Shearer, mantan penyerang legendaris Newcastle United dan timnas Inggris, menilai Hurzeler akan menjadi sosok ideal untuk menggantikan Michael Carrick di Manchester United. Pelatih Brighton itu mencuri perhatian pada awal musim setelah membawa timnya menempati posisi ketiga klasemen Premier League.

Saat membahas tekanan yang kian besar terhadap jajaran manajemen United saat ini, Shearer juga menyebut dua pelatih ternama lain yang sedang tidak terikat dengan klub mana pun. Menurutnya, para petinggi Old Trafford bisa mempertimbangkan Eddie Howe, yang meninggalkan Newcastle pada Juli, atau Antonio Conte, mantan pelatih Inter dan Tottenham.

"Jika Carrick dicopot dari jabatannya, Hurzeler akan menjadi pengganti yang bagus, tetapi model kerja di Brighton sangat berbeda," kata Shearer kepada Metro. "Saya rasa pelatih lain yang akan dipertimbangkan adalah Howe. Conte juga akan dipertimbangkan. Suka atau tidak, itulah yang terjadi ketika Anda tidak memenangi pertandingan dan berada di salah satu klub terbesar di dunia. Anda harus menerimanya, dan saya cukup yakin Carrick memahaminya. Itulah sebabnya Michael sangat membutuhkan hasil positif. Jika tidak, nama-nama pelatih lain akan terus dikaitkan dengan posisinya."