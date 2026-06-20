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'Dia akan sangat cocok' - Pelatih Spanyol mengatakan bintang Argentina itu akan lebih cocok untuk La Roja daripada Kylian Mbappé, Vinicius Jr., dan Lionel Messi
Penambahan impian bagi La Roja
Pelatih kepala asal Spanyol itu memang tak pernah segan mengungkapkan preferensi taktisnya, namun pengakuannya terbaru mengenai striker Atlético Madrid tersebut telah menggemparkan komunitas sepak bola internasional. Dalam wawancara baru-baru ini dengan COPE, sang manajer ditanya bintang dunia mana yang paling ingin ia naturalisasi atau rekrut untuk tim nasional Spanyol. Tanpa ragu, ia menunjuk Alvarez.
Bos La Roja itu menjelaskan bahwa profil pemain berusia 26 tahun itu persis seperti yang ia cari dalam seorang penyerang modern, dan mengisyaratkan bahwa Alvarez akan berkembang pesat dalam sistem yang saat ini dipimpin oleh pemain-pemain seperti Mikel Oyarzabal. "Menurut saya, dia adalah pemain yang fantastis," kata sang pelatih. "Keputusan saya untuk memilihnya dulu tidaklah salah. Menurut saya, Julian akan sangat cocok; ia akan menjadi pemain sepak bola yang sangat penting."
- AFP
Kekaguman yang telah lama ada
Ini bukan kali pertama pelatih asal Spanyol itu berani melawan arus untuk mendukung mantan pemain Manchester City tersebut. Setelah kemenangan Argentina di Piala Dunia Qatar, pilihan resmi sang manajer untuk penghargaan individu tertinggi FIFA sempat menimbulkan kehebohan di seluruh dunia karena mengabaikan rekan senegaranya yang legendaris itu. Kini, sang taktik telah menegaskan kembali bahwa keyakinannya terhadap kualitas elit sang penyerang tidak pernah goyah selama bertahun-tahun sejak turnamen tersebut.
Ketika ditanya apakah ia benar-benar yakin bahwa sang penyerang adalah pilihan yang lebih unggul daripada pemain-pemain seperti bintang baru Real Madrid Kylian Mbappe atau Vinicius Junior, sang manajer tetap teguh pada penilaian taktisnya. Meskipun mengakui kehebatan pemain lain, ia menegaskan bahwa etos kerja dan keserbagunaan pemain Atletico tersebut menjadikannya kandidat ideal untuk gaya sepak bola khasnya. "Mbappe, Vinicius, dan banyak pemain lain memang ada, tapi menurut saya, Julian sangat cocok," tambahnya.
Membela keputusan yang kontroversial
Kegigihan sang manajer dalam memuji pemain asal Argentina itu sesekali membuatnya berselisih dengan para kritikus yang merasa ia mengabaikan status ikonik Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali. Sebelumnya, ia harus menjelaskan proses pengambilan keputusannya dalam konferensi pers, menegaskan bahwa suaranya merupakan soal preferensi profesional, bukan bentuk penghinaan terhadap pemain lain mana pun. Saat itu, ia dengan cepat membantah segala dugaan bahwa pilihannya bukanlah hasil dari pertimbangan sepak bola yang matang.
"Masalahnya dengan Julian Alvarez adalah karena saya menyukainya," jelas manajer tersebut mengenai pemungutan suara tersebut. "Apa yang bisa saya katakan? Saya tidak minum; saya benar-benar sadar. Saya menyukainya, dan apakah dia juara dunia? Ya. Apakah orang-orang lain yang disebutkan pernah menjadi juara dunia? Saya tahu. Seperti yang saya katakan, saya hanya merasa ingin begitu. Messi memenangkan kejuaraan dunia. Dia yang terhebat, tentu saja. Tapi saya tidak merasa ingin memilihnya; saya merasa ingin memilih Julian."
- AFP
Sesuai dengan filosofi Spanyol
Komentar-komentar ini menyoroti apresiasi taktis khusus terhadap kemampuan sang penyerang dalam melakukan tekanan dari lini depan dan menghubungkan permainan, ciri-ciri yang telah menjadi ciri khas tim Spanyol saat ini. Sejak pindah ke Metropolitano untuk bermain di bawah asuhan Diego Simeone, pemain berusia 26 tahun ini terus menunjukkan fleksibilitas taktis yang membuatnya menjadi favorit di bawah Pep Guardiola, yang semakin memperkuat penilaian tinggi sang pelatih terhadap sang pemain.
Alvarez, yang menjadi incaran transfer musim panas Barcelona dan baru-baru ini menjadi sasaran tawaran €150 juta dari Real Madrid yang ditolak, tetap mempertahankan catatan individu yang gemilang meskipun Atletico belum meraih gelar apa pun, dengan mencatatkan 49 gol dan 17 assist dalam 106 penampilan di semua kompetisi selama dua musim.