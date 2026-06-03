Dia akan memiliki pelatih asal Jerman di sana: Apakah Marc Cucurella, yang menjadi momok bagi DFB, akan melakukan transfer spektakuler?

Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, yang akan mengambil alih tim untuk persiapan musim mendatang, dilaporkan telah beberapa kali menghubungi Cucurella dalam beberapa pekan terakhir. Mantan pelatih Leverkusen itu ingin mendatangkan rekan senegaranya asal Spanyol itu ke skuad barunya, namun menurut The Athletic, ia juga menyadari keinginan sang pemain untuk pindah. Kita harus menunggu bagaimana perkembangan situasi ini selanjutnya.

Apakah upaya Barcelona untuk mendapatkan Cucurella akan semakin intensif, sangat bergantung pada apakah juara Spanyol tersebut terlebih dahulu melepas salah satu beknya saat ini. Hanya dengan begitu, menurut The Athletic, mereka memiliki kapasitas untuk benar-benar membawa kembali mantan pemain muda tersebut. Dan saat ini, yang ada hanyalah ketidakpastian.

Alejandro Balde, yang perkembangannya belakangan ini mandek, kabarnya tidak akan menghalangi Barcelona jika ia ingin pindah. Jules Kounde juga pada dasarnya bisa pergi, namun pemain Prancis yang pernah berlaga di Piala Dunia itu baru-baru ini menegaskan bahwa ia masih melihat masa depannya di Barcelona. Sementara itu, Joao Cancelo, yang dipinjam dari Al-Hilal selama enam bulan terakhir, diharapkan dapat dikontrak secara permanen.

Dalam upaya merekrut Cucurella, Barca setidaknya akan menghadapi persaingan ketat. Menurut The Athletic, Atletico Madrid juga menjadi yang terdepan dalam mendekati pemain kaki kiri tersebut. Di kubu Colchoneros, yang memprioritaskan pencarian bek kiri baru pada musim panas ini, Cucurella dilaporkan berada di urutan teratas daftar incaran, dan kabarnya pembicaraan sudah berlangsung. Dan berbeda dengan Barca, Atletico tidak perlu menjual pemain terlebih dahulu untuk serius mengejar Cucurella.

Real Madrid juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang tertarik, sementara Manchester City melengkapi daftar klub-klub papan atas yang mengincar Cucurella. Di klub The Skyblues, mantan pelatih Chelsea Maresca diperkirakan akan menggantikan Pep Guardiola, sehingga hubungan antara City dan Cucurella kemungkinan akan semakin intensif.

Sebelum masa depannya di klub ditentukan, Cucurella untuk saat ini fokus pada Piala Dunia, di mana juara Eropa Spanyol menjadi salah satu favorit utama untuk meraih gelar. Cucurella telah tampil dalam 23 pertandingan internasional, menjadi pemain inti di Euro dua tahun lalu, dan diperkirakan akan memainkan peran penting di putaran final Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni. Sebelum turnamen, ia baru-baru ini menyebut lawan grup Jerman, Ekuador, sebagai favorit tersembunyi untuk gelar juara. Tim Spanyol akan menghadapi Uruguay, Arab Saudi, dan Cape Verde di grup babak penyisihan grup mereka.