Getty Images Sport
“Dia akan mencetak gol lagi” — Bintang USMNT Christian Pulisic menyebut masa paceklik golnya sebagai hal yang “wajar”, sementara rekan setimnya di AC Milan mendukung penyerang asal Amerika itu untuk mengakhiri rentetan 14 pertandingan tanpa gol, baik untuk klub maupun tim nasional
Loftus-Cheek membela bintang Amerika
Ruben Loftus-Cheek membela rekan setim lamanya, Pulisic, yang sedang mengalami masa-masa sulit. Kedua pemain ini, yang sebelumnya pernah menjadi rekan satu tim di Chelsea sebelum kembali bersatu di San Siro, telah menjadi pilar utama lini serang Rossoneri selama setahun terakhir.
Berbicara kepada Sportmediaset, Loftus-Cheek menegaskan bahwa penurunan performa Pulisic saat ini hanyalah fase sementara yang dialami oleh setiap pemain top. “Adalah hal yang wajar untuk mengalami masa-masa sulit sesekali, saya yakin dia akan mencetak gol lagi. Dan bagaimanapun juga, dia bekerja keras untuk tim, dia kembali untuk bertahan, bahkan tanpa gol dia memberi kami banyak hal,” jelas gelandang asal Inggris itu.
Pemulihan dari cedera yang tidak terduga
Sementara Pulisic berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya di lapangan, Loftus-Cheek harus menghadapi rasa frustrasinya sendiri dari pinggir lapangan. Mantan pemain timnas Inggris ini terpaksa menonton dari tribun penonton belakangan ini setelah mengalami patah rahang, cedera tak terduga yang mengganggu ritme permainannya di lini tengah Milan.
Namun, sifat cedera tersebut memungkinkan gelandang bertenaga ini untuk mempertahankan tingkat kebugarannya. Berbeda dengan masalah otot yang pernah mengganggu kariernya di masa lalu, patah rahang ini tidak memerlukan proses rehabilitasi yang membatasi, artinya Loftus-Cheek dapat terus melakukan latihan fisik dan bertekad untuk menutup musim ini dengan kuat.
Rencana ke depan di San Siro
Di luar masalah mendesak di lapangan, Loftus-Cheek sudah memikirkan masa depannya dalam jangka panjang bersama klub raksasa Italia tersebut. Setelah menemukan semangat baru di Serie A pasca hengkang dari Liga Premier, pemain berusia 30 tahun ini sangat ingin menyelesaikan masalah kontraknya dalam beberapa bulan mendatang.
Gelandang ini menegaskan rasa cintanya pada lingkungan barunya dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan pembicaraan perpanjangan kontrak. “Saya memiliki kontrak hingga akhir 2027, saya pikir kami akan membicarakannya dengan klub pada musim panas nanti. Saya mencintai AC Milan dan Milan, tetapi saat ini saya fokus pada akhir musim,” kata Loftus-Cheek dengan tegas.
Upaya Milan di akhir musim
Dengan persaingan perebutan Scudetto dan tiket ke kompetisi Eropa yang semakin memanas, Milan membutuhkan Loftus-Cheek dan Pulisic dalam performa terbaik mereka. Kerja keras sang pemain asal Amerika Serikat di lini pertahanan membuatnya tetap disukai oleh staf pelatih, namun Rossoneri sangat mengharapkan dia bisa mencetak gol saat mereka memasuki fase akhir musim.
Kembalinya Loftus-Cheek ke skuad pertandingan akan memberikan dorongan signifikan bagi lini tengah yang selama ini kekurangan daya serang vertikal dan kehadiran fisiknya. Saat klub bersiap menghadapi musim panas yang padat dengan negosiasi, performa duo mantan pemain Chelsea yang terkenal ini kemungkinan besar akan menentukan suasana menjelang jendela transfer.