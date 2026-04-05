Ruben Loftus-Cheek membela rekan setim lamanya, Pulisic, yang sedang mengalami masa-masa sulit. Kedua pemain ini, yang sebelumnya pernah menjadi rekan satu tim di Chelsea sebelum kembali bersatu di San Siro, telah menjadi pilar utama lini serang Rossoneri selama setahun terakhir.

Berbicara kepada Sportmediaset, Loftus-Cheek menegaskan bahwa penurunan performa Pulisic saat ini hanyalah fase sementara yang dialami oleh setiap pemain top. “Adalah hal yang wajar untuk mengalami masa-masa sulit sesekali, saya yakin dia akan mencetak gol lagi. Dan bagaimanapun juga, dia bekerja keras untuk tim, dia kembali untuk bertahan, bahkan tanpa gol dia memberi kami banyak hal,” jelas gelandang asal Inggris itu.







