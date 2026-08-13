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‘Dia akan melakukan apa yang dilakukan Bruno Fernandes’ - John Barnes menjelaskan bagaimana ‘pemain favorit’ Florian Wirtz bisa menjadi kisah sukses senilai £116 juta bagi Liverpool
Wirtz membukukan tujuh gol dan jumlah assist yang sama pada musim debutnya
Mantan bintang Bayer Leverkusen itu sempat menjadi pemain termahal dalam sepak bola Inggris saat hijrah ke Merseyside pada musim panas 2025. Pada saat itu, ia bergabung dengan juara bertahan Premier League.
Kampanye 2025-26 terbukti menjadi musim yang sulit bagi semua pihak, dengan Liverpool terseok-seok hingga finis di posisi kelima. Itu cukup untuk mengamankan tiket ke Liga Champions, tetapi penurunan performa yang mengkhawatirkan membuat Arne Slot dicopot dari jabatan manajer.
Andoni Iraola kini mengambil alih, dengan pelatih asal Spanyol itu ingin memberi sentuhannya sendiri pada skuad bertabur bintang. Ia menyadari perlunya mengeluarkan kemampuan terbaik dari para penentu kemenangan yang sedang mandul seperti Wirtz dan striker £125 juta ($169 juta), Alexander Isak. Pemain yang disebut terakhir hanya mencetak empat gol musim lalu, sementara yang pertama tujuh kali menjebol gawang lawan dan membukukan jumlah assist yang sama.
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Barnes mendukung Wirtz untuk menjadi sosok talismanik di Anfield
Performa itu harus membaik, dan dengan cepat, dengan ikon Liverpool Barnes - berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia punya saran untuk Wirtz: “Dia adalah pemain favorit saya di Liverpool. Dia pemain favorit saya. Sekarang tim harus bermain mengelilinginya.
“Begitu Anda memiliki [Hugo] Ekitike dan [Cody] Gakpo serta pemain lain yang melakukan hal yang sama seperti dirinya, dia harus menjadi pemain utama. Jadi saya tidak punya saran apa pun untuknya karena saya pikir setiap kali dia bermain, dia bermain dengan baik.
“Tim harus beradaptasi dengannya. Dia harus beradaptasi dengan tim. Dan saya pikir kami punya terlalu banyak pemain yang melakukan hal yang sama. Jadi Liverpool harus bermain dengan cara yang mengeluarkan kemampuan terbaik Florian Wirtz. Dan saya pikir Anda akan melihat yang terbaik dari Florian Wirtz dan Isak.
“Begitu Anda memiliki Ekitike dan Wirtz dan Gakpo dan Isak, lalu Anda juga punya Mo [Salah], Anda memiliki semua pemain ini dan Anda tidak bisa punya terlalu banyak pemain seperti itu. Jadi saya pikir kita akan melihat versi Florian Wirtz yang jauh lebih baik tahun ini.”
Bisakah Wirtz mencatatkan angka ala Fernandes untuk Liverpool?
Wirtz punya karakter yang mirip dengan kapten Manchester United, Fernandes, yang mencatatkan 21 assist musim lalu dan menorehkan sejarah di Premier League. Liverpool harus menemukan cara untuk mengeluarkan tingkat produktivitas serupa dari gelandang kreatif bernomor 7 mereka.
Ketika ditanya apakah itu memungkinkan, Barnes menambahkan: “Ya, tetapi Man United bermain mengandalkan Bruno Fernandes. Liverpool tidak bermain mengandalkan Wirtz. Mereka bermain mengandalkan Mo atau Ekitike, atau siapa pun. Sementara semua permainan mengalir melalui Bruno Fernandes.
“Sekarang jika Anda memainkan semuanya melalui Wirtz, dia akan melakukan apa yang dilakukan Bruno Fernandes. Dan itulah yang harus dicari tahu Liverpool. Apakah mereka bersedia melakukan itu...”
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Jadwal Liverpool 2026-27: Pramusim & laga pembuka Premier League
Wirtz telah tampil untuk Liverpool pada pramusim, setelah menjalani Piala Dunia yang nyaris tak terlihat bersama Jerman, dan Iraola akan berusaha membangun lini serangnya di sekitar pemain internasional Jerman itu dan striker Swedia Isak.
Mereka berada di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi, dengan label harga besar menggantung di leher mereka, dan perburuan poin-poin berharga Premier League akan dimulai bagi Liverpool saat bertandang ke St James’ Park untuk laga pekan pembuka melawan Newcastle pada 23 Agustus.
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