Seperti dilaporkan The Athletic, Cucurella berencana meninggalkan Chelsea FC pada musim panas ini. Dan The Blues dilaporkan tidak akan menghalangi kepergian bek kiri tersebut jika ada tawaran yang memadai.
Diterjemahkan oleh
Dia akan memiliki pelatih asal Jerman di sana: Apakah Marc Cucurella, yang menjadi momok bagi DFB, akan melakukan transfer spektakuler?
Sementara itu, menurut The Athletic, sejumlah klub papan atas sudah mulai menunjukkan minat pada Cucurella. Di antaranya, FC Barcelona dilaporkan terus memantau perkembangan pemain timnas Spanyol tersebut. Direktur olahraga Barca, Deco, bahkan dikabarkan telah menghubungi perwakilan Cucurella; baik Deco maupun pelatih Hansi Flick dilaporkan sangat mengagumi pemain berusia 27 tahun itu.
Yang menarik, di Barcelona, Cucurella akan memiliki pelatih asal Jerman, yaitu Flick. Bagaimanapun juga, ia menjadi mimpi buruk bagi tim nasional Jerman pada Euro 2024 di kandang sendiri. Pada babak perpanjangan waktu perempat final antara Spanyol dan tim DFB, handball-nya di kotak penalti saat skor 1-1 tidak dihukum, dan Jerman tidak mendapatkan penalti yang sebenarnya jelas. Sebaliknya, Spanyol mencetak gol kemenangan 2-1 menjelang akhir perpanjangan waktu dan memastikan tersingkirnya tuan rumah.
Bagi Cucurella, pindah ke Barcelona tentu akan menjadi hal yang istimewa karena ia berasal dari Katalonia dan pernah bergabung dengan akademi muda Barca saat berusia 14 tahun. Karena beberapa tahun kemudian ia gagal menembus tim utama—ia hanya tampil dalam satu pertandingan resmi untuk tim senior—ia dipinjamkan dua kali pada musim 2018/19 (ke Eibar) dan 2019/20 (ke Getafe), sebelum Blaugrana akhirnya melepas Cucurella secara permanen ke Getafe pada musim panas 2020 dengan biaya transfer hampir dua belas juta euro. Setahun kemudian, ia pindah ke Premier League bersama Brighton & Hove Albion, dan setahun setelahnya, Chelsea mendatangkan Cucurella ke London pada 2022 dengan biaya transfer sebesar 65,3 juta euro.
- Getty Images Sport
Marc Cucurella merasa tidak puas di Chelsea: Apakah The Blues meminta setidaknya 70 juta euro?
Setelah empat tahun berkarier di Stamford Bridge, Cucurella dilaporkan semakin tidak puas, menurut The Athletic. Salah satu hal yang tampaknya mengganggunya adalah strategi transfer The Blues, yang sangat mengandalkan perekrutan talenta muda. "Kami kekurangan pengalaman. Bagi banyak pemain, ini adalah pertama kalinya mereka bermain di pertandingan sebesar ini – dan kami telah membayar harganya," keluh pemain asal Spanyol itu pada bulan Maret kepada The Athletic, setelah Chelsea tidak memiliki peluang sedikit pun di babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (2-5 dan 0-3). "Saya mengerti bahwa ini adalah kebijakan klub. Namun, bagi semua yang berada di sini dan ingin meraih gelar besar, momen seperti ini membuat putus asa. Hanya merekrut pemain muda bisa mempersulit hal itu."
Selain itu, Cucurella menuduh manajemen klub telah terlalu terburu-buru memecat Enzo Maresca pada awal tahun ini. Ia berharap agar pelatih asal Italia itu, yang membawa tim London ini meraih gelar Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, diberi waktu lebih lama. Di bawah pengganti Maresca, Liam Rosenior, yang harus hengkang pada bulan April setelah hanya beberapa bulan menjabat, performa tim jauh lebih buruk. Di akhir musim, Chelsea gagal lolos ke kompetisi internasional setelah finis di peringkat kesepuluh Liga Premier yang mengecewakan - alasan lain yang mungkin mendorong Cucurella untuk mencari klub baru.
