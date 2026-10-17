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“Dia akan mencetak gol besok!”: Enzo Maresca dukung Phil Foden dan puji talenta istimewa Manchester City yang berusia belasan tahun
Maresca Dukung Foden Setelah Sanksi Larangan Bermain Tiga Laga di Kompetisi Domestik
Manajer Manchester City Enzo Maresca mendukung Phil Foden untuk kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani skorsing tiga pertandingan akibat kartu merah yang membuatnya frustrasi. Pemain internasional Inggris itu diusir dari lapangan dalam kemenangan 1-0 City atas Manchester United di Premier League bulan lalu dan menjalani skorsingnya di tengah awal musim yang dipersingkat.
Foden kembali masuk skuad sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan saat City kalah 4-2 di kandang dari Paris Saint-Germain dalam laga Liga Champions pada Rabu.
Belum mencetak gol untuk City di Premier League sejak Desember lalu, jebolan akademi itu berupaya kembali bermain menjelang pertandingan melawan Ipswich Town pada Sabtu.
- AFP
Pelatih Manchester City berkelakar soal paceklik gol Foden
Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan, Maresca berseloroh tentang paceklik gol Foden sembari memuji kualitas latihannya sejak mendapat kartu merah. "Dia akan mencetak gol besok! Kami hanya berusaha bekerja dengannya dari hari ke hari," canda Maresca.
"Jeda internasional dan waktu yang berlalu sejak kartu merah melawan United cukup panjang. Namun, dia berlatih dengan baik. Dia tampil baik sejak kami memulai, awal yang sangat positif, sangat bagus."
"Kami akan melihat apakah dia bisa bermain besok, tetapi kami punya begitu banyak pertandingan. Kami perlu memutuskan apakah dia menjadi starter besok atau tidak. Jika dia bermain, tidak diragukan lagi dia akan memberikan sesuatu bagi kami."
Maresca puji gelandang remaja Bouaddi yang ‘luar biasa’
Maresca juga melontarkan pujian tinggi kepada gelandang Maroko berusia 18 tahun, Ayyoub Bouaddi, yang tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua melawan PSG. Sang pelatih menyoroti bagaimana remaja itu meningkatkan penampilan para pemain di sekitarnya.
"Ayyoub adalah pemain yang luar biasa. Hal yang bagus dari Ayyoub adalah ketika dia berada di lapangan, dia membuat para pemain di sekitarnya tampil lebih baik," kata Maresca.
"Dan itu hanya bisa dilakukan pemain top. Terkadang, ketika pemain top berada di lapangan, para pemain yang bergerak di sekitarnya tampil lebih baik. Saya merasakan hal itu pada Ayyoub. Ada pemain yang bisa tampil lebih baik ketika bermain bersama pemain lain."
- Getty Images Sport
Manchester City incar respons cepat saat menghadapi Ipswich
Manchester City menjamu Ipswich Town di Etihad Stadium pada Sabtu dengan tekad segera bangkit dari hasil mengecewakan di kompetisi Eropa melawan PSG.
Foden kembali bisa dimainkan di kompetisi domestik, sementara Bouaddi berupaya mendapatkan lebih banyak menit bermain. Maresca pun memiliki sejumlah opsi taktik yang berharga.
Pelatih asal Italia itu kini harus memutuskan apakah akan langsung menurunkan Foden sebagai starter saat City berusaha mempertahankan posisi kokohnya di puncak klasemen Premier League.
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