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"Dia akan menjadi sensasi tahun ini" - Bintang muda Liverpool diprediksi akan memiliki karier yang lebih hebat daripada Yan Diomande saat Real Madrid semakin dekat dengan kesepakatan senilai €130 juta
MacAnthony buat prediksi berani soal Ngumoha
Ngumoha sedang bersiap menghadapi musim besar bersama Liverpool setelah menorehkan terobosan luar biasa. Ngumoha mencetak gol kemenangan pada menit ke-10 masa tambahan waktu dalam debutnya di Premier League, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub. Kurang dari sebulan kemudian, ia kembali menorehkan rekor dengan menjadi pemain termuda yang tampil di Liga Champions untuk Liverpool.
Berbicara kepada talkSPORT, ketua Peterborough United Darragh MacAnthony menyatakan keyakinan besar terhadap winger tersebut. "Dia (Ngumoha) akan menjadi sensasi tahun ini," kata MacAnthony. "Saya akan membuat prediksi bahwa dia akan memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini di Premier League, tanpa keraguan. Saya mungkin lebih percaya diri karena dia dan karena dia bisa bermain di sisi kiri dan kanan."
- Getty Images
Membandingkan bintang yang sedang naik daun itu dengan Diomande
MacAnthony melontarkan pujiannya lebih jauh dengan secara langsung membandingkan Ngumoha dengan Yan Diomande, yang berada di ambang menuntaskan transfer besar. Real Madrid dikabarkan telah menuntaskan negosiasi dengan RB Leipzig untuk merekrut Diomande dengan nilai sekitar €130 juta, menjadikannya salah satu kesepakatan paling menonjol pada bursa transfer musim panas, dengan hanya pengumuman resmi yang masih ditunggu.
Terlepas dari biaya besar yang melekat pada Diomande, MacAnthony menegaskan Ngumoha pada akhirnya akan memiliki perjalanan yang lebih baik dalam sepak bola. "Anda berbicara tentang Diomande dan uang yang dibicarakan di sekelilingnya, saya bahkan akan berdebat dan berpendapat bahwa Rio akan memiliki karier yang lebih baik darinya, menurut pendapat saya," kata MacAnthony. "Saya pikir dia akan menjadi sensasi yang luar biasa."
Tampil impresif untuk klub dan negara
Ngumoha sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di panggung internasional. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memberi Ngumoha kesempatan dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru, ketika remaja itu meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan berkat penampilan impresifnya pada babak kedua. Penampilan ini mendorong penyiar Adrian Durham menyebut Ngumoha sebagai sayap kanan terbaik untuk Inggris.
Di level klub, Liverpool memiliki kekosongan besar yang harus diisi setelah kepergian Mohamed Salah. Salah meninggalkan Anfield pada akhir musim lalu setelah karier legendaris yang mencakup lebih dari 250 gol. Meski Liverpool telah merekrut Victor Munoz untuk membantu memperkuat opsi serangan mereka, Ngumoha tampak berada dalam posisi yang sempurna untuk mengamankan tempat reguler.
- Getty
Apa selanjutnya untuk Ngumoha?
Ngumoha akan berusaha mengamankan tempat reguler di susunan pemain inti Liverpool saat musim baru Premier League dimulai. Dengan jendela transfer masih terbuka selama beberapa pekan lagi, klub itu mungkin akan berupaya mendatangkan tambahan kekuatan di lini serang. Namun, jika Ngumoha mampu mengulang performa spektakuler pada musim debutnya, ia bisa dengan cepat memantapkan diri sebagai penerus utama Salah di sayap kanan.
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