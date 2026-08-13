Performa itu harus membaik, dan dengan cepat, dengan ikon Liverpool Barnes - berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia punya saran untuk Wirtz: “Dia adalah pemain favorit saya di Liverpool. Dia pemain favorit saya. Sekarang tim harus bermain mengelilinginya.

“Begitu Anda memiliki [Hugo] Ekitike dan [Cody] Gakpo serta pemain lain yang melakukan hal yang sama seperti dirinya, dia harus menjadi pemain utama. Jadi saya tidak punya saran apa pun untuknya karena saya pikir setiap kali dia bermain, dia bermain dengan baik.

“Tim harus beradaptasi dengannya. Dia harus beradaptasi dengan tim. Dan saya pikir kami punya terlalu banyak pemain yang melakukan hal yang sama. Jadi Liverpool harus bermain dengan cara yang mengeluarkan kemampuan terbaik Florian Wirtz. Dan saya pikir Anda akan melihat yang terbaik dari Florian Wirtz dan Isak.

“Begitu Anda memiliki Ekitike dan Wirtz dan Gakpo dan Isak, lalu Anda juga punya Mo [Salah], Anda memiliki semua pemain ini dan Anda tidak bisa punya terlalu banyak pemain seperti itu. Jadi saya pikir kita akan melihat versi Florian Wirtz yang jauh lebih baik tahun ini.”