompany sebagai kandidat ideal versinya untuk memimpin FIFA di masa depan. Mantan bek tengah Tottenham itu menilai badan pengatur sepak bola dunia membutuhkan pemimpin dengan latar belakang sepak bola yang benar-benar kuat.
Kompany saat ini menangani raksasa Jerman Bayern Munich, tempat ia sudah memenangi dua gelar Bundesliga secara beruntun. Pria 40 tahun itu sebelumnya menikmati karier bermain yang gemilang, dengan meraih banyak trofi dalam periode berkarier di Inggris dan Belgia. Setelah 47 kali berbagi lapangan bersama di lini pertahanan Belgia, Alderweireld menegaskan mantan rekan setimnya itu memiliki visi yang sempurna untuk memimpin olahraga ini.
- Getty Images
"Dia akan selalu menjadi presiden saya"
Alderweireld mengungkapkan bahwa Kompany selalu memiliki ambisi untuk memberi pengaruh pada olahraga ini di luar lapangan, meski jalur sebagai pelatih pada awalnya tidak terlihat jelas selama masa bermainnya.
"Siapa pilihan saya untuk menjadi presiden FIFA berikutnya? Vincent Kompany," kata Alderweireld kepada Hajper. "Saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia ingin menjadi pelatih. Dia selalu berbicara soal menjalankan misi untuk mengubah sepakbola, tetapi mungkin misinya adalah melindungi sepakbola. Dia akan menjadi presiden pilihan saya, selalu."
Melindungi tradisi dari kepentingan komersial
Rekomendasi itu muncul di tengah kritik yang lebih luas terhadap presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, yang menanjak lewat jajaran administratif di UEFA alih-alih bermain secara profesional. Alderweireld meyakini para administrator kerap tidak memiliki wawasan yang diperlukan untuk menjaga kultur sepakbola.
"Sangat penting bahwa presiden FIFA adalah seseorang yang pernah memainkan permainan ini dan memahami permainan ini," tambahnya. "Kita semua pernah menjadi suporter. Lalu kita menjadi pemain sepakbola. Kita tahu kedua sisinya. Ketika saya masih kecil, saya pergi ke semua laga tandang dengan bus. Kami bukan sekadar orang-orang yang menghasilkan banyak uang dari bermain di Premier League dan Liga Champions.
"Kami juga penggemar sepakbola. Kami memainkan permainan ini. Kami tahu seperti apa rasanya. Menjadi pemain dan suporter. Satu hal yang sangat penting adalah bahwa orang yang berbicara itu harus orang sepakbola karena lihat saja Piala Dunia. Pertunjukan 20 menit saat turun minum? Di situlah Anda membutuhkan seseorang yang memahami sepakbola untuk mengatakan tidak.
"Hal terindah dari olahraga ini adalah tradisinya. Hal-hal baru juga punya tempatnya, tetapi kami juga perlu melindungi tradisi, dan itulah mengapa Anda membutuhkan para pemain sepakbola, orang-orang sepakbola yang telah lama berkecimpung di permainan ini, untuk menjaga para pebisnis tetap terkendali."
- Getty Images
Menjaga para pebisnis tetap terkendali di masa depan
Alderweireld menegaskan bahwa menjaga warisan panjang sepakbola membutuhkan mantan pemain di level tertinggi tata kelola untuk menyeimbangkan ambisi komersial dengan nilai-nilai tradisional.
Meski Kompany tetap fokus pada tugasnya sebagai pelatih di Bayern, Alderweireld sangat yakin mantan kaptennya itu ditakdirkan untuk melangkah maju dan melindungi sepakbola global saat waktunya tiba.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami