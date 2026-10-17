Manajer Manchester City Enzo Maresca mendukung Phil Foden untuk kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani skorsing tiga pertandingan akibat kartu merah yang membuatnya frustrasi. Pemain internasional Inggris itu diusir dari lapangan dalam kemenangan 1-0 City atas Manchester United di Premier League bulan lalu dan menjalani skorsingnya di tengah awal musim yang dipersingkat.

Foden kembali masuk skuad sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan saat City kalah 4-2 di kandang dari Paris Saint-Germain dalam laga Liga Champions pada Rabu.

Belum mencetak gol untuk City di Premier League sejak Desember lalu, jebolan akademi itu berupaya kembali bermain menjelang pertandingan melawan Ipswich Town pada Sabtu.