Chelsea cukup santai dalam hal ini, karena Cucurella masih terikat kontrak hingga 2029. Oleh karena itu, pihak Inggris dapat menetapkan harga transfer yang cukup tinggi. Menurut kabar yang beredar, pihak The Blues membayangkan setidaknya 70 juta euro sebagai harga jual jika Cucurella hengkang.
Apakah ada upaya untuk merekrut Marc Cucurella? Barcelona harus menjual pemain terlebih dahulu
Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, yang akan mengambil alih tim untuk persiapan musim mendatang, dilaporkan telah beberapa kali menghubungi Cucurella dalam beberapa pekan terakhir. Mantan pelatih Leverkusen itu ingin mendatangkan rekan senegaranya asal Spanyol itu ke skuad barunya, namun menurut The Athletic, ia juga menyadari keinginan sang pemain untuk pindah. Kita harus menunggu bagaimana perkembangan situasi ini selanjutnya.
Apakah upaya Barcelona untuk mendapatkan Cucurella akan semakin intensif, sangat bergantung pada apakah juara Spanyol tersebut terlebih dahulu melepas salah satu beknya saat ini. Hanya dengan begitu, menurut The Athletic, mereka memiliki kapasitas untuk benar-benar membawa kembali mantan pemain muda tersebut. Dan saat ini, yang ada hanyalah ketidakpastian.
Alejandro Balde, yang perkembangannya belakangan ini mandek, kabarnya tidak akan menghalangi Barcelona jika ia ingin pindah. Jules Kounde juga pada dasarnya bisa pergi, namun pemain Prancis yang pernah berlaga di Piala Dunia itu baru-baru ini menegaskan bahwa ia masih melihat masa depannya di Barcelona. Sementara itu, Joao Cancelo, yang dipinjam dari Al-Hilal selama enam bulan terakhir, diharapkan dapat dikontrak secara permanen.
Dalam upaya merekrut Cucurella, Barca setidaknya akan menghadapi persaingan ketat. Menurut The Athletic, Atletico Madrid juga menjadi yang terdepan dalam mendekati pemain kaki kiri tersebut. Di kubu Colchoneros, yang memprioritaskan pencarian bek kiri baru pada musim panas ini, Cucurella dilaporkan berada di urutan teratas daftar incaran, dan kabarnya pembicaraan sudah berlangsung. Dan berbeda dengan Barca, Atletico tidak perlu menjual pemain terlebih dahulu untuk serius mengejar Cucurella.
Real Madrid juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang tertarik, sementara Manchester City melengkapi daftar klub-klub papan atas yang mengincar Cucurella. Di klub The Skyblues, mantan pelatih Chelsea Maresca diperkirakan akan menggantikan Pep Guardiola, sehingga hubungan antara City dan Cucurella kemungkinan akan semakin intensif.
Sebelum masa depannya di klub ditentukan, Cucurella untuk saat ini fokus pada Piala Dunia, di mana juara Eropa Spanyol menjadi salah satu favorit utama untuk meraih gelar. Cucurella telah tampil dalam 23 pertandingan internasional, menjadi pemain inti di Euro dua tahun lalu, dan diperkirakan akan memainkan peran penting di putaran final Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni. Sebelum turnamen, ia baru-baru ini menyebut lawan grup Jerman, Ekuador, sebagai favorit tersembunyi untuk gelar juara. Tim Spanyol akan menghadapi Uruguay, Arab Saudi, dan Cape Verde di grup babak penyisihan grup mereka.
- Getty Images Sport
Marc Cucurella: Catatan statistiknya bersama Chelsea FC
Permainan
163
Gol
9
Assist
13