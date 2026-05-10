“Dia akan pulih sepenuhnya” - Kabar menggembirakan bagi para penggemar Lamine Yamal menjelang Piala Dunia, setelah rekan setimnya di Barcelona, Fermin Lopez, memprediksi pemulihannya dari cedera
Perjalanan Yamal Menuju Pemulihan di Piala Dunia
Para pendukung Barcelona dan Spanyol telah cemas menanti kabar kondisi kebugaran Yamal sejak ia dipastikan absen hingga akhir musim liga domestik. Namun, Lopez memberikan pandangan positif mengenai mental sang pemain berusia 18 tahun. Berbicara kepada Mundo Deportivo, ia mengatakan: "Dia baik-baik saja. Saat cedera, awalnya memang sulit karena dia adalah sosok yang ambisius dan suka berkontribusi di lapangan serta bermain. Dengan cedera ini, dia tidak bisa bermain sampai Piala Dunia. Sekarang dia baik-baik saja dan perlu fokus pada pemulihan, dan saya pikir dia akan dalam kondisi yang baik." Keyakinan yang ditunjukkan oleh Lopez mencerminkan optimisme pelatih Spanyol Luis de la Fuente, yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa bintang berusia 18 tahun itu berlatih tiga jam sehari untuk memastikan dirinya siap untuk panggung internasional.
Berjuang untuk meraih gelar Clasico yang bersejarah
Barcelona kini berada di ambang meraih gelar Liga ke-29 mereka, dan kemenangan dalam El Clásico mendatang akan memastikan gelar liga bersejarah, karena Blaugrana belum pernah sebelumnya memastikan gelar juara dengan mengalahkan Real Madrid secara langsung. López sangat menantikan momen ini, dan menjelaskan: "Pada akhirnya, ini adalah pertandingan yang sangat kami para pemain sukai, sebuah El Clásico, terutama mengingat situasi kami saat ini. Kami sangat ingin bermain, memberikan yang terbaik, dan mempersembahkan kemenangan bagi para Cules."
Meskipun hasil imbang juga cukup untuk memastikan trofi, gelandang ini menegaskan bahwa romantisme lawan adalah hal sekunder dibandingkan dengan sekadar menyelesaikan tugas. "Tidak masalah, semakin cepat semakin baik," tambahnya. "Pada akhirnya itulah yang penting, kami telah sangat konsisten sepanjang tahun dan kami harus memenangkannya sekarang secepat mungkin."
Keajaiban Hansi Flick
Lopez telah menjadi bagian penting dari sistem taktis Hansi Flick musim ini, dengan tampil gemilang di laga-laga besar. Ketika ditanya untuk menggambarkan sang pelatih asal Jerman itu, ia memuji peran penting yang telah dimainkan Flick di klub. "Hansi Flick adalah sosok yang sangat ramah, sangat ambisius, dan sangat menuntut. Apa yang dilihat semua orang adalah apa yang ia tanamkan dalam tim. Kami sangat senang bersamanya; saya rasa kami telah berkembang pesat baik sebagai tim maupun secara individu. Seluruh tim sangat senang bersamanya."
Pemain berusia 22 tahun ini juga percaya bahwa kesuksesan tim dibangun di atas fondasi yang kuat dari bakat-bakat La Masia. Menyikapi prospek meraih gelar liga berturut-turut dengan bintang-bintang binaan sendiri, ia mencatat: "Saya pikir Real Madrid adalah rival terbesar kami... dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Merupakan pencapaian luar biasa bahwa, dengan pemain-pemain binaan sendiri yang kami besarkan, dan sebagai tim yang kami miliki, kami berhasil meraih dua gelar liga berturut-turut."
Ambisi Spanyol di Piala Dunia
Menatap musim panas mendatang, Lopez yakin bahwa ia dapat memainkan peran penting bagi tim nasional setelah menjalani tahun yang gemilang di bawah asuhan Flick. "Saya melihat diri saya memainkan peran penting. Luis [de la Fuente] memberi saya banyak kepercayaan diri, dan saya lebih sering diturunkan dalam pemanggilan-pemanggilan terakhir ini. Saya rasa saya telah mengambil langkah maju bersama tim nasional, dan saya sangat senang. Manajer yang memutuskan siapa yang bermain, tetapi hanya dengan berada di Piala Dunia saja sudah membuat saya bahagia. Saya rasa kami memiliki tim yang hebat, skuad yang hebat, yang mampu mengulangi apa yang kami lakukan di Kejuaraan Eropa. Itulah impian dan tujuan kami."