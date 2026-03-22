"Dia akan menjadi rekrutan yang hebat" - Legenda Chelsea mendesak The Blues untuk merekrut bintang Tottenham

Cole merasa Van de Ven adalah orang yang tepat untuk mengatasi masalah pertahanan Chelsea. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu titik terang langka di tengah masa-masa suram Tottenham, yang kini tengah terjerat dalam pertarungan menghindari degradasi.

Dengan spekulasi yang semakin menguat bahwa sang bek sedang mencari jalan keluar dari London Utara, Cole yakin The Blues harus bertindak cepat.

Legenda Chelsea ini yakin bahwa atribut fisik Van de Ven membuatnya sangat cocok dengan sistem taktik yang saat ini diterapkan di Stamford Bridge.

Berbicara mengenai kemungkinan transfer tersebut, Cole sangat yakin akan dampak yang dapat diberikan pemain asal Belanda itu bagi skuad asuhan Rosenior, yang sedang berupaya membangun kembali soliditas pertahanan mereka menjelang musim depan.