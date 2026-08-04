Ngumoha sedang bersiap menghadapi musim besar bersama Liverpool setelah menorehkan terobosan luar biasa. Ngumoha mencetak gol kemenangan pada menit ke-10 masa tambahan waktu dalam debutnya di Premier League, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub. Kurang dari sebulan kemudian, ia kembali menorehkan rekor dengan menjadi pemain termuda yang tampil di Liga Champions untuk Liverpool.

Berbicara kepada talkSPORT, ketua Peterborough United Darragh MacAnthony menyatakan keyakinan besar terhadap winger tersebut. "Dia (Ngumoha) akan menjadi sensasi tahun ini," kata MacAnthony. "Saya akan membuat prediksi bahwa dia akan memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini di Premier League, tanpa keraguan. Saya mungkin lebih percaya diri karena dia dan karena dia bisa bermain di sisi kiri dan kanan."