'Dia akan sangat cocok' - Pelatih Spanyol mengatakan bintang Argentina itu akan lebih cocok untuk La Roja daripada Kylian Mbappé, Vinicius Jr., dan Lionel Messi

Pelatih kepala asal Spanyol itu memang tak pernah segan mengungkapkan preferensi taktisnya, namun pengakuannya terbaru mengenai striker Atlético Madrid tersebut telah menggemparkan komunitas sepak bola internasional. Dalam wawancara baru-baru ini dengan COPE, sang manajer ditanya bintang dunia mana yang paling ingin ia naturalisasi atau rekrut untuk tim nasional Spanyol. Tanpa ragu, ia menunjuk Alvarez.

Bos La Roja itu menjelaskan bahwa profil pemain berusia 26 tahun itu persis seperti yang ia cari dalam seorang penyerang modern, dan mengisyaratkan bahwa Alvarez akan berkembang pesat dalam sistem yang saat ini dipimpin oleh pemain-pemain seperti Mikel Oyarzabal. "Menurut saya, dia adalah pemain yang fantastis," kata sang pelatih. "Keputusan saya untuk memilihnya dulu tidaklah salah. Menurut saya, Julian akan sangat cocok; ia akan menjadi pemain sepak bola yang sangat penting."