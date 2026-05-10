Barcelona kini berada di ambang meraih gelar Liga ke-29 mereka, dan kemenangan dalam El Clásico mendatang akan memastikan gelar liga bersejarah, karena Blaugrana belum pernah sebelumnya memastikan gelar juara dengan mengalahkan Real Madrid secara langsung. López sangat menantikan momen ini, dan menjelaskan: "Pada akhirnya, ini adalah pertandingan yang sangat kami para pemain sukai, sebuah El Clásico, terutama mengingat situasi kami saat ini. Kami sangat ingin bermain, memberikan yang terbaik, dan mempersembahkan kemenangan bagi para Cules."

Meskipun hasil imbang juga cukup untuk memastikan trofi, gelandang ini menegaskan bahwa romantisme lawan adalah hal sekunder dibandingkan dengan sekadar menyelesaikan tugas. "Tidak masalah, semakin cepat semakin baik," tambahnya. "Pada akhirnya itulah yang penting, kami telah sangat konsisten sepanjang tahun dan kami harus memenangkannya sekarang secepat mungkin."