"Dia akan menjadi rekrutan yang hebat" - Legenda Chelsea mendesak The Blues untuk merekrut bintang Tottenham
Cole menemukan solusi pertahanan
Cole merasa Van de Ven adalah orang yang tepat untuk mengatasi masalah pertahanan Chelsea. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu titik terang langka di tengah masa-masa suram Tottenham, yang kini tengah terjerat dalam pertarungan menghindari degradasi.
Dengan spekulasi yang semakin menguat bahwa sang bek sedang mencari jalan keluar dari London Utara, Cole yakin The Blues harus bertindak cepat.
Legenda Chelsea ini yakin bahwa atribut fisik Van de Ven membuatnya sangat cocok dengan sistem taktik yang saat ini diterapkan di Stamford Bridge.
Berbicara mengenai kemungkinan transfer tersebut, Cole sangat yakin akan dampak yang dapat diberikan pemain asal Belanda itu bagi skuad asuhan Rosenior, yang sedang berupaya membangun kembali soliditas pertahanan mereka menjelang musim depan.
Sangat cocok untuk lini atas Rosenior
Di bawah asuhan Rosenior, Chelsea telah mencoba menerapkan strategi pertahanan yang agresif, namun hasil-hasil terkini menunjukkan bahwa para pemain saat ini kesulitan beradaptasi. The Blues telah menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi, dengan kebobolan 12 gol selama periode tersebut. Cole meyakini bahwa kecepatan pemulihan Van de Ven adalah hal yang tepat yang dibutuhkan manajer untuk membuat sistemnya berjalan efektif.
“Micky van de Ven dari Tottenham,” kata Cole saat membahas target potensial, menurut The Sun. “Saya pikir dia terlihat ingin hengkang dan saya yakin dia akan menjadi tambahan yang brilian bagi Chelsea. Mereka ingin bermain dengan garis pertahanan tinggi dan Anda membutuhkan bek yang cepat serta, Anda tahu, bek yang bagus dalam situasi satu lawan satu. Dia brilian.”
Perjuangan di Stamford Bridge
Dukungan ini datang di tengah meningkatnya tekanan yang dihadapi Rosenior. Meskipun pelatih berusia 41 tahun itu sempat mencatatkan awal yang produktif selama menjabat di bangku cadangan Chelsea, performa tim justru merosot dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan telak 3-0 di kandang Everton pada Sabtu lalu menjadi titik terendah, yang sangat merusak harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan.
Dengan pertahanan yang mulai goyah dan lawan yang semakin mudah memanfaatkan ruang di belakang barisan belakang, kebutuhan akan tambahan pemain berkualitas tinggi menjadi semakin mendesak. Van de Ven, yang bernilai sekitar £35 juta, akan memberikan kecepatan dan kemampuan teknis yang tampaknya kurang dimiliki tim Rosenior selama kekalahan mereka di Hill Dickinson.
Persaingan dari seluruh Eropa
Chelsea mungkin memiliki peluang besar untuk mendapatkan bek tersebut setelah salah satu peminat utamanya dilaporkan mulai mengurangi minatnya. Barcelona sebelumnya santer dikaitkan dengan rencana transfer Van de Ven dengan harga murah dalam upaya mereka mencari bek tengah sayap kiri. Namun, laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa raksasa Catalan itu kini mengalihkan perhatian ke tempat lain, khususnya ke rekan setim Van de Ven di Spurs, Luka Vuskovic.
Dengan kemungkinan Barcelona keluar dari persaingan, pintu terbuka bagi Chelsea untuk menguji tekad Tottenham. Meyakinkan rival langsung untuk menjual salah satu aset berharga mereka tidak pernah mudah, tetapi dengan Spurs menghadapi kemungkinan musim yang sulit lagi, daya tarik untuk tetap tinggal di London sambil bermain untuk tim dengan ambisi Eropa bisa menjadi hal yang menggoda bagi mantan pemain Wolfsburg tersebut.
