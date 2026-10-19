Getty Images Sport
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“Dia akan menjadi pengganti yang bagus”: Alan Shearer dukung pelatih Brighton Fabian Hurzeler untuk menggantikan Michael Carrick di Manchester United
Shearer menyebut Hurzeler sebagai kandidat di Old Trafford
Shearer, mantan penyerang legendaris Newcastle United dan timnas Inggris, menilai Hurzeler akan menjadi sosok ideal untuk menggantikan Michael Carrick di Manchester United. Pelatih Brighton itu mencuri perhatian pada awal musim setelah membawa timnya menempati posisi ketiga klasemen Premier League.
Saat membahas tekanan yang kian besar terhadap jajaran manajemen United saat ini, Shearer juga menyebut dua pelatih ternama lain yang sedang tidak terikat dengan klub mana pun. Menurutnya, para petinggi Old Trafford bisa mempertimbangkan Eddie Howe, yang meninggalkan Newcastle pada Juli, atau Antonio Conte, mantan pelatih Inter dan Tottenham.
"Jika Carrick dicopot dari jabatannya, Hurzeler akan menjadi pengganti yang bagus, tetapi model kerja di Brighton sangat berbeda," kata Shearer kepada Metro. "Saya rasa pelatih lain yang akan dipertimbangkan adalah Howe. Conte juga akan dipertimbangkan. Suka atau tidak, itulah yang terjadi ketika Anda tidak memenangi pertandingan dan berada di salah satu klub terbesar di dunia. Anda harus menerimanya, dan saya cukup yakin Carrick memahaminya. Itulah sebabnya Michael sangat membutuhkan hasil positif. Jika tidak, nama-nama pelatih lain akan terus dikaitkan dengan posisinya."
- Getty Images Sport
Carrick jadi sorotan setelah hasil imbang melawan Leeds
Sorotan terhadap Carrick kian tajam setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Leeds United di Elland Road pada Minggu. Hasil itu membuat United terpuruk di paruh bawah klasemen, dengan hanya satu kemenangan dari tujuh pertandingan pertama mereka di liga. Rangkaian hasil ini menjadi awal musim terburuk mereka sejak 1986, catatan yang memicu kekhawatiran di kalangan suporter.
Masa kepelatihan Carrick dimulai dengan baik musim lalu ketika ia membawa klub kembali ke Liga Champions lewat finis di posisi ketiga, tetapi kesan positif itu kini cepat memudar. Sang manajer mengaku memiliki perasaan campur aduk setelah pertandingan di Yorkshire dan mengakui bahwa penampilan timnya masih jauh dari sempurna.
Masalah tagihan gaji dan keterbatasan finansial
Di luar hasil di lapangan, Manchester United menghadapi kendala struktural besar yang menyulitkan potensi pergantian manajer. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher menilai klub itu terjebak dalam lingkaran setan terkait besarnya beban gaji. Menurut Carragher, tingginya gaji pemain yang tampil di bawah ekspektasi membuat perampingan skuad hampir mustahil dilakukan, karena pemain yang jarang mendapat kesempatan bermain kerap enggan pindah ke klub lain dengan bayaran lebih rendah.
Tekanan finansial itu diperparah oleh belanja besar klub pada musim panas, ketika lebih dari £150 juta dialokasikan untuk merekrut pemain baru. Namun, sejumlah bintang tim utama, termasuk Lisandro Martinez, telah menyuarakan frustrasi terhadap strategi perekrutan tersebut. Mereka menilai investasi yang lebih besar lagi diperlukan untuk bersaing dengan klub seperti Manchester City dan Liverpool.
- AFP
Pelatih tetap bersikukuh jelang lawatan ke Eropa
Fokus utama Manchester United kini beralih ke Liga Champions. Pada Rabu malam, mereka akan bertandang ke Italia untuk menghadapi Como asuhan Cesc Fabregas. Setelah kekalahan baru-baru ini dari Atletico Madrid di kompetisi Eropa, hasil positif di Italia dianggap mutlak diperlukan jika Carrick ingin membungkam para pengkritiknya. Meski jajaran direksi saat ini masih bersabar, hasil yang diraih belum menunjukkan kemajuan. Laga-laga menjelang jeda internasional berikutnya bisa menjadi penentu apakah mantan pemain timnas Inggris itu tetap menduduki kursi pelatih atau klub mencari pengganti seperti Hurzeler.
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